Unidas pide a Gallardo que aplique "algo de autocrítica" en la gestión del PSOE

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha pedido a Miguel Ángel Gallardo, que se convertirá en secretario general del PSOE en la región tras ganar las primarias en dicha formación, que aplique "algo de autocrítica" en la gestión realizada por su partido en la región y que, además, trabaje por postulados "realmente progresistas".



Tras señalar que las primarias del PSOE extremeño suponen "un proceso interno de un partido" en el cual Unidas no se va a "inmiscuir en absoluto", sí que ha reconocido también que le parece "muy bien" que las formaciones políticas desarrollen "procesos democráticos para elegir a sus líderes, en este caso unas primarias", y le ha dado la "enhorabuena" a Gallardo por el nuevo cargo que ocupará en su partido.



"Le damos la enhorabuena al señor Gallardo y esperamos que pueda trabajar por una Extremadura progresista. Esperamos también que haga algo de autocrítica de los años anteriores donde el PSOE ha gestionado y donde lo que han hecho básicamente ha sido allanar el camino a las políticas neoliberales y conservadoras que ahora el PP está ejecutando, pero que no distan mucho de las políticas que el señor Vara puso en marcha", ha reseñado De Miguel a preguntas de los medios en rueda de prensa este lunes en Mérida.



"Esperamos que el señor Gallardo sea un poco más crítico con ese modelo desarrollista, ese modelo más propio de décadas pasadas, que no nos trae a una Extremadura de progreso y de los retos que como región tenemos para afrontar el siglo XXI", ha concluido.