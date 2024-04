Miguel Angel Gallardo asegura que el PSOE va a dar "ejemplo de respeto institucional"

Ep

Así, lo ha señalado el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, tras los acontecimientos en torno a la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su continuidad al frente del Ejecutivo nacional.

Además, ha explicado que, como responsable político, se hace cargo de "asumir que esto es una respuesta que debemos de dar la política en su conjunto, en su conjunto", afirmando que "por éso, tengo muy claro que desde el PSOE vamos a dar ejemplo de respeto institucional y de la exigencia de que así se produzca".

De esta forma, se ha referido a las declaraciones de Pedro Sánchez sobre que ha sido víctima de 'lawfare' y sobre los "pseudomedios" que lanzan bulos, ante lo que aboga por estudiar entre todas las administraciones o agentes qué se puede hacer para que no se viertan mentiras.

A este respecto, Miguel Ángel Gallardo ha recordado que ya trasladó este lunes que la Constitución española en su artículo 20 "dice claramente el derecho a la información" pero que "lo que no dice es el derecho a la desinformación, a la difamación y a la destrucción de las personas".

RESOLVER LOS PROBLEMAS DE LA GENTE

"Y es verdad que ha existido, no solo por parte de políticos de izquierda, también de derecha, yo creo que la reflexión que debemos de hacer es que la política sea el instrumento verdadero para resolver los problemas de la gente", ha incidido, junto con que hay "pseudomedios" y que alguien puede montar su propia página web "y ya dice que es periodista", en lo que cree que es un "flaco favor" al trabajo que realizan los profesionales.

En este sentido, ha apuntado que el periodista o el medio puede tener una línea editorial que puede ser "más ácida o más crítica con un pensamiento", pero que "lo que no puede ser es destructor de un pensamiento, porque eso no es un medio de comunicación, es otra cosa, que normalmente está vinculada a intereses espurios". Ante ello, "separaría" los medios de comunicación de aquellos que se dedican "a la provocación, al insulto, al engaño, a la media verdad y a la mentira absoluta" dado que, en ese sentido, ve que hay que diferenciarlo.

También ha considerado que, en torno a todo este asunto, "lo que tiene que salir es una reflexión colectiva, donde no nos pensemos tanto en desprestigiar más la clase política" sino en "cómo prestigiamos la clase política para que la sociedad no siga polarizándose" y "no se enfrente", al hilo de lo cual ha agregado que cuando el ciudadano ve que los políticos se insultan, "esos insultos se acaban trasladando a la sociedad y la familia se divide".

Para Gallardo, "nuestra responsabilidad es trasladar nuestro pensamiento, nuestras posiciones, desde el respeto, desde el respeto y fundamentalmente de lo que significa el instrumento de la política" que, como ha insistido, "es el instrumento para resolver problemas" y "lo único que tiene la gente para que le podamos trasladar una vida más feliz, no una vida absolutamente de incertidumbre, de angustia, y de infelicidad". "Por lo tanto yo me rebelo contra todo eso", ha expuesto.

EXTREMADURA

Interpelado también por la petición de explicaciones por parte del PP sobre si las mascarillas encontradas en Almendralejo pueden tener una relación con el 'Caso Koldo' o que los 'populares' critiquen dónde vive el hermano de Pedro Sánchez, que trabaja en el área cultural de la Diputación de Badajoz, el también presidente de la institución provincial ha valorado que "están contaminados indiscutiblemente" cuando salen en la Asamblea en los últimos tiempos "determinados comentarios" que ha tildado de "importados de lo que significa una mentira por un pseudomedio".

En este punto se ha referido a cuando una consejera, como en concreto la de Hacienda, hace unas declaraciones en la Asamblea "y luego tiene que rectificar" y decir que hablaba según los medios de comunicación. "Basándose no en los medios que tienen credibilidad, sino en esos pseudomedios que lo que hacen es difamar", ante lo que ha insistido en que "lógicamente se están contaminando de esa cuestión".

Del mismo modo, Gallardo ha hecho hincapié en relación al Ejecutivo regional que "está permanentemente pensando en cómo salirse de su responsabilidad para trasladar problemas a otro", ante lo que ha expuesto que "aquí nadie va a venir a resolvernos los problemas a Extremadura" y que "por mucho que estemos atacando todo el día al Gobierno de España", este último "no va a hacer otra cosa" que seguir trabajando por la región, "diga usted lo que diga, pero si al final usted, a quien le pretende dar la mano, le da una patada, pues al final se queda solo".

A este respecto, ha abogado por trabajar y ha ahondado en que le ha ofrecido y ofrece a la presidenta de la Junta, María Guardiola, pactos que tengan que ver con el interés de la región, entre ellos uno que ha calificado como "bueno" y por la Universidad de Extremadura, que fundamente el principio de financiación, qué universidad se quiere para la comunidad, qué titulaciones son aquellas que van a fortalecer nuestro tejido productivo y el que puede venir como consecuencia de nuevas industrias.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios tras reunirse con el rector de la Universidad de Extremadura (UEx), Pedro Fernández.