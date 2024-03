Guardiola: “La igualdad no es una herramienta política, es esencia de nuestra democracia”

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha defendido este jueves que “la igualdad no es una herramienta política”, sino “esencia de nuestra democracia y pilar de nuestros derechos”, motivo por el cual su gobierno en pleno “luchamos por un objetivo común: que mujeres y hombres podamos mirarnos en el mismo plano de igualdad”.

Así lo ha destacado la jefa del Ejecutivo regional durante su intervención en el acto institucional por el Día Internacional de la Mujer, que se ha celebrado en el Parlamento extremeño donde ha ensalzado que este 8M "celebramos el día de la igualdad y del progreso". "Celebramos el día del esfuerzo y de la libertad. Celebramos el día del revuelo. De pasar por la vida sin pedir permiso, de elegir nuestro propio camino. Celebramos el día de un nosotras que es imparable", ha aseverado.

La máxima mandataria extremeña ha recalcado el compromiso de su Ejecutivo en la lucha por la igualdad. "Ésta es la igualdad en la que creemos. La que construye, la que multiplica las oportunidades, la que defiende la libertad de la mujer para poder realizar su proyecto de vida; sin guías, sin reproches y sin fracturas", ha subrayado.

En este sentido, Guardiola ha explicado que cuando asumió su cargo, “recuperó” las políticas de igualdad como “propias”. “Les di un estatus de especial relevancia, seguridad, vigilancia y, aún, más garantías”. Por eso, ahora, nueve meses después y con el compromiso de todo su gobierno, desde la Secretaria General de Igualdad y Conciliación, el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) y hasta el conjunto de consejerías “luchamos por un objetivo común que mujeres y hombres podamos mirarnos en el mismo plano de igualdad”, ha insistido.

"TRABAJANDO POR LA IGUALDAD CON HECHOS"

Precisamente, a este respecto, ha defendido, "mi Gobierno está trabajando por la igualdad con hechos y no con promesas ni con pancartas". De hecho, en su intervención ha hecho referencia a la conciliación, asegurando que "es una petición constante en los hogares. Debemos equilibrar entre una vida familiar plena y el desarrollo profesional deseado".

En esta línea, ha recordado que se han reforzado los recursos para las familias, como el programa Concilia-Extremadura, que se ha ampliado a niñas y niños entre 2 y 14 años, a los que se prestará servicio en periodos no lectivos.

En cuanto a la atención a las mujeres que sufren violencia sexual, ha destacado la próxima apertura de los Centros de Atención Integral 24 horas a Víctimas de Violencia Sexual, algo que "se han convertido en una prioridad para este Gobierno".

De la misma forma, Guardiola ha asegurado que "tampoco podemos olvidar la interseccionalidad de discriminaciones que sufren las mujeres que pertenecen al colectivo LGTBI". Por eso, ha dicho que su Ejecutivo trabaja en políticas de atención al colectivo y presta apoyo a proyectos como Extremadura Visible de Extremadura Entiende, "para defender y reivindicar los derechos de las mujeres lesbianas, trans, bisexuales, intersexuales", con especial atención al contexto rural.

"VIOLENCIA DE GÉNERO, LA MAYOR HERIDA QUE SUFRE LA SOCIEDAD"

Sobre la violencia machista, la jefa del Ejecutivo regional ha lamentado que la violencia hacia las mujeres "es la mayor herida que sufre esta sociedad", por eso ha recalcado que para el gobierno de la Junta de Extremadura "la lucha contra la violencia de género es un trabajo prioritario, y para combatirla estamos utilizando todos los recursos disponibles".

"A todas y a todos nos corresponde trabajar para erradicarla. Hemos asumido ese compromiso y para ello disponemos de toda una red que las ampara y que las protege, que está formada por un equipo de personas de incuestionable compromiso público con una extensa formación y con gran calidad humana", ha especificado.

Y es que, tal y como ha lamentado Guardiola, "venimos de un año terrorífico, terrible, en 2023 fueron asesinadas 55 mujeres", por lo que "este Gobierno no admitirá matices ni cuestionamientos sobre la violencia de género en Extremadura, vamos a luchar contra ella con todo", ha advertido.

"FEMINISMO EXCLUYENTE"

Por otro lado, Guardiola ha subrayado que "el feminismo excluyente ha dinamitado el movimiento quebrándolo por soberbia y por incapacidad para el diálogo". Frente a ello, "yo creo en una mujer fuerte, madura y libre, que no necesita el aprobado de ningún colectivo beligerante, una mujer real, comprometida y respetuosa con las decisiones de otras mujeres, una mujer que no juzgue y que no permita ser juzgada", ha subrayado.

"Hoy 8M es el Día Internacional de las Mujeres, de las mujeres sin más, de la que fue pionera, de la que ha elegido qué vida vivir y de la que en un futuro va a encontrar en Extremadura un lugar más seguro, más igualitario y más libre. Feliz día a todas las mujeres, reivindiquemos lo que somos, celebremos el revuelo", ha sentenciado.