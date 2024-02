Asaja cortará este miércoles varios accesos a Cáceres, pero permitirá ir al hospital

Ep.

La organización agraria Asaja Extremadura va a cortar este miércoles cuatro de los siete accesos a Cáceres para protestar por la situación del campo. Espera reunir a unos 200 vehículos entre tractores, camiones, grúas y coches particulares que después circularán por el centro de la ciudad hasta llegar a la Subdelegación del Gobierno, en la avenida Virgen de la Montaña.



Los cortes se producirán desde las 10,30 horas hasta las 14,30 horas y afectarán a las entradas por Malpartida de Cáceres (N-521 en la rotonda de Carrefour), la N-630 (rotonda del V Centenario), la Ex-206 (rotonda Charca Musia), y la rotonda de la N-521 en el cruce con la CC-38 (antigua carretera de Casar de Cáceres). Estos puntos solo se abrirán para casos de "extrema necesidad", ha dicho el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco.



El único acceso libre durante esas horas será desde la N-630 en la rotonda del ferial, cuyo corte no ha sido autorizado por la Delegación del Gobierno. También tienen permiso para cortar la rotonda de acceso desde de la carretera de Trujillo, pero se permitirá la entrada al Hospital Universitario aunque no la salida de la ciudad, y también se dejará libre la de la Ex-390 (carretera de Monroy) para facilitar la celebración del mercadillo semanal en la zona de Vegas del Mocho.



García Blanco ha explicado este martes en rueda de prensa que el objetivo es que "Cáceres sea una jaula" y la entrada y salida de la ciudad se interrumpa durante las cuatro horas que durará la protesta, que también se extenderá a varias calles del centro de la ciudad, que podrían sufrir problemas de tráfico por la presencia de los tractores y camiones.



No obstante, ha garantizado que el Hospital Universitario funcionará "con total normalidad" y también los militares del Cefot podrán acceder a su puesto de trabajo, porque la rotonda del ferial será la única libre de cortes en su totalidad. Tampoco se interrumpirá el mercado franco donde "se venden muchos de los productos agrícolas y ganaderos de la provincia".



"Esta movilización lógicamente está autorizada por parte de la Delegación del Gobierno incluida la rotonda del hospital universitario que nosotros no vamos a cerrar", ha insistido García Blanco, que ha recalcado que la capital cacereña "será una jaula con una ventana abierta que será por el recinto ferial".



Tras la concentración de los camiones y tractores, los manifestantes emprenderán una marcha para llegar hacia las 13,30 horas a la Subdelegación del Gobierno. Se pondrán en circulación a través de la Ronda Norte, para después subir por Hernán Cortés, Clara Campoamor, Paseo de Cánovas hasta llegar por la avenida de Alemania hasta la rotonda de Renfe.



Ahí darán la vuelta para entrar a la ciudad otra vez por la Cruz de los Caídos, bajar por el Paseo de Cánovas hasta la plaza de Colón y subir por la avenida Virgen de la Montaña para finalizar en la Subdelegación del Gobierno.



En este punto, García Blanco ha pedido que "la gente se mantenga alejada" porque los apicultores han amenazado con abrir sus colmenas para dejar salir las abejas en caso de que hay enfrentamientos con las fuerzas y cuerpos de seguridad, ya que, según el presidente de Asaja, se espera la presencia de antidisturbios en la ciudad.



SIROPE POR MIEL



Muchos de los vehículos que participarán en la protesta, concretamente unos 82, son apicultores que proceden de la comarca de Las Hurdes y que saldrán de Caminomorisco a las 8,30 horas para concentrarse en el polígono de Las Capellanías de la capital cacereña e iniciar los cortes de las carreteras anunciadas.



La presencia mayoritaria de apicultores se debe a la entrada de sirope que se etiqueta como si fuese miel y se produce en diferentes países, entre los cuales se incluye Portugal. Esta competencia desleal está denunciada en Bruselas y hay una propuesta de modificación del etiquetado de la miel para que aparezca la cantidad de miel que procede de cada uno de los países, pero no acaba de hacerse.



Además de esta protesta central en Cáceres, Asaja Extremadura ha convocado también cortes de carreteras en Fuenlabrada de los Montes y concentraciones frente a las Oficinas de Extensión Agraria de Plasencia y Coria.



En cuanto a la reivindicación de los agricultores y ganaderos, García Blanco ha recordado que el campo está "en una situación límite" mientras cada vez se exige más "burocracia" y documentación para poder desarrollar la actividad agraria y ganadera.



García Blanco ha indicado que "están hartos" de exigencias de las "buenas condiciones agrícolas y medioambientales" y "cansados de unos nuevos ecoregímenes que lo único que provocan es que el campo se vaya abandonando". "Pedimos que se cumpla fuera lo mismo que nos exigen a nosotros", ha recalcado, y que "se actualicen las cantidades que cobramos los agricultores de ayuda europea, ya que no se tiene en cuenta el IPC".



"Por todo ello, hacemos un llamamiento a la población de Cáceres porque no se va a poder ni entrar ni salir. Todo aquel que quiera salir o entrar de Cáceres que no lo haga entre las diez y media y las dos y media", ha concluido García Blanco que ha pedido de antemano "disculpas" a los que se vean afectados por estos cortes a la vez que "comprensión" por la situación del campo.