Extremadura registró el pasado año 964 nuevos casos de cáncer colorrectal, según la AECC

Extremadura registró el pasado año 2023 un total de 964 nuevos casos de cáncer colorrectal, según ha informado este lunes la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), de los cuales, 576 se diagnosticaron en la provincia de Badajoz y 388 en la de Cáceres.



En concreto, tal y como ha detallado la AECC, el cáncer colorrectal es actualmente el segundo en incidencia en España tanto en hombres como en mujeres, y el primero si se consideran los casos de ambos sexos.



Y es que, según las estimaciones del Observatorio del Cáncer, en 2023 un total de 40.203 personas fueron diagnosticadas en España de este tipo de cáncer.



Por eso, en el marco del Día Mundial Contra el Cáncer de Colon, que se celebra cada 31 de marzo, la AECC ha lanzado la campaña 'Juega tu papel en la detección del cáncer de colon', que tiene como objetivo aumentar la participación en los programas de cribado de cáncer colorrectal, destinado a la población con edades comprendidas entre 50 y 69 años.



Enmarcado en esta campaña, las asociaciones españolas contra el cáncer en Badajoz y en Cáceres desarrollarán diversas acciones a lo largo de todo el año, tanto en centros de salud como en farmacias y hospitales.



Los mensajes de la campaña están pensados para dar respuesta a los motivos por los que la población diana no participa en las pruebas de cribado, recogidos en el 'Estudio sobre los programas de cribado de cáncer colorrectal' (2023) elaborado por el Observatorio del Cáncer, y aumentar la participación para alcanzar el 65 por ciento de la población diana.



Este análisis señala que las principales barreras entre las personas que no se han realizado la prueba son la falta de síntomas (39,6 por ciento), no haber recibido la invitación oficial para participar (39,9 por ciento), olvido o dejadez (28,6 por ciento), barreras relativas al deseo de mantenerse alejado de los centros médicos en el contexto de pandemia (24,9 por ciento) o a la saturación percibida en la sanidad (22,1 por ciento).



Ante esta realidad, la Asociación Española Contra el Cáncer concienciará a la sociedad entre 50 y 69 años en diferentes lugares como farmacias o centros comerciales "con un mensaje claro: el cribado salva vidas". "Unos minutos pueden cambiar tu vida. Hazte un sencillo test de sangre oculta en heces, porque 9 de cada 10 personas se pueden salvar si este cáncer se detecta precozmente", manifiesta la propuesta.



De hecho, este cribado consiste en realizarse un Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH), una prueba indolora, no invasiva, que se puede realizar en casa y determina la presencia de sangre no visible en las heces, según indica AECC Badajoz en una nota de prensa.



El objetivo es detectar lesiones sangrantes, que pueden corresponder a pólipos o lesiones premalignas e, incluso, malignas que no serían detectadas hasta que la enfermedad se encontrase más avanzada, cuando las posibilidades de tratamiento y curación serían menores.



PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE COLON



El Programa de prevención y detección precoz del cáncer colorrectal nace de la mano de la Asociación Española Contra el Cáncer que, en 2007, impulsó un proyecto de investigación del doctor Antoni Castells con el que se consiguió confirmar el Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH) como una prueba válida para los programas de detección precoz del cáncer de colon.



En el año 2013, con el apoyo de la sociedad, se presentaron casi 600.000 firmas solicitando al Ministerio de Sanidad que incluyera el cribado de cáncer de colon en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. En 2014, se introdujo este test para la realización de los programas de cribado poblacional del cáncer colorrectal.



Con la incorporación del cribado del cáncer colorrectal a la cartera del Sistema Nacional de Salud, las comunidades autónomas contaban con un periodo de 5 años para iniciar su implantación y 10 años para alcanzar una cobertura cercana al 100 por ciento. Durante todos estos años, AECC ha estado trabajando con las CCAA para acelerar el proceso de implantación y concienciar a la sociedad de la necesidad de participar en un programa de cribado que salva vidas.



En 2024 se cumplen estos 10 años para alcanzar una cobertura cercana al 100 por cien por parte de las comunidades autónomas. Sin embargo, la falta de datos públicos actualizados, contrastados y unificados no permite contar con una fotografía precisa del estado del programa del cribado de colon en España que garantice, entre otras cosas, la equidad en el acceso de la población a estos cribados.



Los últimos datos hechos públicos sobre el estado de implantación del programa de cribado de colon en España son de 2019 a través de la Red de Programas de Cribados de Cáncer. En su informe 'Evaluación programas de cribado de cáncer colorrectal-2019' se muestra la desigualdad de las autonomías en la implementación del cribado, con una cobertura media estimada del 50 por ciento, donde muchas no cumplen con el objetivo marcado.



Además de la necesidad de lograr una cobertura del 100 por cien del programa de cribado del cáncer colorrectal, también es "imprescindible" fomentar la participación de la población diana. En la última actualización de la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud, de febrero de 2021, se propone como objetivo obtener un mínimo de 65 por ciento de participación en programas de cribado de cáncer colorrectal siguiendo las directrices europeas (European Guidelines For Quality Assurance on Colorectal Screening Programs).



En este sentido, la Asociación Española Contra el Cáncer señala la necesidad de fomentar la transparencia y contar con información pública actualizada, contrastada y unificada sobre los niveles de cobertura y participación que permitan garantizar la equidad de los programas de cribado de cáncer colorrectal, pero también del resto de cribados poblacionales existentes (mama, cérvix).