Extremadura prohíbe desde este viernes el uso de móviles en las aulas

La Mesa de Educación ha dado luz verde este jueves por unanimidad la instrucción que prohíbe el uso y exhibición de dispositivos móviles de uso personal en las aulas de Extremadura y que entrará en vigor este viernes, día 1 de marzo, aunque habrá un periodo "razonable" de "flexibilidad" para que los centros puedan adaptar sus propias normativas internas.



La prohibición del uso y exhibición de móvil se aplicará en todo el recinto escolar (recreos, comedor, actividades extraescolares y transporte escolar incluidos), y en todas las etapas educativas de todos los centros sostenidos con fondos públicos de la región, mientras que los privados se podrán acoger a la norma.



Se adopta así dicha prohibición en el sentido que la Junta de Extremadura ya había consensuado en diversas reuniones previamente con toda la comunidad educativa.



De este modo lo ha explicado en declaraciones a los medios tras la Mesa la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, quien ha añadido que las sanciones por no cumplir la instrucción son las reguladas en el decreto 50/2007, y estarán también "coordinadas y establecidas" por los propios centros educativos.



En la prohibición habrá excepciones, como por ejemplo cuando se tenga que realizar una actividad educativa que requiera el uso de móvil y previa autorización del padre, madre o tutor; o por motivos de salud con permiso de la familia.

MOTIVACIÓN

En cuanto a la motivación que ha llevado a la prohibición de los móviles en las aulas extremeñas, ha aludido a cuestiones académicas, social y de igualdad entre los alumnos.

Así, tras defender que la Consejería de Educación "no está en contra de la tecnología y de los avances tecnológicos, pero del uso, no del abuso", Mercedes Vaquera ha defendido que "lo que no se puede tener son niños incluso desde Primaria enganchados a móviles, porque eso está demostrado por todos los profesionales que no es bueno".

También ha indicado que el objetivo de la medida es contribuir a evitar casos de bullying o de utilización inadecuada de las redes sociales o de la Inteligencia Artificial.

"Nosotros no somos responsables de lo que los niños hagan en su familia pero los centros educativos tienen que estar formando parte de la educación y la formación y (los alumnos) no pueden estar distraídos con los móviles", ha espetado.

VALORACIÓN DE LOS SINDICATOS

A su vez, el secretario de Educación de UGT Servicios Públicos Extremadura, Juan Manuel Jiménez Sánchez, ha recordado que la comunidad educativa venía demandando una regulación del uso de dispositivos móviles en las aulas con el objetivo de que éstos sean utilizados de forma "conveniente" y por motivos "únicamente didácticos, pedagógicos" o de salud justificados.

"Confiamos en que las instrucciones que permiten un amplio margen de maniobra dentro de lo que es la autonomía de los centros educativos generen confianza en los centros para poder llevarlas a cabo y generen un refuerzo de su autonomía", ha espetado.

Por su parte, la delegada de CSIF Ana Flores ha señalado que el sindicato está "de acuerdo" con la prohibición del uso y exhibición de teléfonos móviles durante la jornada escolar en Extremadura. "No supone una gran novedad porque esto lo hablamos hace poco y es básicamente la concreción de todas las decisiones que tomamos su plasmación en una instrucción que se publicará en breve", ha añadido.

También, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Extremadura, Lourdes Núñez, ha aplaudido la prohibición del uso y exhibición de teléfonos móviles en las aulas, que había sido "trabajada anteriormente" con la comunidad educativa.

"Es la misma medida básica para todos los centros, pero luego dependiendo de la característica individual del centro se pueden atender al reglamento de funcionamiento de los centros y a la autonomía organizativa del centro", ha espetado en alusión a las casuísticas específicas de Escuelas Oficiales de idiomas o centros de adultos.