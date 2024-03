PP elogia puesta en marcha de un CADEX en Mérida para aliviar listas espera en dependencia

El portavoz de Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez, ha destacado la importancia de la puesta en marcha de un CADEX en Mérida para "aliviar" las listas de espera de más de 13.500 expedientes que la presidenta de la Junta, María Guardiola, encontró al llegar al Ejecutivo regional.

En concreto, el diputado 'popular' ha hecho estas declaraciones durante su visita a las instalaciones de ONCE en Cáceres, acompañado por diferentes diputados, ante los cuales ha resaltado la importante labor social y laboral que realizan, tan necesaria para darles un verdadero bienestar a quienes padecen alguna discapacidad.

En este sentido, Sánchez Juliá ha ensalzado el compromiso del Gobierno de María Guardiola en materia de discapacidad resaltando la puesta en marcha de un CADEX en Mérida, en el segundo semestre de 2024, para "desatascar las interminables listas de espera encontradas al llegar al gobierno donde había más de 13.500 expedientes esperando ser atendidos con una demora de más de 2,5 años", ha incidido.

A este respecto, el diputado del PP ha recalcado que las listas de espera en el CADEX de Badajoz ascendían a tres años y seis meses, mientras que, en Cáceres lo hacen a 2 años. Por eso, ha querido insistir en que desde la entrada del nuevo Ejecutivo de Guardiola en la Junta "esa espera ha descendido un 5% y se ha presupuestado el CADEX de Mérida para disminuir de manera eficaz tal demora".

Donde también, según sus palabras, ha descendido la espera desde septiembre hasta la fecha es en las prestaciones por discapacidad. "Se han reducido 35 días, pasando de los 338 con el anterior gobierno socialista a 303", ha aseverado el dirigente 'popular'.

Por otro lado, tal y como informa el PP extremeño en una nota de prensa, el portavoz ha destacado los 22 millones destinado en la convocatoria 2023-24 para empleo en discapacidad, seis más que en la anterior.

Mientras, en materia de discapacidad, tal y como ha insistido, los familiares y cuidadores "juegan un papel fundamental" y ellos también son tenidos en cuenta por el Ejecutivo regional que ha destinado un millón de euros al Plan Respira Familiar. Cuidar al Cuidador, "ya puesto en marcha y que en breve llegará a los extremeños".

Finalmente, quienes también recibirán en breve una prestación de la Junta de Extremadura, son los pacientes de ELA. Con una cuantía que asciende a 2.000 euros anuales. Además de contemplar el centro para cuidados que será una realidad en Cáceres "gracias al gobierno de María Guardiola", ha sentenciado.

FOMENTAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS

Por su parte, el delegado territorial en Extremadura de ONCE, Fernando Iglesias, ha agradecido la predisposición del Partido Popular para trabajar a su lado y seguir fomentan la calidad de vida de las personas con discapacidad. "Aquí trabajan ahora más de 1.200 personas, de no ser por la ONCE no tendrían empleo", ha sentenciado.