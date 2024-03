Junta concederá 3,4 millones para mejorar conectividad en zonas concentración empresarial

La Junta, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, destinará a lo largo de este año 3,38 millones de euros procedentes de los Fondos de Recuperación a la concesión de ayudas para la ejecución de proyectos que permitan a los polígonos industriales, centros logísticos y otras áreas de alta concentración de empresarial dotarse de nueva infraestructura con la que mejorar su conectividad.



De esta forma, lo establece el decreto por el que se aprueba la segunda convocatoria de ayudas para la ejecución de proyectos con los que dotar a los polígonos industriales, centros logísticos, parques empresariales, viveros de empresas o parques científico-tecnológicos de redes de banda ancha de muy alta velocidad, capaces de prestar servicios a velocidades de 1 Gbps.



El director general de Digitalización Regional, Jesús Coslado, ha explicado que se trata de "dotar de infraestructura de telecomunicaciones de nueva generación a lo que en el Decreto de ayudas se denominan 'zonas ZES', espacios de actividad empresarial o industrial que la Administración del Estado considera 'zona blanca', es decir, que carece de cobertura de redes de banda ancha".



En concreto, la norma que se publicita identifica tres áreas en las que se distribuyen estas 'zonas ZES', que son Cáceres, que comprende los municipios de Berzocana, Cañamero, Garciaz y Zorita, junto a las que la resolución llama 'Badajoz 1' y 'Badajoz 2'.

Así, de la primera forman parte una docena de localidades, fundamentalmente del norte pacense, como son Badajoz, Don Benito, Guareña, La Garrovilla, La Roca de la Sierra, Lobón, Olivenza, Puebla de la Calzada, Rena, San Vicente de Alcántara, Valdelacalzada, Villanueva de la Serena y Villar de Rena.



En la zona 'Badajoz 2', se integrarían, por su parte, otros 19 municipios, esta vez del oeste y centro de la provincia, que son Aceuchal, Almendralejo, Azuaga, Calzadilla de los Barros, Castuera, Corte de Peleas, Fuenlabrada de los Montes, Hornachos, Jerez de los Caballeros, La Albuera, La Parra, Los Santos de Maimona, Malpartida de la Serena, Monterrubio de la Serena, Salvatierra de los Barros, Siruela, Solana de los Barros, Villalba de los Barros y Zahínos.



Cabe destacar que la primera convocatoria de estas ayudas solo tuvo un adjudicatario, la operadora Oeste Digital, que ejecutó un proyecto de despliegue de fibra óptica en zonas ZES de la provincia de Cáceres.



SEGUNDA CONVOCATORIA



En esta segunda convocatoria, se incluyen las 'zonas ZES' cacereñas no beneficiadas por la primera convocatoria y todas las de Badajoz, para las que ningún operador presentó proyecto entonces.



Los términos en los que se publica la convocatoria establecen, además, que la intensidad máxima de la ayuda no podrá superar el 80 por ciento del coste de todos los conceptos subvencionables.



Por otra parte, la concesión de las ayudas estará regulada por un régimen de concurrencia competitiva en base a la aplicación de tres criterios de valoración, como son el menor importe de la subvención solicitada, mayor número de zonas ZES con cobertura y mayor número de unidades inmobiliaria con cobertura.



El plazo para presentar las solicitudes será de un mes a partir de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura. Por su parte las operadoras de telecomunicaciones adjudicatarias dispondrán hasta el 15 de diciembre de 2024 para ejecutar los proyectos de despliegue en las 'zonas ZES' seleccionadas.



Se trata de una convocatoria de ayudas financiadas con cargo a los Fondos de la Unión Europea (Next Generation EU) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se destinan a proyectar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura lo establecido en el Real Decreto 988/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprobó la concesión del tipo de ayudas mencionadas en las diferentes comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla.