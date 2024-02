Junta trabajará "de la mano" de sindicatos para calendarizar pago 2% subida a funcionarios

Ep.



La Junta de Extremadura trabajará "de la mano" de los agentes sociales para establecer el calendario del pago "cuanto antes" del 2 por ciento de subida salarial a los empleados públicos pendiente de 11 meses del año 2020, y que se cifra en 25,09 millones de euros.



Se trata este pago de una "obligación" reconocida en la norma de la Ley de Presupuestos de la comunidad de 2024, dada la "importancia" que para el actual Gobierno autonómico tiene "atender ese incumplimiento, esa deuda", aunque no se incluye en dichas cuentas una dotación concreta para hacer frente a su abono y, así, ahora será necesario calendarizar en sucesivas reuniones con los agentes sociales cómo se pagará.



De este modo lo ha indicado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, en declaraciones a los medios tras presidir este lunes en Mérida la reunión de la Mesa General de Negociación para tratar la subida salarial del 2 por ciento a los empleados públicos.



"Vamos a trabajar en ello (en el calendario de pago). Acabamos de aprobar los Presupuestos (regionales de 2024), en los que se reconoce la subida del 2 por ciento, también el abono de la Carrera Profesional hasta el nivel 4, pero no está prevista una dotación concreta para hacer frente al pago de esta deuda (el 2 por ciento de subida salarial pendiente de 2020)", ha espetado.



Sobre si cree posible que en 2024 pueda ser abonado ese concepto, ha dicho que "ojalá", aunque ha rehusado avanzar nada a tenor de la situación nacional (con unos Presupuestos Generales del Estado aún no aprobados). "Ojalá, ojalá podamos, pero yo trabajo con certezas y estando la situación nacional como está no puedo avanzar nada", ha remarcado.



"Es que hay que sacar de algún sitio y hay que ser muy responsables. Y para nosotros la prioridad por supuesto son los empleados públicos pero también son todos los extremeños y tenemos que ver dónde están las necesidades y si podemos afrontarla", ha incidido Manzano.



En este punto, ha reiterado que se trata de una deuda "con otro gobierno" y que ahora en seis meses de la presidenta María Guardiola en el poder se ha "reconocido" y se ha incluido en los Presupuestos regionales. "Tenemos ese firme compromiso con abonarla. Abonarla ahora en este mismo ejercicio por ahora en la Ley de Presupuestos no está recogido, pero vamos a trabajar para que así sea", ha espetado.

SATISFACCIÓN



Manzano ha transmitido en todo caso su "satisfacción" por el encuentro de este lunes en Mérida, que supone a su juicio "un claro reflejo" de la "importancia" que para el actual Gobierno regional tiene el diálogo y la concertación social.



"Nosotros queremos ir de la mano de los agentes sociales para abordar cualquier cuestión relativa a los empleados públicas y sin duda esta era una cuestión esencial, esto era corregir un agravio, atender una deuda del anterior Gobierno (regional) ante el incumplimiento de la subida del 2 por ciento en el año 2020", ha resaltado.



Frente a esto, "desde un primer momento" la presidenta de la Junta, María Guardiola, ha manifestado su "preocupación" para "corregir" la situación y ha elevado a categoría de "obligación" reconocida en la norma de la Ley de Presupuestos de la comunidad, dada la "importancia que tiene atender ese incumplimiento, esa deuda".



Según ha reconocido la consejera, los 25 millones de euros adeudados supone una cifra "nada desdeñable que exige planificación y ante todo rigor", y que "sin duda" serán abonados "lo antes posible" con un calendario que la Junta "de la mano" de los agentes sociales confeccionará.



"El gran avance hoy en la concertación y el diálogo social era una reconocer una deuda que ni siquiera estaba reconocida por el anterior Gobierno", ha reiterado Manzano.



LOS PGE INCIDEN EN LOS INGRESOS



Asimismo, ante la petición de los sindicatos de que dicha deuda sea abonada en 2024, la consejera ha señalado que ante el contexto nacional de "gran incertidumbre" en el que aún no están aprobados los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "eso incide en la determinación de los ingresos y en los ingresos a cuenta que está recibiendo la comunidad a cargo del sistema de financiación autonómica".



En este sentido, tras remarcar que la Junta de Extremadura no va a "engañar" con este asunto, sino que aplicará "seriedad y rigor", ha recordado que "a día de hoy" el citado pago no está recogido en los Presupuestos de la comunidad 2024. Pero --añade-- "si de algún modo pudiéramos hacer frente al pago ya lo estudiaríamos y lo veríamos".



INCREMENTO RETRIBUTIVO CORRESPONDIENTE A 2023



Por otra parte, Elena Manzano ha avanzado que "muy prontito" y "con efecto retroactivo" comenzarán a percibir los empleados públicos extremeños el incremento retributivo correspondiente a 2023 aprobado por la Junta e incluido en los Presupuestos regionales de 2024.



"Estamos ya en ello, estamos trabajando y dentro de muy poco van a percibirlo, con efecto retroactivo además... Estamos trabajando para que sea en el mes de marzo aproximadamente", ha añadido.