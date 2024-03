Extremadura destinará 50 millones para fomentar el alta de "al menos" 6.000 autónomos

Ep.



La comunidad autónoma de Extremadura destinará 50 millones de euros para fomentar el alta de "al menos" 6.000 trabajadores autónomos en quince meses, así como para mantener y consolidar el autoempleo.



Este es el objetivo que pretende el "novedoso decreto" que la Junta de Extremadura ha preparado con ayudas destinadas al fomento y consolidación del empleo autónomo en la región y del que se ha informado este martes al Consejo de Gobierno.



El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha explicado que dicho decreto tiene tres objetivos "muy claros" que son "potenciar, mantener y consolidar" el empleo autónomo con medidas "muy potentes y novedosas" a través de un presupuesto que pasa de los 28,4 millones de euros de la convocatoria anterior a los 50 millones de ésta.



"Pretendemos fomentar el alta de al menos 6.000 trabajadores autónomos en 15 meses, así como mantener y consolidar dichos empleos. A estos 6.000 hay que sumar también los contratos que pueda generar cada nuevo autónomo", ha señalado.



El consejero extremeño ha informado además de que la convocatoria va a tener una duración de un año desde su publicación en el Diario Oficial de Extremadura y tendrá efecto retroactivo desde la finalización de la anterior convocatoria el 15 de febrero de 2024, por lo que "hay continuidad".



Así, ha apuntado que aquellas personas interesadas en darse de alta como autónomos lo puedan ir haciendo desde ya, puesto que en los próximos días se publicará en el Portal de Transparencia el decreto y no es necesario esperar a que se publique en el DOE.



CINCO PROGRAMAS



Las ayudas se van a articular a través de cinco programas. El primero de ellos, el de Ayudas al Establecimiento de Personas Desempleadas como Trabajadoras Autónomas, va dirigido a personas desempleadas que inicien una actividad empresarial o profesional encuadrada en el régimen especial de trabajadores autónomos o en la mutualidad elegida como alternativa al RETA.



Por su parte, el programa dos está integrado por ayudas a personas autónomas que propicien la inserción laboral de un familiar desempleado como colaborador, mientras que el programa tres corresponde a la tarifa cero para autónomos y consiste en ayudas al establecimiento de desempleados como autónomos a la hora de sufragar el coste de la Seguridad Social o mutualidad alternativa al RETA.



En este punto, ha recordado que, como medida urgente nada más llegar al Gobierno, se creó "en tiempo récord" la convocatoria de tarifa cero con "resultados satisfactorios", puesto que han solicitado esta ayuda un total de 6.749 desempleados.



Cabe señalar, como ha expuesto el consejero, que los autónomos que cumplan los requisitos para el programa uno podrán ser beneficiarios también del programa tres de tarifa cero para nuevos autónomos.



Por su parte, el programa cuatro está dirigido a ocupados encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social como trabajadores por cuenta ajena que inician una actividad como autónomos encuadrados en el RETA.



Finalmente, el programa cinco corresponde a ayudas para beneficiarios del programa uno por el mantenimiento del alta en RETA por un periodo adicional de 12 meses, quienes recibirán 2.500 euros adicionales que se abonarán pasados los 24 meses de alta a los beneficiarios que así lo soliciten.



COLECTIVOS PRIORITARIOS



En cuanto a los colectivos prioritarios de este decreto, el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital ha detallado que el gobierno presidido por María Guardiola tiene "claro" que se deben ajustar las necesidades de las ayudas a las del mercado de trabajo.



Para ello, en cada convocatoria de los programas uno y dos se podrán modificar los colectivos en función de las necesidades y no será necesario cambiar las bases reguladoras cada vez que se quieran cambiar los colectivos, ha dicho.



Así, y para definir los colectivos, la Junta ha partido de la tasa de paro de la EPA y se atenderá prioritariamente a aquellos con mayor dificultad de inserción laboral a fecha de publicación de la convocatoria.



De este modo, y en el caso del programa uno, el consejero ha incidido que la ayuda inicial más intensa, que será de 9.000 euros, irá destinada mujeres desempleadas y a hombres desempleados con discapacidad.



El siguiente tramo corresponde a una ayuda inicial de 7.500 euros para jóvenes menores de 30 años, hombres mayores de 45 años, parados de larga duración y personas con domicilio de la actividad en municipios de menos de 5.000 habitantes.



Del mismo modo, se contempla también una ayuda adicional de 1.000 euros para todos los beneficiarios que estén encuadrados en un colectivo prioritario cuando además ejercen su actividad en un municipio de menos de 5.000 habitantes.



El tercer tramo es una ayuda inicial de 6.000 euros para el resto de colectivos no contemplados en los anteriores, ha incidido el consejero Guillermo Santamaría.



NOVEDADES



Entre las novedades que introduce este decreto, en el programa uno se incorpora una ayuda adicional de 1.500 euros para los autónomos que adquieran un negocio por relevo generacional.



Asimismo, en cuanto al programa tres, la tarifa cero para autónomos, se subvencionará con 1.920 euros la cuota a la Seguridad Social de autónomos durante un periodo de dos años a las mujeres desempleadas que se hayan incorporado al RETA o mutualidad alternativa en el plazo de un año desde la fecha de nacimiento del hijo o hija, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento.



Así como a los desempleadas menores de 36 años que se hayan incorporado al RETA o mutualidad alternativa. En el caso de las personas desempleadas que se hayan convertido en trabajadores autónomos y no se encuadren en ninguno de los casos anteriores la subvención será de 960 euros, que corresponde a la cuota de un año.



OBLIGACIONES



Los colectivos beneficiarios de las ayudas deben mantener el empleo 24 meses menos los beneficiarios del programa tres no incluidos en colectivos prioritarios, que solo tienen que mantener 12 meses.



Además, en relación al programa cinco, si el beneficiario se mantiene de alta en RETA durante un periodo de 36 meses, tendrá derecho a 2.500 euros adicionales que se abonarán al vencer los primeros dos años de actividad.



También, de cara a simplificar los trámites administrativos, se facilitará a los interesados la tramitación de los expedientes de manera telemática a través de la sede de la Junta de Extremadura y, con este decreto, el solicitante solo tiene la obligación de presentar la solicitud, ya que e resto de documentación se solicitará de oficio por parte de los técnicos.



Finalmente, el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital ha agradecido la ayuda prestada a la Junta por organizaciones de autónomos con las que se han mantenido varias reuniones de trabajo, entre las que ha citado ATA, Opaex y CEAT.