El PSOE denuncia que “el campo extremeño no tiene quién le defienda en la Junta"

La portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, ha denunciado este lunes que “el campo extremeño no tiene quién le defienda en la Junta de Extremadura".

"Desde que los agricultores y ganaderos están protestando en las calles, María Guardiola está de perfil, de brazos caídos y con la agenda vacía”, ha dicho la dirigente socialista durante una rueda de prensa celebrada en Mérida.

Así pues, la portavoz del PSOE ha criticado que “Extremadura está sufriendo las mentiras de la señora Guardiola y el campo extremeño también, las mentiras y la indiferencia”.

En este sentido, Vega ha valorado de forma positiva el paquete de 18 medidas que el Gobierno de España, “son serias y trabajadas” y ha destacado que se atienden las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos.

Como ejemplos, ha recordado que las medidas incluyen el refuerzo de la Ley de Cadena Alimentaria para velar por precios justos, la creación de la Agencia Estatal de Información y Control, la simplificación administrativa de la PAC, el refuerzo de los seguros agrarios con 284 millones de euros, se mantienen las ayudas al gasóleo y se impulsa la incorporación de jóvenes agricultores.

De este modo, según la portavoz del PSOE, “son medidas que nacen del diálogo, del entendimiento y del compromiso del Gobierno de España con el sector”, tal y como informa la formación socialista en una nota de prensa.

Por el contrario, Vega ha denunciado que la actitud de la presidenta María Guardiola es ponerse de perfil porque “nada tiene que ofrecer al campo extremeño, no sabe cómo gestionar los problemas de los agricultores y ganaderos”.

"GUARDIOLA, NO LES VA A DAR NINGUNA SOLUCIÓN"

Por todo ello, la portavoz del PSOE ha señalado que “el sector sigue siendo tan reivindicativo como siempre, pero ahora es más práctico y ya no se manifiestan a las puertas de Presidencia de la Junta, sencillamente, porque saben que María Guardiola no les va a dar ninguna solución”.

De hecho, como "ejemplos de la inacción" de María Guardiola, Vega ha recordado que el PP no ha convocado el Observatorios de Precios en Extremadura, "herramienta necesaria para velar por los precios justos"; "no ha dado la cara" por los tomateros ahora que la industria obliga al sector ha cultivar el 40% "sin que Guardiola haya hecho absolutamente nada" por el sector y que obliga a la región a perder 2,5 millones de euros en ayudas europeas vinculadas al tomate; o que 3.000 viticultores "no hayan recibido aún" las ayudas de la PAC que esperan desde octubre; o que "dejen caer" el proyecto de regadío de Tierra de Barros.

Por tanto, para la portavoz socialista, “María Guardiola miente, no trabaja, no atiende los problemas del sector, es inútil para el campo”, ha apostillado.

A este respecto, Vega ha lamentado que antes era un problema de Guillermo Fernández Vara ahora ya no lo es de María Guardiola. Y como ejemplo, ha señalado que con el gobierno socialista “sí se ponían en marcha medidas para el sector, solo en el primer semestre se articularon ayudas por valor de 37 millones de euros desde la Junta de Extremadura para complementar las ayudas del Gobierno de España o se hicieron estudios de costes para solucionar los problemas de los precios, ahora, sin embargo, no se hace nada de nada”, ha sentenciado.