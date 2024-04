IPC sube en marzo al 3,6% en Extremadura en tasa interanual, el mayor incremento por CCAA

Ep.



El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido al 3,6 por ciento en Extremadura en marzo en tasa interanual, tres décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Con el dato de marzo los precios encadena tres meses de subidas en Extremadura, que acumula el mayor incremento interanual por regiones. En términos mensuales, la inflación en Extremadura ha aumentado un 0,6 por ciento, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,1 por ciento.



Donde más han subido los precios en Extremadura respecto al mismo mes del año anterior ha sido en restaurantes y hoteles, un 9,8 por ciento más que en marzo de 2023 (+0,3 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,8 por ciento más (+0,1 puntos); alimentos y bebidas no alcohólicas, un 3,9 por ciento más (-1,7 puntos) y otros bienes y servicios, un 3,2 por ciento más (-0,8 puntos).



En el lado contrario, dónde más han caído en tasa interanual los precios ha sido en vestido y calzado, un -1,7 por ciento (-1,7 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se han reducido.



DATOS NACIONALES



A nivel nacional, el Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 0,8% en marzo respecto al mes anterior y elevó cuatro décimas su tasa interanual, hasta el 3,2%, debido al encarecimiento de la electricidad por la subida del IVA de la luz, de los carburantes y de los paquetes turísticos, que incrementaron sus precios coincidiendo con la celebración de la Semana Santa, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirman los avanzados a finales del mes pasado.



Por su parte, el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas moderó en marzo su avance interanual al 4,3%, un punto menos que en febrero y su menor alza desde noviembre de 2021, debido, en su mayor parte, a la bajada de los precios de legumbres y hortalizas y otros productos alimenticios. También influyó la subida de los precios de la carne, menor que en marzo de 2023.



Frente a la moderación en el grupo de alimentos, el grupo de vivienda incrementó 4,2 puntos su tasa anual, hasta el 1,5%, por el aumento de los precios de la electricidad; el del transporte elevó su tasa interanual medio punto, hasta el 2,9%, como consecuencia del encarecimiento de los carburantes para vehículos personales; y el de ocio y cultura registró una subida de un punto en su tasa anual, hasta el 3,8%, por el mayor coste de los paquetes turísticos.



Con el avance del IPC interanual en el tercer mes del año, la inflación vuelve a registrar ascensos después del retroceso de seis décimas que experimentó en febrero y que llevó a la inflación al 2,8%, su nivel más bajo desde agosto de 2023.



El repunte de marzo devuelve además al IPC a tasas superiores al 3% tras haber bajado de esa cota en febrero, cuando llevaba entonces cinco meses consecutivos por encima de ese porcentaje.



El Ministerio de Economía ha destacado en una valoración remitida a los medios que el "ligero" incremento en el IPC de marzo se debió fundamentalmente a la normalización del IVA de la electricidad tras casi tres años aplicándose el IVA reducido.



Asimismo, el Departamento que dirige Carlos Cuerpo ha subrayado especialmente la moderación del precio de los alimentos, cuya tasa se ha reducido más de 12 puntos en el último año.



"Los datos de inflación siguen reflejando la capacidad de la economía española de compatibilizar el mayor crecimiento económico entre los principales países de la zona euro con una moderación de los precios y el mantenimiento de apoyo a los más vulnerables. Sigue mejorando el poder adquisitivo de las familias y la competitividad de las empresas españolas", ha resaltado Economía.



La inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) bajó dos décimas en marzo, hasta el 3,3%, tasa una décima superior a la del IPC general y la más baja desde febrero de 2022. La diferencia entre la subyacente y la inflación general, de una décima, es la menor desde noviembre de 2022.



EL PRECIO DEL ACEITE DE OLIVA SE DISPARA UN 70% EN EL ÚLTIMO AÑO



En tasa interanual (marzo de 2024 sobre el mismo mes de 2023), lo que más ha subido de precio es el aceite de oliva (+70%), que acumula un repunte del 200,4% desde enero de 2021, lo que significa que su coste se ha triplicado en los últimos tres años.



En marzo destacaron también las subidas interanuales de precios del transporte marítimo de pasajeros (+23,8%); los paquetes turísticos nacionales (+23,4%); los zumos de frutas y vegetales (+16,9%), y las cuotas de suscripciones a canales de televisión (+16,8%).



Por contra, lo que más se abarató en el tercer mes del año en relación a marzo de 2023 fueron los otros aceites (-22,4%); el gas natural (-20,2%); los equipos de telefonía móvil (-10,6%); las legumbres y hortalizas (-9,2%) y los ordenadores personales (-8%).



Sin tener en cuenta las rebajas y variaciones en impuestos, el IPC interanual alcanzó en marzo el 2,7%, cinco décimas por debajo de la tasa general del 3,2%. Así lo refleja el IPC a impuestos constantes que el INE también publica en el marco de esta estadística.



En el tercer mes del año, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa interanual en el 3,3%, cuatro décimas más que en febrero. Por su parte, la variación mensual del IPCA fue del 1,4%.



EL IPC SUBE UN 0,8% MENSUAL, CON EL ACEITE DE OLIVA UN 3,2% MÁS CARO



En términos mensuales (marzo sobre febrero), el IPC aumentó un 0,8%, su mayor repunte mensual desde febrero de 2023, tras subir los precios de la electricidad, de las gasolinas, de los servicios de alojamiento, de la restauración, de los paquetes turísticos y del vestido y el calzado por la nueva temporada primavera-verano.



Coincidiendo con la celebración de la Semana Santa, lo que más subió de precio en el mes de marzo respecto al mes anterior fueron los paquetes turísticos nacionales (+9,5%), los paquetes turísticos internacionales (+9,3%) y los hoteles (+7,3%). El aceite de oliva se encareció un 3,2% en marzo respecto al mes anterior.



Por contra, según los datos de Estadística, lo que más se abarató en el mes fue el transporte de pasajeros por metro (-14,2%).



Así, al finalizar marzo, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Extremadura (3,6 por ciento), Canarias (3,5 por ciento) y Galicia (3,5 por ciento). En el lado contrario se han situado Melilla (2,7 por ciento), La Rioja (3 por ciento) y Cantabria (3 por ciento).



Los precios han aumentado en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Navarra (+0,9 por ciento), Baleares (+0,6 por ciento) y Ceuta (+0,6 por ciento) donde más han crecido, mientras que en el lado contrario se han situado Euskadi (+0,1 por ciento), Cantabria (+0,2 por ciento) y Andalucía (+0,2 por ciento).