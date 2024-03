Fernández Vara: Afronto este día, no como una despedida, sino con una profunda gratitud

Cientos de personas han aplaudido la entrada de Guillermo Fernández Vara, junto al Secretario General del PSOE y Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y, el nuevo Secretario General del PSOE extremeño, Miguel Angel Gallardo, en las instalaciones de IFEME, donde se ha desarrollado este sábado el 14 Congreso Regional del partido, en la que ha sido su primera aparición pública, tras la operación a la que se sometió hace unas semanas, lo que ha dado un plus de emoción al acto.

En su intervención como Secretario General del PSOE de Extremadura saliente, Guillermo Fernández Vara ha subrayado que, cuando preparó el texto que iba a leer, en principio, puso la palabra "Despedida" pero, entendió que no era así, no era como quería afrontarlo y, pensó que "Gracias" era mucho mejor título.

De esta forma, Fernández Vara ha querido agradecer a todos los que han hecho posible todo lo vivido, comenzando por Juan Carlos Rodríguez Ibarra, mencionando a Juan Ramón Ferreira, Paco Fuentes, Federico Suárez, Felipe González, Alfonso Guerra, Joaquin Almunia, Alfredo Pérez Rubalcaba....a todos los que les han acompañado en los Consejos de Gobierno siendo Presidente de la Junta y, especialmente, a su equipo "Nieves y todos los que a su alrededor" han hecho más fácil mi labor por y para los extrremeños.

Así, ha agradecido al PSOE de Extremadura que "me ha permitido luchar por las causas justas que esa es la de mayor de las suertes", subrayando sentirse "orgulloso de haber contribuido al desarrollo de Extremadura, pasar a ser algo de la vida de mucha gente, que no entenderían su vida sin la Junta, sin la bandera y, sin lo que representa esta región".

Junto con ello, ha resaltado que, entre todos, "hemos sido capaces de desarrollar y construir pilares del estado de bienestar y es algo que no podemos olvidar nunca", recalcando todo lo hecho en Educación, en Sanidad y, en Infraestructuras, todos estos años.

Fernández Vara ha resaltado que "me gustaría trasladar el deseo de que siempre pongamos por encima de nuestros intereses, del interés del partido, el interés de los ciudadanos, porque el interés del partido es el interés de la sociedad".

Fernández Vara ha ido terminando "os quiero mucho, quiero seguir estando en mayor contacto posible con todos vosotros, porque vosotros sois parte importante de mi familia", recalcando que "he tenido tres privilegios: uno haber sido Presidente de Extremadura, dos haber sido Secretario General del partido y estar en su Ejecutiva Federal y, tres que, en algunas casas de Extremadura, está mi foto".

Ha recordado que "lo descubrí por primera vez en Santiago de Alcántara, convencido de que todo lo que pudiera hacer en la vida tendría sentido, porque formaba parte de la vida de mucha gente" y, ha pedido "no me propongais para nada, no quiero calles, plazas, no quiero premios...no quiero medallas...ya lo tengo...las fotos en las casas de los extremeños y extremeñas".

Para finalizar, emocionado, Guillermo Fernández Vara ha querido "en nombre del PSOE de Extremadura y en el mio propio, agradecer a María Luisa y a mis hijos la compañía, en nombre del PSOE extremeño y propio, gracias querida compañera de vida, gracias por aguantarme, gracias por la serenidad que me has aportado a la hora de tomas decisiones....cuando decidimos mudarnos a Mérida y, hacer nuestra vida aquí, porque es posible hacerlo si uno lo siente como espacio para seguir creciendo como familia....no olvidar los malos momentos y de los muchos buenos y bonitos que hemos podido disfrutar".

"El pasado es historia, el futuro es un misterio, el hoy es un regalo, por eso se le llama presente, porque es un regalo...vivamos hoy, luchemos hoy, suframos hoy, disfrutemos hoy, trabajemos hoy...para hacer posible que otros puedan tener una vida digna y justa, solo por eso habrá merecido la pena todo lo que significa nuestro trabajo y esfuerzo como partido, siempre todos y cada uno de nosotros seremos importantes e imprescindibles, brindo por el PSOE de hoy, de ayer y, el PSOE de siempre", ha concluido entre los aplausos de todos los asistentes.