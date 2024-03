La Junta trabaja "sin descanso" en un pliego con las "demandas" del sector de ambulancias

Ep.



La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha remarcado la "firme predisposición" del actual Gobierno regional para "desbloquear" la "problemática" existente en el transporte sanitario terrestre, y como prueba de ello ha incidido en que está trabajando en la redacción de un nuevo pliego que recoja "las necesidades y demandas" del sector y "valorando una mayor consignación presupuestaria".



Mientras, el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha recordado que el convenio de dicho sector lleva caducado desde 2017 y, haciéndose eco de las demandas de los trabajadores, ha pedido al Ejecutivo regional mayor "compromiso" para "desbloquear" la situación.



Así, en respuesta a una pregunta de González Frutos durante el pleno de la Asamblea de este jueves, García Espada ha recordado que desde 2017 el transporte sanitario terrestre en Extremadura está "envuelto en polémicas" y que a la llegada de María Guardiola al poder el actual Gobierno regional se vio "obligado" a prorrogar un año el pliego licitado en noviembre de 2022 "para no dejar sin servicio a los extremeños", después de que el Ejecutivo autonómico anterior no tuvo "voluntad política para avanzar en una nueva licitación".



Con ello, ha incidido en que la Junta ahora "de nuevo tiene que intentar arreglar la herencia y los despropósitos" del anterior Gobierno regional del PSOE, y está "trabajando sin descanso en la elaboración de un nuevo pliego que recoja las necesidades y demandas" del sector.



"Es pública la preocupación de la presidenta y del gerente del SES que nos hemos reunido públicamente para escuchar a la empresa y a los comités de empresa", ha espetado la consejera, quien ha insistido en que la Junta ahora tiene "voluntad" y está desarrollando "un trabajo ímprobo para desbloquear la situación de conflicto" encontrada a su llegada al poder.



En esta línea, ha reprochado al PSOE su "falta de predisposición y de voluntad política" cuando gobernó en la comunidad, y ha considerado que sería "justo" pedirles "responsabilidades" al anterior Gobierno autonómico como "los principales responsables de los problemas del transporte sanitario terrestre".



"Ustedes (los socialistas) son los principales responsables de los problemas del transporte sanitario terrestre y nosotros la esperanza de los extremeños para solucionar su insensatez manifiesta", ha espetado García Espada, quien además ha explicado que mientras trabaja en la elaboración del nuevo pliego la Junta está haciendo un seguimiento del vigente para que los extremeños tengan "el mejor servicio posible" y los trabajadores vean "respetados sus derechos".



UNIDAS ABOGA POR LA GESTIÓN PÚBLICA



A su vez, José Antonio González Frutos (Unidas por Extremadura) ha considerado que el "compromiso" que la Junta está mostrando para el "desbloqueo" del convenio colectivo es "relativo", pese a que esto es "vital" para la redacción del pliego, ya que --incide-- éste no se puede redactar sin saber cuál es el coste de personal.



"¿Qué empresa seria va a concurrir a un concurso en el que no sabe cuánto va a costar el coste de personal que es el elemento central?", ha preguntado el diputado de Unidas por Extremadura, quien ha reiterado que "sin desbloqueo del convenio es imposible sacar un nuevo pliego".



En esta línea, González Fruto ha reiterado la postura de su grupo de que en el transporte sanitario terrestre en Extremadura se aplique una gestión "pública", aunque ha defendido la necesidad de que la situación de este sector salga del "enfrentamiento político".



"No podemos permitirnos más fracasos en el transporte sanitario terrestre" ya que ni los trabajadores ni los usuarios se lo "merecen", ha espetado.