Miguel Angel Gallardo defiende que la Ley de Amnistía es constitucional

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha defendido este lunes que la Ley de Amnistía es "plenamente constitucional".

Para Gallardo, Guardiola "no ha venido a defender los intereses de Extremadura, sino a obedecer", ya que ha reafirmado que la Ley de Amnistía "está claro que es plenamente constitucional", afirmando que "lo ha sido antes de entrar en la Cámara, primero en el Congreso y ahora en el Senado, y saldrá constitucional".

De esta forma, lo ha explicado, en el Senado, antes de asistir a la entrega de los XII Premios de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), uno de los cuales ha recaído en la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín.

Junto con ello, Gallardo ha defendido que la Ley de Amnistía es "consecuencia" de las políticas del Partido Popular, ya que, como ha afirmado, en 2017 se produjo la "mayor ruptura", desde el punto de vista institucional entre Cataluña y España y, "se quiso legislar las emociones" y no "unir a este país con política sino judicializando la política".

En este sentido, ha recalcado que "de aquellos polvos estos lodos" y ha añadido que "esas son las consecuencias de la utilización partidista de quienes, para intentar en todo momento apropiarse de las instituciones, no les importa seguir dividiendo a este país".

Según el líder socialista, la reunión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado de este lunes ha servido para escenificar el "intento por parte del Partido Popular" de utilizar las instituciones y la política, algo que "no beneficia a la sociedad española".

Gallardo ha subrayado que "lo que hay que destacar hoy es que no hay ningún tipo de impacto, ningún tipo de impacto de la Ley de Amnistía sobre la economía, ni sobre aquello que va a suponer el conjunto de las comunidades autónomas".

Por ello, el secretario general del PSOE de Extremadura ha criticado que Guardiola ha acudido al Senado no a defender los intereses de Extremadura sino "a defender los intereses del Partido Popular", algo que es "muy preocupante".

De este modo, ha criticado que Guardiola viene acostumbrando, desde que fue elegida presidenta, a que todos los problemas "siempre son de Madrid" y las soluciones nunca vienen "desde donde tienen que venir, que es desde su gobierno".

Para Gallardo, "vino a Madrid en el día de hoy a hacerse la foto con la señora Ayuso y con algunos presidentes del Partido Popular, no todos están aquí porque no todos se prestan a la estrategia de Génova, y hoy podemos decir que lo que realmente tiene impacto para Extremadura es que hace algunas semanas el Partido Popular en el Senado no aprobara la flexibilidad del déficit presupuestario".

Además, ha asegurado que ésto significa que Extremadura cuente con 75 millones menos de euros, de los 25 millones impactan directamente las cuentas públicas de la comunidad y 50 en los ayuntamientos, añadiendo que, "en ningún momento", ha escuchado a Guardiola "ni hablar ni defender los 75 millones de euros que ha perdido la comunidad autónoma por el no injustificado del Partido Popular".

De esta forma, ha insistido en que los socialistas extremeños no estarán hablando "todo el tiempo del 'y tú más'" sino que defenderán los intereses de Extremadura "por encima incluso de cualquier política de partido".

Gallardo ha concluido que "lo que nos interesa es Extremadura y lo que queremos trabajar es por presentar propuestas que nada tienen que ver con lo que nos viene acostumbrando el Partido Popular y el Gobierno de la señora Guardiola en Madrid".

A este respecto, ha considerado que Guardiola "se pliega a Núñez Feijóo probablemente porque todavía le pesa" aquello que supuso para el presidente del PP "algún problema" cuando, "desde la mentira que impuso" diciendo que nunca gobernaría con Vox, se convirtió en un "gobierno reaccionario con Vox".

MEDALLA A BLANCA MARTÍN

Por otro lado, Miguel Ángel Gallardo ha felicitado a la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, tras la concesión de la Medalla de Honor, conocida como Cruz de la Dignidad, de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT).

Y, ha explicado que "el reconocimiento a Blanca Martín es un reconocimiento no solo a la presidenta de la Asamblea, sino al conjunto de la sociedad extremeña, que ha sido siempre una sociedad que ha destacado en la lucha contra el terrorismo y sobre todo en la protección de las víctimas".