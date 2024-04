Guardiola se pregunta por qué "se ha empeñado" el Gobierno en cerrar la Central de Almaraz

Ep.



La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se ha preguntado por qué "se ha empeñado" el Gobierno de España en cerrar la Central Nuclear de Almaraz, a tenor de la "defensa" de la Unión Europea de la energía nuclear y el impulso que está suponiendo por parte de países del entorno.



"Este empeño en su cierre no sólo va a suponer el desconcierto económico y social de miles de familias de Campo Arañuelo y de toda Extremadura, sino que estamos poniendo en riesgo la seguridad y la soberanía energética de nuestro país", ha remarcado Guardiola, que ha abundado en que, desde el gobierno que preside, han presentado alegaciones al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para que se mantenga la energía nuclear, "porque es una energía limpia y porque tiene cero emisiones".



En este mismo sentido, ha detallado que el Parlamento Europeo aprobó la inclusión de tecnologías nucleares dentro de la futura Ley europea de industrias de cero emisiones, "por lo que la nuclear estaría al mismo nivel que las renovables, ya que sería considerada una energía limpia", y que, por todo ello, desde Extremadura plantean en esas alegaciones que se valore cancelar el cierre ordenado del parque nuclear para el año 2030.



Durante su intervención en la inauguración del Curso básico de ciencia y tecnología nuclear que se celebra este viernes en la Escuela de Ingenierías Industriales en Badajoz impartido por la Asociación de Jóvenes Nucleares, Guardiola ha considerado sobre dicha cancelación que se trata de un "reto" que se debe enfrentar "todos juntos" y "todos unidos", tras lo que ha trasladado a los cerca de 80 asistentes al curso que, desde Extremadura, espera contar ellos "para asegurar la continuidad de la vida útil de nuestra central, la Central Nuclear de Almaraz".



EXTREMADURA, REFERENTE EN ENERGÍA



El sector energético en la región, ha recordado la presidenta de la Junta, "es absolutamente fundamental" para la transformación económica y social que está experimentando la comunidad, que es un "referente" en energía y "especialmente" en energías limpias, libre de emisiones. "Por eso también nos hemos convertido en un símbolo en la política energética de toda Europa", ha dicho.



En lo que a datos se refiere, ha resaltado que casi el 100 por cien de la energía que se produce en la región es limpia, "prácticamente el 100 por cien y esto no pasa en ninguna otra región de nuestro país", así como que más del 80 por ciento de la que se genera en la comunidad se exporta a otras regiones.



"Millones de familias se benefician de la energía que produce Extremadura, más de 8 millones de hogares están siendo beneficiados por el impulso energético de una región como la nuestra, como Extremadura", ha resaltado, junto con que "la energía limpia que producimos aquí beneficia a millones de familia que viven en regiones que son deficitarias en esta energía" y que, cuando habla de energía limpia, "por supuesto" está incluyendo a la nuclear, "como no puede ser de otra manera".



Una energía, la nuclear, que ha sido declarada estratégica por la Unión Europea y que además se plantea que sea subvencionable, ante lo que se pregunta "por qué este empeño en cerrar las centrales nucleares".



"Desde luego para nosotros no tiene ningún sentido, hay una demanda importantísima de construcción de centrales nucleares, de hecho 38 países que representan a más de 5.000 millones de habitantes, estamos hablando de más de un 60 por ciento de la población de todo el mundo, han anunciado ya oficialmente la construcción de más de 500 nuevos reactores", ha abundado Guardiola, para quien son datos y cifras que "evidencian" que se tiene "ya" igualmente una necesidad "importante" de personal preparado.



ACTO INAUGURAL



La inauguración del curso básico de ciencia y tecnología nuclear ha contado con la presencia del catedrático de Universidad y director del curso, Juan Félix González; el rector de la Universidad de Extremadura (UEx), Pedro M. Fernández; el director de la Escuela de Ingenierías Industriales, José Sánchez, y el presidente de la Asociación de Jóvenes Nucleares, Alejandro Carrasco. Estaba prevista también la asistencia del director de la Central Nuclear de Almaraz, Rafael Campos, pero no ha podido acudir por estar dicha central en recarga.



El rector de la UEx ha señalado que el curso tiene una componente muy técnica y científica que va desde aspectos básicos hasta seguridad, residuos o el futuro de las centrales nucleares, como también presente una componente "más social" y de implicación del uso de la energía nuclear "de modo pacífico" en el bienestar de la sociedad, al hilo de lo cual ha valorado su importancia puesto que "hay que despejar todas las dudas" y "todas las cuestiones que se plantean en relación a este campo".



Un campo, ha subrayado, "muy sensible" y "muy de tomar, a veces, decisiones que no tienen un fundamento científico", "técnico" o en torno a cuáles son los riesgos y las ventajas del uso de la energía nuclear a lo largo de su historia; mientras que José Sánchez ha incidido en que este tipo de eventos son "imprescindibles" porque la educación en energía nuclear en todas sus facetas es "fundamental" para poder entender los beneficios que aporta.



También ha tomado la palabra Alejandro Carrasco, quien ha detallado que el curso forma parte de la iniciativa 'Salvemos Almaraz' que están lanzando desde Jóvenes Nucleares, asociación que agrupa a estudiantes y jóvenes profesionales de todos los rincones del sector nuclear, al tiempo que ha detallado que la primera edición de este curso básico se realizó en 2007 y, desde entonces, acuden cada año a universidades de toda España a impartirlo.



Un curso con un "significado muy especial" por su ubicación, tras lo que ha recordado que la Central Nuclear de Almaraz es extremeña y tiene programada su clausura para 2027. "Hoy aquí, desde Jóvenes Nucleares queremos decir contundentemente que los jóvenes profesionales del sector creemos que es un error cerrar las centrales nucleares españolas y en particular la de Almaraz", ha asegurado, para señalar que existen "muchos" motivos para defender esta posición, entre los que ha destacado que Almaraz proporciona energía limpia y "barata" a la red eléctrica española.



Otros motivos pasan por que es un motor económico en su zona, y genera unos 2.900 empleos "siendo un tercio del tejido industrial de Extremadura", por lo que su cierre "provocará el abandono de uno de cada tres habitantes de la región", así como por que la Central Nuclear de Almaraz es un referente en seguridad y la Asociación mundial de operadores de centrales nucleares, que revisa cientos de ellas repartidas por diversos países, la sitúa en su categoría más alta "debido a sus excelentes estándares de seguridad y funcionamiento".



"La central, de hecho, es más segura que el día que empezó su operación, porque ha invertido de media 30 millones de euros al año en mantenimiento y actualización de sus sistemas", ha concluido el presidente de Jóvenes Nucleares, que aboga por extender la operación de la Central Nuclear de Almaraz más allá de 2027, con el fin de evitar las consecuencias negativas de su cierre en términos de emisiones, de seguridad energética y de desarrollo social y económico.