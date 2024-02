Gallardo: En el debate con Garlito, intentó sumar soluciones para un "cambio real"

Ep.

El candidato a la Secretaría General del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha señalado que en el debate que mantuvo este pasado lunes con la candidata Lara Garlito, intentó aportar soluciones de un "cambio real del PSOE", con el objetivo de que haya un "cambio verdadero" en el año 2027 en la región.

"Estuvo bien, podía haber estado mejor", ha señalado Gallardo sobre este debate que se celebró en el marco de las primarias del PSOE de Extremadura, tras lo que ha apuntado que "cuando uno de los dos no quiere debatir, difícilmente uno puede entrar".

En este sentido, ha reafirmado que intentó "entrar más en el debate de la vida real y no de eslogan que quedan muy bien y que pueden servir para la grandilocuencia, pero eso no aporta soluciones", de manera tal que intentó "aportar soluciones de un cambio real del PSOE, para que haya un cambio verdadero en el año 2027 en Extremadura".

De esta manera se ha pronunciado Gallardo a preguntas de los periodistas sobre este debate entre los dos candidatos a la Secretaría General del PSOE extremeño, en el marco de las primarias que el partido celebra este sábado, 2 de marzo, para elegir al sustituto de Guillermo Fernández Vara.

ASEGURA QUE NO HABRÁ "NINGUNA DIVISIÓN"

Respecto a la situación del partido tras las primarias, Gallardo ha considerado que "la división solo está en la cabeza de algunos". "Ya verán ustedes cómo no hay ninguna división", ha apuntillado a los periodistas, para remarcar que el PSOE "está llevando a cabo un proceso modélico", donde todos los extremeños y no solo los militantes, "pueden ver que es un partido democrático, vivo, donde se presentan distintas alternativas y 9.600 militantes no se pueden equivocar".

"Se podrían equivocar tres o cuatro dirigentes para poner bueno, a un candidato, una candidata que fuera bien con sus intereses, ¿no? Da lo mismo en ese sentido cuando uno piensa que la propiedad del partido la tiene uno mismo, pues da lo mismo ganar que perder, lo importante es mantenerme", ha continuado Gallardo, que ha defendido que propone un partido "donde lo importante es mantener la ilusión de los extremeños y las extremeñas para recuperar su confianza".

PLENO DE DON BENITO

Por otra parte, el también presidente de la Diputación de Badajoz ha mostrado su "absoluta" solidaridad por los "vergonzosos" plenos que "últimamente" se celebran en Don Benito, "consecuencia de que cuando se somete a la ciudadanía a la frustración de que les gobierne quien no ganaron las elecciones, sino que sacaron un 33 por ciento".

A esa situación se une que junto a ellos "se alineó una parte de los que habían dicho que sí" a la fusión con Villanueva pero "engañaron a la ciudadanía", ha resaltado Gallardo en alusión al PP.

"Esto es consecuencia de las políticas de María Guardiola, que por un puñado de concejales y dos años de gobierno, ha decidido destruir la autoestima, la ilusión de toda una ciudad que quería y aspiraba a unirse a Villanueva de la Serena", ha sostenido.

Acto seguido, ha señalado que hoy Don Benito debiera estar con un gobierno del PP y PSOE, "que estuviera ensamblando la economía, ensamblando los términos municipales, que estuviera construyendo ciudad", pero que "gracias a la decisión de María Guardiola, de la presidenta de la mentira, y además de la falta de ambición de esta tierra, lo que ha significado es lo contrario, la destrucción de una ciudad, de su prestigio, y sobre todo de la bronca permanente".

"Y me da mucha tristeza, porque me recuerda a la Villanueva de la Serena del año 99, donde un pacto similar destruyó mucho y creó solo zozobra, malestar y mucha crispación", ha concluido.