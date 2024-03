Un graduado de la UEx plantea gafas de realidad mixta para manejar maquinaria industrial

El proyecto de Trabajo de Fin de Grado (TFG) de Santiago Rodríguez, graduado en Ingeniería Electrónica en la UEx, ha desarrollado un software incorporado a unas gafas de realidad mixta para mejorar la libertad de movimiento de los operadores encargados de maquinaria industrial.



En concreto, esta nueva aplicación mejora la eficiencia de los procesos industriales y es aplicable a numerosos sectores como la transformación agroalimentaria. Además, entre sus ventajas, destaca que su coste no es elevado, solo se necesitan las gafas de realidad mixta y la programación adecuada del software.



Santiago Rodríguez es miembro del equipo 'DronLab', el Laboratorio de Vehículos Aéreos no Tripulados de la Universidad de Extremadura que coordina el profesor José Luis Herrero, en la Escuela de Ingeniería Industriales.



"En este laboratorio pretendemos aplicar el mundo de la informática a la ingeniería. Con esta metodología han surgido numerosos proyectos de TFG que se han ido ampliando y perfeccionándose sucesivamente", ha explicado José Luis Herrero.



Así, en este laboratorio, que ofrece a los estudiantes desarrollar prototipos, generar ideas y aplicar conocimientos se han desarrollado numerosos proyectos de fin de grado de "excelente calidad y aplicabilidad profesional".



Según explica Santiago Rodríguez, con las gafas de realidad mixta, los trabajadores pueden observar la maquinaria de manera holográfica, pudiendo hacerla funcionar de manera habitual sin necesidad de acercarse a ella.



Esta herramienta mejoraría mucho las medidas de seguridad de un operario, pues no sería necesario estar cercar de las máquinas si la acción requerida es peligrosa, según ha informado en una nota de prensa la Universidad de Extremadura (UEx).



Por otro lado, el desarrollo y éxito final lleva a generar planes de futuro sobre estas gafas de realidad mixta. "Este avance puede mejorar la eficacia de la producción empresarial, y se podría adaptar a otros dispositivos con características similares, pues, tan sólo habría que crear una aplicación específica para el tipo de maquinaria sobre la que se quiera trabajar", ha sentenciado Rodríguez.