El PP lamenta la "semana negra de agravios" del Gobierno de Sánchez con Extremadura

El Partido Popular de Cáceres ha lamentado este viernes los "innumerables agravios" que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene con la provincia y con Extremadura. Prueba de ello, a su entender, ha sido lo ocurrido en los últimos días, que se ha traducido en una “semana negra” para la región, tal y como ha denunciado la diputada y portavoz adjunta de la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados, Cristina Teniente.

Así pues, según sus palabras, “no es un viernes cualquiera, es difícil encontrar en una sola semana un número mayor de malas noticias y agravios para nuestra región en materia de infraestructuras”. En este sentido, ha advertido de que esto es sólo el anticipo de lo que nos espera ante un Pedro Sánchez “insensible a nuestras necesidades y totalmente lesivo para Extremadura”.

De este modo, para el Partido Popular el anuncio del retraso de la llegada de la Alta Velocidad a la región a 2032 supone una decisión que "ahonda más en la situación de desigualdad y agravio".

Además, Teniente se ha lamentado de que esta semana "los agravios no han llegado de uno en uno", ya que el PSOE, apoyados por sus socios de Bildu, PNV, ERC, JUNTS y SUMAR han rechazado una iniciativa del PP en el Congreso que pretendía impulsar el tren ‘Ruta de la Plata’ y adelantar su ejecución al año 2040.

“Tenemos que recordar que lo que se pedía no es ni más ni menos que lo que se aprobó por unanimidad en el Parlamento Europeo, pero, una vez más, el propio gobierno dinamita los acuerdos de forma lesiva para los intereses de España y de Extremadura”, señala la diputada cacereña.

Además, por si esto fuera poco, el PSOE, otra vez gracias a los votos de sus socios independentistas, ha rechazado las enmiendas presentadas por el Partido Popular a una iniciativa de apoyo a la movilidad rural que propone mantener y reforzar las líneas, rutas y estaciones de autobuses y negociar con las Comunidades Autónomas el mapa concesional.

“Otra decisión que afecta directamente a nuestros pueblos y a nuestras zonas con unas comunicaciones más difíciles”, asegura la diputada por Cáceres. Para rematar la semana, los diputados de Sánchez también han rechazado con la ayuda de los independentistas que se garantice el principio de solidaridad en los acuerdos propuestos por el PSOE en materia de infraestructuras.

“En el mismo día el PSOE y sus socios votaron: no al tren Ruta de la Plata en 2040, no a la mejora de la movilidad rural y a dar participación a las CCAA a la hora de definir el mapa concesional de TVC, y no a garantizar el principio de solidaridad en los acuerdos en materia de infraestructuras. A lo que se une el No al AVE Madrid-Lisboa en 2030, que es el plazo que marca Europa y con el escenario de un mundial de fútbol en 2030”, ha recordado Teniente.

De la misma forma, la portavoz adjunta de la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados cree que esto se debe a que los socios de Sánchez no están interesados en estos proyectos y son los que realmente le marcan la línea a seguir en materia de infraestructuras, según informa el PP en una nota de prensa.

“¿Les interesa a los independentistas el AVE Madrid-Lisboa? Obviamente no. ¿Les interesa a los independentistas el tren Ruta de la Plata? Pues no, cómo les va a interesar. ¿Le interesa al independentismo la movilidad rural?, pues no, les importa un pimiento, estamos con lo de Rodalies”, ha recordado Teniente.

A este respecto, considera “ridículas” las declaraciones que hizo en su visita a Extremadura el ministro de Transportes, Óscar Puente, en las que decía que ‘Extremadura no será una prioridad, sino que sería la prioridad. “Pura táctica sanchista, mentir sin ningún tipo de escrúpulo”.

Igualmente, Teniente se pregunta por la actitud y la postura del Partido Socialista de Extremadura, desde las declaraciones y publicaciones del diputado cacereño César Ramos, que dirigía como portavoz todas las votaciones con los independentistas atentando contra Extremadura, hasta la postura cómplice de su secretario regional o del Delegado del Gobierno.

“Retrasan a 2032 la puesta en marcha de la Alta Velocidad y su delegado del gobierno saca pecho. El ritmo de ejecución de la Autovía Cáceres Badajoz va a un ritmo de ejecución ridículo y el PSOE calla. No hay fecha para el Alvia, ni par el tren Avant y además ahora nos suspende el servicio por obras durante varias semanas y lo ven normal”, ha argumentado.

Por último, Teniente ha precisado que el Partido Popular "no se va a quedar callado" y los diputados extremeños del PP en el Congreso seguirán pidiendo información, aportando datos y exigiendo en la Comisión de Transporte un calendario con plazos, "con fechas y con compromisos claros", ha sentenciado.