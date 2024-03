Miles de personas desafían al frío y lluvia para pedir igualdad en las ciudades extremeñas

Ep

El frío y la lluvia no han impedido que miles de personas, fundamentalmente mujeres aunque también hombres, hayan salido en la tarde de este viernes, 8 de marzo, a la calle para reclamar igualdad de derechos entre hombres y mujeres en las manifestaciones que se han celebrado en las principales ciudades extremeñas.



Unas manifestaciones que en el caso de Cáceres ha sido convocada por la Plataforma Mujeres de la Igualdad de la ciudad, mientras que en Badajoz y Mérida, ha sido convocada por la Plataforma 8M de ambas ciudades.



GUARDIOLA Y GALLARDO, EN CÁCERES



Así, unas 500 personas han participado esta tarde en la manifestación del Día Internacional de la Mujer (8M) en Cáceres que ha partido desde la plaza de América para recorrer el centro de la ciudad hasta la Plaza Mayor, tras una pancarta en la que se podía leer 'Igualdad'.



La cita, convocada por la Plataforma de Mujeres por la Igualdad (PMPI), ha contado con la presencia de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, acompañada de la secretaria general de Igualdad, Ara Sánchez, y otros miembros de su gobierno, así como concejales del Ayuntamiento de Cáceres.



También han asistido dirigentes de sindicatos como UGT o CCOO, así como representantes de varias formaciones políticas como Unidas Podemos, el exalcalde Luis Salaya, o el recién elegido secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, además del secretario provincial de los socialistas cacereños, Miguel Ángel Morales, entre otros.



En el recorrido, varios colectivos han portado pancartas en las que se podía leer 'Feministas siempre el lucha por la igualdad', 'Todos los derechos, todas las mujeres, todos los días' o 'Por las mujeres y las niñas palestinas'.



Al llegar a la Plaza Mayor se ha leído un manifiesto y las alumnas del Conservatorio Profesional de Danza han realizado una performance con la participación del Ciclo Superior de Igualdad del IES Al-Qázeres.



Este año la manifestación ha puesto el acento en los graves problemas de desigualdad que la mujer padece en el mundo del trabajo, por lo que se ha hecho hincapié en la creciente precarización del trabajo femenino, la feminización de la pobreza, la desigualdad salarial entre hombres y mujeres y el techo de cristal que dificulta su acceso a las posiciones preeminentes en la empresa y las instituciones.



El texto del manifiesto también ha hecho alusión "al acoso en el trabajo y la asignación de las tareas no retribuidas relacionadas con la reproducción del mantenimiento de la vida que la mujer asume literalmente con graves consecuencias en sus carreras profesionales, cotizaciones, derechos sociales y laborales y que se prolongan más allá de la vida activa traduciéndose en pensiones más bajas que perpetúan la pobreza femenina".



Cabe recordar que, la Plataforma de Mujeres Abolicionista de Cáceres no ha secundado esta manifestación y en su lugar unas 30 personas se han concentrado en el Quiosco de la Música del Paseo de Cánovas porque no comparten el "uso partidista" que se le da a la marcha del 8M, un día que es "para las mujeres y por las mujeres", según han indicado.



EN BADAJOZ



En la ciudad de Badajoz más de medio millar de personas según fuentes policiales han participado en Badajoz en la manifestación convocada por la Plataforma 8M con motivo del Día de la Mujer y que ha recorrido bajo la lluvia la avenida de Huelva hasta el Paseo de San Francisco, donde se ha leído un manifiesto por integrantes de dicho colectivo, que han señalado que este viernes el movimiento feminista se organiza para salir a la calle y reivindicar la lucha por la liberación de todas las mujeres.



Un manifiesto en el que recalcan que "se acabó soportar la violencia machista, cuya punta del iceberg son los feminicidios" y "se acabó que la pobreza tenga rostro de mujer" y en el que reclaman la regularización "ya" de personas migrantes, al tiempo que exigen "el alto al genocidio palestino".



La subdelegada del Gobierno en Badajoz, María Isabel Cortés, o la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, han secundado la manifestación, en la que se han podido leer pancartas como: 'Tu silencio también es violencia' de la Plataforma 8M, 'UGT feminista siempre en lucha por la igualdad', 'El feminismo socialista en la lucha' o 'Solidaridad con el pueblo palestino'. También se han coreado voces como "desde el río hasta el mar Palestina vencerá" o "somos feministas contra el genocidio".



En declaraciones a los medios, Pilar Naranjo, de la Plataforma 8M de Badajoz, ha explicado que este año, además de los mensajes que tienen "siempre" en contra de los feminicidios y de cualquier tipo de cultura patriarcal que utilice el cuerpo de la mujer al "antojo", quieren dejar "claro" el apoyo a las mujeres palestinas y que están en contra del genocidio que está viviendo el pueblo palestino.



La presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz, Isabel Franco, ha señalado que los motivos para salir a la calle este 8M pasan "desgraciadamente" por que "no solo no se avanza", "sino que a veces los discursos de odio que se están profiriendo continuamente están calando en la gente joven".

"Tenemos que seguir luchando para que todo el mundo entienda que la igualdad consiste en que somos todos iguales, hombres y mujeres", ha defendido. La manifestación ha concluido con una coreografía de la bailarina Paula Yunis en conmemoración de la mujer palestina.



EN MÉRIDA



La última en salir ha sido la manifestación en Mérida, convocada por la Plataforma 8M de Mérida, que ha partido pasadas las 19,30 horas de la Plaza de España bajo la lluvia, y que ha contado con la asistencia del alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna, acompañado de varios concejales del equipo de gobierno.



Tras recorrer diversas calles del centro de la ciudad, la manifestación ha regresado a la Plaza de España de Mérida, donde se ha leído un manifiesto en favor de la igualdad.