Una jornada en Mérida apunta necesidad de avanzar en la inclusión de la diversidad sexual

Ep./Rd.



Unas jornadas organizadas por Fundación Triángulo que se celebran este jueves y viernes en la Asamblea de Extremadura abordan la necesidad de avanzar en la inclusión de la diversidad sexual y de género en la agenda de cooperación internacional, como objetivo de la Declaración de Mérida suscrita de 2017.



En la cita, más de 60 participantes y representantes de instituciones públicas y de la sociedad civil, procedentes de 10 países, dialogan sobre la situación actual de los Derechos Humanos y del colectivo LGTBI a nivel internacional.



En este marco, en la inauguración de la jornada, el director general de Políticas de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Sergio Colina Martín, ha subrayado la "apuesta muy clara" del Gobierno central por "robustecer de forma explícita" el papel central del enfoque de los Derechos Humanos en las políticas de cooperación internacional y de desarrollo sostenible.



En esta línea, ha indicado que el Ministerio de Asuntos Exteriores está trabajando para poner en marcha la nueva Conferencia Sectorial de participación con las CCAA y el nuevo Consejo Superior de Cooperación para el Desarrollo Sostenible como una apuesta para "dar un paso más en la institucionalización del diálogo con la sociedad civil".



Así, ha indicado que el ministerio está en una fase de "reforma y "fortalecimiento" del sistema de cooperación internacional en el que la plena incorporación de la diversidad es un elemento "central".



También ha recordado que ya el año pasado se aprobó la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, que enuncia claramente su "voluntad" de promover la protección y defensa de las personas LGTBI y de trabajar para eliminar su criminalización y estigmatización.



En un escenario de "cuestionamiento de ciertos consensos", según ha indicado, la citada ley reitera la universalidad de los derechos humanos y la necesidad de poner en el centro de todas las políticas --incluidas las de desarrollo sostenible-- la "dignidad humana" y, por tanto, la "obligación de combatir allí donde se produzca cualquier tipo de discriminación".



LEY LGTBI TRANS



A su vez, el director general para la Igualdad Real y Efectiva de las personas LGTBI+ del Ministerio de Igualdad, Julio del Valle, ha defendido que la defensa LGTBI es una parte "indisoluble" de la "marca España" en el plan exterior del país, así como que las políticas de odio es algo que hay que "desterrar".



Ha destacado que un año después de la aprobación de la Ley LGTBI Trans en España, la norma "ha dado alegría y satisfacción a mucha gente, a muchas familias" que "ven por fin satisfechas muchas de las necesidades en leyes".



Según ha defendido, se trata de una ley que "todavía está en fase de implementación" y que introducirá planes de diversidad en empresas con más de 50 trabajadores, para incluir "la diversidad como una oportunidad, como un hecho positivo que ayuda a países, empresas y personas a crecer y a ser más felices".



PUERTAS ABIERTAS DE LA ASAMBLEA



Por su parte, la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha señalado que las puertas del Parlamento autonómico estarán siempre abiertas para la defensa de la igualdad, la diversidad y los Derechos Humanos.

La jefa del Legislativo regional ha valorado que un acto como éste haya reunido a representantes de tres ministerios del Gobierno de España (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Ministerio de Igualdad y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones), y de las administraciones públicas regionales y locales.

“Estamos todos aquí, en Mérida, una ciudad referente en la lucha por los derechos y por la igualdad”, ha apuntado Martín, quien ha agradecido a Fundación Triángulo la oportunidad de celebrar unas jornadas como ésta en el Parlamento extremeño.

En este sentido, ha aseverado que son precisamente los poderes públicos servidores públicos que han de escuchar y normativizar las demandas sociales no solo que implican a la región, sino también a otras administraciones y, especialmente, países donde no están reconocidos los derechos humanos.

De este modo, ha manifestado que estos momentos son complicados porque los derechos no son derechos adquiridos per sé, sino que se puede contralegislar y eliminar leyes en torno a objetivos que ya han sido conseguidos, según informa la Cámara regional en una nota de prensa.

Finalmente, la presidenta de la Asamblea ha confiado en que el trabajo que estas jornadas desarrollen sea fructífero y no haya que esperar más tiempo para poner en marcha los artículos de la Declaración de Mérida que fue ya firmada hace siete años en la Cámara autonómica.



COMPROMISO DE LA JUNTA



De su lado, la secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez Vera, ha remarcado que para el Ejecutivo regional supone una "prioridad" seguir "avanzando" y trabajando "sin descanso" en el campo de los derechos de las personas LGTBI.



En este punto, ha avanzado que la Junta quiere llevar a todos los puntos de Extremadura medidas para hacer de la región un "modelo y referente mundial de respeto a los derechos de las personas LGTBI".



"Estaremos en continuo diálogo con los colectivos implicados en esta lucha para promover medidas tendentes a erradicar la discriminación y que cada persona pueda vivir su orientación sexual, su expresión de género, así como la diversidad familiar de forma libre", ha espetado.



Sobre este respecto, ha recordado también que ya durante 2023 se han ofrecido 146 asistencias en oficinas de atención a víctimas de LGTBI-fobia en Extremadura, que ofrecen un apoyo "fundamental" en todos los puntos y especialmente en el ámbito rural.



De igual modo, tras lamentar que "ser hoy en día gay, lesbiana, transexual... está perseguido en muchos países", ha destacado que no obstante hay que sentirse "orgullosos por los avances conseguidos por las políticas públicas que han permitido una mayor sensibilización y visibilización" de la situación del colectivo LGTBI.



"Los esfuerzos que se están realizando están dando sus frutos", ha espetado, al tiempo que ha incidido en que hay que seguir trabajando a través de la cooperación y el desarrollo para "dar visibilidad y solución" a los "problemas" de LGTBI-fobia existentes aún en el mundo.



En esta línea, Ara Sánchez Vera ha destacado que "aunque el camino es largo", ya se está en él, y que en el mismo el colectivo tendrá "siempre tendida la mano de la Junta de Extremadura", ha espetado.



MÉRIDA "CAPITAL DE LOS VALORES"



Mientras, el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha recordado que la Declaración de Mérida “nos sitúa como defensa de la libertad de los derechos y nos hace una ciudad tolerante y abierta, no sólo capital autonómica sino capital de los valores, por ello, vamos a tener la oportunidad de tener entre nosotros a multitud de expertos que conocen la realidad de la inexistencia de Derechos Humanos en muchos de estos países y lo que queremos desde el Ayuntamiento es seguir reforzando la posición de Mérida, de Extremadura y de nuestro país como un país tolerante que defiende todos los derechos”.

En este sentido, el primer edil emeritense ha señalado que “una declaración que se basa en el compromiso de una ciudad como Mérida, cruce de culturas desde hace más de dos mil años, ciudad que se ofrece al mundo como Patrimonio de la Humanidad es firme: la diversidad LGTBI nos hace mejores, sois en verdadero patrimonio de esta ciudad y ante ataques, odio, discriminación o bulling, estéis aquí o en vuestros países siempre os tenderemos la mano”.

A este respecto, el máximo regidor de la capital extremeña ha lamentado que “en un tercio de los países del mundo está penado ser gay, lesbiana, bisexual, transexual, etc., y en nueve existe la pena de muerte".

"Nos congratula que nuestro Gobierno haya anunciado hace pocas semanas que recogerá diplomáticamente la responsabilidad de trabajar para la eliminación de esta injusticia en el mundo”, ha apostillado el alcalde.

Por ello, Rodríguez Osuna ha señalado la Declaración de Mérida como hoja de ruta y símbolo de las alianzas exitosas de la sociedad civil y las administraciones más locales para acompañar en lo que probablemente sea uno de los últimos hitos pendientes de los derechos civiles en el mundo sobre los que haya que trabajar con más fuerza, según informa el Consistorio emeritense en una nota de prensa.

BIENVENIDA A ACTIVISTAS LGTBI

Por su parte, la presidenta de Fundación Triángulo de Extremadura, Silvia Tostado, ha señalado que “estamos profundamente orgullosas y orgullosos de dar la bienvenida a activistas LGBTI a nivel internacional e instituciones para debatir y hacer un diseño de la hoja de ruta que tenemos que seguir para trabajar en materia de Derechos Humanos de personas LGBTI, sobre todo a través de la Cooperación Internacional y la incidencia política”.

Por último, la Secretaria de Estado de Migraciones. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Pilar Cancela Rodríguez, ha destacado que Extremadura es una Comunidad Autónoma que se ha caracterizado por trabajar siempre desde las instituciones.

“No sólo en el cumplimiento de la agenda 2030 sino en la protección de los derechos LGTBI, no en vano la Declaración de Mérida trasciende a la propia Comunidad Autónoma y estar hoy celebrando esta jornada en la Cámara Legislativa significa el impacto que tienen estas cuestiones, con todas las instituciones presentes”, ha concluido.