La Junta pide a Planas una revisión de toda la arquitectura verde de la PAC

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán, ha considerado que la simplificación de la PAC planteada es "poco ambiciosa", y ha señalado que más que una flexibilización debería haber sido una revisión "más profunda" de toda la arquitectura verde de la PAC con el objetivo de simplificar a los agricultores y ganaderos su labor.



Así lo ha reivindicado al ministro de Agricultura, Luis Planas, durante su participación por videoconferencia en la tarde del pasado miércoles en el Consejo Consultivo de Política Agrícola y Pesquera.



En concreto, la consejera ha vuelto a recalcar la necesidad de que se convoque una Conferencia Sectorial, algo que los consejeros del ramo vienen solicitando desde el mes de diciembre, y que ahora tiene "especial relevancia" ya que los agricultores y ganaderos están reivindicando en la calle su "difícil situación".



Del mismo modo, Morán ha remarcado que las medidas que el ministerio ha puesto encima de la mesa "no han nacido del consenso" con las comunidades autónomas y se han "ignorado" los documentos que éstas han remitido, a la vez que las reuniones técnicas han sido "meramente informativas". Así, ha considerado que estas propuestas deberían haber sido consensuadas en Conferencia Sectorial y votadas por los consejeros.



Al mismo tiempo, ha reiterado que no se ha hecho referencia al tema de la ganadería, especialmente en lo referente a la sanidad animal cuando, por ejemplo, Extremadura ha pedido en "numerosas ocasiones" la revisión de los programas de erradicación de la tuberculosis y una coordinación para luchar contra la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE), según informa en una nota de prensa la Junta.



La titular extremeña de Agricultura también ha cuestionado al ministro Luis Planas si existe alguna propuesta sobre fiscalidad para el sector agrario, cuyo mantenimiento es "vital" para garantizar la soberanía alimentaria y el tejido productivo del sector.



Finalmente, Morán ha defendido los regadíos como generadores de riqueza y empleo; una reestructuración del sector del viñedo ya que la cosecha en verde no es la solución y ha solicitado la puesta en marcha de la medida del arranque definitivo.

Por último, la consejera ha incidido en que sin unos costes de producción oficiales no se puede aplicar de manera "eficaz" la Ley de la Cadena Alimentaria, al tiempo que ha solicitado una revisión de la misma.