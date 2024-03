Llerena apuesta por el 'chocolaturismo' para atraer al visitante

EpTv



La localidad pacense de Llerena ha apostado por el 'chocolaturismo', con el fin de que el visitante pueda conocer el proceso de fabricación del chocolate de forma artesanal, a través de visitas guiadas y catas a modo degustación con un producto "con sabor extremeño" como reclamo turístico.



Así lo ha explicado el gerente del obrador 'Chocolate Moro' de Llerena, Fernando Moro, quien ha considerado que la localidad se está posicionando turísticamente, pero necesitaba "algo más" para "atrapar al turista" siendo, a su juicio, el chocolate el producto que permite disfrutar de una experiencia "más completa".



Por ello, han puesto en marcha visitas guiadas para que el turista pueda conocer "todo el proceso" de fabricación, desde el haba de cacao hasta la tableta, así como la degustación de diferentes chocolates en una sala de catas, a fin de que el cliente "note" la diferencia del producto local frente al chocolate industrial en una experiencia "única".



Según Moro, "la idea es que la gente tenga una experiencia sobre el chocolate y aprenda realmente de dónde viene porque es un producto que se consume muchísimo, pero que desconocemos completamente de qué trata el cacao verdadero".



CHOCOLATE CON "SABOR EXTREMEÑO"



Un chocolate con "sabor extremeño" fabricado con productos de la tierra, como el cacao emulsionado con licor de bellota que, según Moro, está siendo "un éxito", con picota de cerezas del Jerte o con pimentón picante de la Vera y sal marina.



"Aparte tenemos el bombón de higo de Almoharín (Cáceres) relleno de trufa y bañado en chocolate, que es el producto que más se vende", ha reconocido.



En declaraciones a Europa Press Televisión, el gerente ha destacado que la "gran diferencia" de su producto radica en que los granos de cacao están seleccionados "según los aromas" y la fabricación es "completamente" artesanal, con granos procedente de Madagascar, Bolivia o Costa Rica, mientras los bombones son de origen cubano.



En este punto, también ha resaltado que este "dulce manjar" ha sido reconocido por la 'Academy of Chocolate', una organización internacional formada por expertos chocolateros, que ha galardonado a este obrador de Llerena con "un oro" para el chocolate con licor de bellota y "bronce" para el de pimentón de la Vera y sal.



"Estoy contento porque los premios son con sabor extremeño y todavía nos sentimos más orgullosos de Extremadura", ha celebrado el gerente.



Finalmente, Moro ha contado que han evolucionado "muchísimo" desde el primer chocolate que crearon viviendo en Nicaragua en 2017, hasta volver a Extremadura para instalar en Llerena una "innovadora propuesta" de chocolate 'Bean to Bar', cuyo concepto consiste en "no mezclar" los distintos orígenes del cacao.