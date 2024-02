Junta pide al Gobierno incluir el regadío Tierra de Barros en el Protocolo Hidrográfico

Rd./Ep.

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, ha solicitado al Gobierno de España la inclusión en el Plan Hidrológico del Guadiana el impacto del regadío de Tierra de Barros sobre la masa de agua, tras la comunicación recibida por la Comisión Europea.

En concreto, el titular extremeño de Gestión Forestal ha dado a conocer este viernes que la Junta de Extremadura ha recibido un escrito de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea en relación al proyecto de regadío de Tierra de Barros.

Así pues, según sus palabras, dicha comunicación viene a decir que "es obligatorio" para el Estado miembro incluir en el Plan Hidrológico del Guadiana el impacto del proyecto de Tierra de Barros sobre la masa de agua.

De este modo, según ha precisado Higuero, "como no está incluido, hemos solicitado urgentemente por carta a la ministra, Teresa Ribera, que lo incluya y que nos asegure así que podemos usar los fondos europeos".

En este mismo sentido, el consejero ha insistido en que el Gobierno de España debe responder urgentemente "para que podamos empezar las obras del regadío cuanto antes", según informa la Administración autonómica en una nota de prensa.

Además, Higuero ha aseverado que "la mayor prueba de que no se podía iniciar la obra del regadío es que el anterior Gobierno regional no dio ningún paso para la obra".

"Sabían perfectamente que no podían hacerlo y que no cumplían las condiciones que planteaba la Unión Europea", ha aseverado.



REUNIÓN CON BRUSELAS



Por otra parte, Higuero ha avanzado también que el próximo día 28 se celebrará una reunión telemática con participación de la Junta de Extremadura, la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y varios comisarios europeos para hablar "exclusivamente" sobre el regadío de Tierra de Barros.



En este punto, el consejero ha indicado que "lo ideal" sería que antes de esa reunión telemática del día 28 hubiera respuesta por parte del Ministerio para la Transición Ecológica a la petición de la Junta de que se incluya el proyecto de regadío de Tierra de Barros en el Protocolo Hidrográfico, aunque ha reconocido que "será mucho correr".



"Yo creo que los tiempos en el Gobierno central no van tan rápido como nosotros pensamos. Nosotros presionaremos para tener la respuesta lo antes posible, y que no duden los regantes de Tierra de Barros que vamos a estar encima del Gobierno central y llamaremos a diario si hace falta para que lo incluyan lo antes posible", ha espetado.