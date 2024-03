Guardiola: El "ascensor social" con anterior Gobierno socialista "llevaba años averiado"

Ep.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reafirmado este jueves que su gobierno trabaja para "revertir" los efectos que han tenido "décadas de las mismas políticas aplicadas por una izquierda supuestamente progresista, pero que no ha contribuido a que converjamos con la media de nuestro país".



En ese sentido, ha considerado que el "ascensor social" con el anterior Gobierno socialista "llevaba años averiado, y ustedes se han negado a apretar el botón de alarma porque se niegan a reconocer cualquier tipo de error".



María Guardiola se ha pronunciado de esta forma este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, en respuesta a una pregunta de Unidas por Extremadura sobre si "considera que con sus políticas va a funcionar el ascensor social en Extremadura".



Así pues, la presidenta de la Junta de Extremadura ha replicado a Irene de Miguel que "por supuesto" cree que las medidas que está aplicando su gobierno "contribuyen a mejorar la vida de los extremeños, especialmente de aquellos que más lo necesitan", y de aquellos que "partiendo de claras desventajas, pues estaban antes obligadas a hacer muchos mayores esfuerzos", ha dicho.



"Que funcionen las políticas que nosotros estamos aprobando es bueno para todos", para una región que "lamentablemente, estaba acostumbrada a liderar los rankings de paro, de pobreza y de despoblación en España", que es "el balance de décadas de las mismas políticas aplicadas por una izquierda supuestamente progresista, pero que no ha contribuido a que converjamos con la media de nuestro país".



Ante esta situación, María Guardiola ha refirmado el "compromiso" de la Junta de Extremadura de "revertir y cambiar esos resultados", y de hecho, ha recordado que desde septiembre del año 2023, "Extremadura deja de ser la región que más gravaba a las rentas medias y bajas", ya que según ha lamentado, en esta región "las más perjudicadas siempre han sido las rentas más modestas, pero esta situación afortunadamente la hemos cambiado", ha valorado.



Por eso, Guardiola ha preguntado a Irene de Miguel "qué ascensor social podía coger un extremeño que estaba cobrando la renta más baja de todo el país y estaba pagando el tipo más alto en el IRPF de toda España", tras lo que le ha espetado que "su ascensor lleva años averiado, y ustedes se han negado a apretar el botón de alarma porque se niegan a reconocer cualquier tipo de error".



Ante esta situación, la presidenta extremeña ha reafirmado que la "prioridad" de la Junta de Extremadura es el empleo, tras lo que ha avanzado que en la actualidad, "a diez días de cierre del mes de marzo, hay 900 desempleados menos que el mes pasado, ha dicho.



Así, Guardiola ha avanzado que la Junta acaba de presentar un nuevo decreto de fomento del empleo estable y "próximamente" presentarán "un nuevo decreto de autónomos con importantes avances", ha valorado.



También ha reafirmado la intención de la Junta de Extremadura de que "todos los extremeños se formen", para lo cual han propuesto "becas que complementan a las que da el ministerio a las rentas más bajas, porque queremos becas que premien el esfuerzo", ha dicho.



Guardiola ha valorado además la gratuidad de las guarderías y de los centros de educación infantil para los niños de 2 y 3 años, "porque la situación de las familias extremeñas requiere que adoptemos medidas sociales valientes, independientemente de que ustedes siempre quieran etiquetarlas de izquierdas o de derechas", ha valorado.



"Y claro que vamos a ayudar a los jóvenes a emanciparse, por supuesto, porque no hacerlo sería darle la espalda a la Extremadura real", para lo cual, Guardiola ha anunciado que la Junta va "a avalar a los jóvenes para que puedan afrontar la compra de su primera vivienda", al igual que se va a "ampliar la deducción al 30 por ciento por el alquiler de vivienda habitual, con ventajas para aquellos que vivan en municipios de menos de 3.000 habitantes".



Finalmente, la presidenta de la Junta de Extremadura ha defendido que la función del Ejecutivo regional "no es tutelar ni sermonear a los extremeños, esa no es nuestra tarea, sino creer en sus capacidades para que puedan elegir su propio camino", ante lo que su "obligación es* darles las herramientas para facilitárselo y también darles las oportunidades que se les han estado negando en esta tierra durante muchos años", ha concluido.