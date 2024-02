El Festival de Cine de Extremadura desplegará en Badajoz su primera alfombra roja

El Festival Internacional de Cine de Extremadura (FEX 2024) se presentará el domingo 10 de marzo con la proyección en Badajoz de la película española 'Tierra de nuestras madres' y la argentina 'Pibas superpoderosas', dos títulos ligados a la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.



En concreto, este nuevo proyecto unido al séptimo arte nace con la vocación de atraer a Extremadura el mejor cine independiente a nivel internacional, y que por sus características no tiene fácil su proyección en las pantallas comerciales.



El FEX celebrará su primera edición competitiva en 2025, pero la "alfombra roja" se desplegará por primera vez el 10 de marzo con las citadas proyecciones a partir de las 18:00 horas en la sede de la Filmoteca de Extremadura en Badajoz, el Centro Joven.



La presentación contará con la participación de la directora del FEX, Carla Alonso, y de su director de Programación, Walter Tiepelmann, con entrada será libre y gratuita hasta completar aforo.



El evento estará ligado al 8 de marzo, motivo por el que el equipo del FEX ha programado dos películas, una española y otra argentina, en colaboración con el Festival Internacional de cine documental de Buenos Aires (Fidba).



La primera película en proyectarse será 'Tierra de nuestras madres', dirigida por Liz Lobato que asistirá a Badajoz para presentar este trabajo y conversar tras la proyección con el director de la Filmoteca de Extremadura, Antonio Gil Aparicio. A las 20:30 horas será el turno de 'Pibas superpoderosas', de Leonora Kievsky.



Los objetivos de este nuevo festival, que cuenta con la colaboración de la Filmoteca de Extremadura, el Fidba y la Fundación Magdalena Moriche, pasan por potenciar el concepto de hibridación, dar hueco en Extremadura a obras que tocan varios géneros y logran mayor atractivo gracias a este estilo.



Esta categoría comprende obras que se instalan en un territorio "menos definido, entre la ficción y el documental, entre lo narrativo, lo experimental y lo real, explorando nuevas formas estéticas y narrativas que no caben dentro del circuito comercial", según indica la organización en una nota de prensa.



El Festival Internacional de Cine de Extremadura es una apuesta "clara" por el cine de autor, de carácter fronterizo e independiente. También quiere dar visibilidad al cine "más arriesgado e innovador".



EL CINE COMO TERRITORIO TRANSFRONTERIZO



Extremadura es "frontera y unión", y esta realidad estará "muy presente" en el FEX, cuya propuesta es crear un espacio "intermedio, difuso y heterogéneo", relacionado con la geografía, historia e identidad de la ciudad de Badajoz y de la región para reflexionar sobre las formas de representación del cine contemporáneo.



De cara a 2025, FEX tiene programadas actividades de formación, y de industria, la que trabajará sobre desarrollo de proyectos y de películas en 'work in progress'. Para el equipo del festival, el cine es un espacio de diálogo entre los espectadores y todos los actores del quehacer cinematográfico.