La Junta concederá 6,2 millones en ayudas a más de 600 empresas y autónomos extremeños

Ep.

Más de 600 empresas y autónomos extremeños se beneficiarán del paquete de ayudas que la Junta pondrá en marcha --con un presupuesto de 6.250.000 euros-- para compensar por los efectos provocados por el incremento de los costes como consecuencia del aumento de la inflación.



La medida, de la que ha informado el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, este martes al Consejo de Gobierno autonómico reunido en Mérida, está contemplada en el programa electoral 'Habla Extremadura', elaborado por el PP desde la escucha ciudadana.



Con estas ayudas el Ejecutivo regional pretende así mejorar la situación de empresas y autónomos y compensar, en parte, los efectos "negativos" provocados por el incremento de la inflación, según ha remarcado Santamaría, quien ha incidido en que el programa será financiado con fondos propios de la comunidad.



Así, se contemplan unas subvenciones a fondo perdido dirigido a financiar el incremento de los gastos de aprovisionamiento sufridos por las empresas en el ejercicio 2022 respecto a 2021 y que, como consecuencia de ello, se haya producido a su vez una minoración de los resultados de explotación alcanzados respeto a ambos ejercicios.



De este modo, se concederá el 40 por ciento del incremento producido entre los gastos de aprovisionamiento del ejercicio 2022 y los declarados en el 2021, hasta el límite máximo de la caída en los resultados del ejercicio 2022, respecto a los obtenidos en 2021. En todo caso, la cuantía de la ayuda no podrá ser superior a los 20.000 euros por empresa.



Los beneficiarios podrán ser empresas con domicilio fiscal y centro productivo en Extremadura, cualquiera que sea su forma jurídica, incluidos trabajadores autónomos de prácticamente de todos los sectores empresariales a excepción del sector primario y otras actividades restringidas por la normativa comunitaria.



Como requisitos para obtener la ayuda, las empresas y autónomos deberán haber sido creadas antes del 1 de enero de 2021; contar con una facturación tanto en los ejercicios 2021 como 2022 no superior a los tres millones de euros; que los gastos de aprovisionamiento de 2022 hayan sufrido un incremento de al menos un 9 por ciento respecto al 2021; y que los resultados de explotación de 2022 hayan sufrido una disminución de al menos el 9 por ciento respecto a 2021.



Asimismo, según las estimaciones de la Junta, los beneficiarios pertenecerán al sector industrial el 50 por ciento; a Transporte y logística un 15 por ciento; a Construcción un 10 por ciento; a Hostelería y restauración un 10 por ciento; y al resto de sectores de actividad un 15 por ciento.



Según ha explicado el consejero, en los próximos días se subirá al Portal de Transparencia de la Junta la orden de estas ayudas, cuya convocatoria espera que esté abierta aproximadamente en un mes o mes y medio.



DECLARACIÓN RESPONSABLE



Por otra parte, Santamaría ha destacado que las ayudas se concederán exclusivamente con una solicitud, de tal modo que los beneficiarios no tendrán que presentar a priori ningún documento, sino únicamente una declaración responsable de haber sufrido los efectos de la inflación.



Para ello, ha avanzado que la Junta está negociando ya con la Agencia Tributaria para que les proporcionen dichos datos.



"Esperamos la colaboración del ministerio de la señora Montero y a priori no solicitaremos ningún documento, salvo que finalmente no consigamos interconectarnos, que esperamos hacerlo y de ese modo continuemos con la simplificación administrativa", ha espetado.



Finalmente, Guillermo Santamaría ha incidido en que el Gobierno de María Guardiola cumple con el "compromiso" adquirido con los extremeños, y en el mismo están "convencidos" de que las diferentes medidas que está implementando, junto a las que se pondrán en marcha, "redundarán en mejorar la situación económica de Extremadura".



"Desde el Gobierno de María Guardiola cumplimos con el compromiso adquirido con los extremeños y estamos convencidos de que estas ayudas junto con la entrada en vigor del decreto de ayudas para el empleo estable y reducción de costes laborales, así como el decreto de ayudas para la consolidación del autoempleo, el de modernización para autónomos y otros ya presentados como el cheque-exporta, redundarán en mejorar la situación económica de Extremadura", ha espetado.