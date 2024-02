Extremadura lamenta que Planas no haya avanzado en el diálogo con los agricultores

Ep.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha lamentado que el ministro del ramo, Luis Planas, no haya avanzado en el diálogo con los agricultores en la reunión de este pasado jueves a pesar de tener "camino para mejorar".

Así, ha valorado que "sí se podía, pero no se quería", puesto que "el Gobierno tenía un camino para mejorar, para hacer algo, tenía recorrido y sin embargo no ha hecho nada hasta que los tractores no han salido a las calles de España".

Morán considera que Planas ha puesto "encima de la mesa" una serie de medidas que ahora hay que analizar en detalle, a la vez que ha abogado por que no sean "ni electoralistas ni cortoplacistas", y ha matizado que con ello quiere decir que se mantenga a lo largo del tiempo para mejorar la situación del campo.

"Nosotros vamos a estar al lado de los agricultores y ganaderos, como no puede ser de otra manera, porque nuestro único interés es que se mejore la rentabilidad y el bienestar de nuestro sector agrario", ha destacado Morán, a preguntas de los periodistas sobre la reunión de este jueves.

Al mismo tiempo, ha señalado que la Junta participará "siempre que sea en beneficio" del sector, si bien ha señalado que el ministro no se ha reunido con las comunidades autónomas y que solo conoce el contenido difundido a través de los medios de comunicación.

Y es que, como ha incidido, necesita el documento de trabajo que ha entregado a las organizaciones agrarias "para ver si son medidas eficaces, si son medidas que han venido para quedarse o si son medidas temporales para este año". Igualmente, quedará todo pendiente de unos grupos de trabajo por lo que considera que aún es "muy prematuro" valorar sus resultados, si bien se ha referido a las valoraciones de las propias organizaciones agrarias que consideran la propuesta del ministro como "insuficiente".

En este mismo sentido e interpelada por qué espera de la reunión prevista para el lunes entre el ministro de Agricultura y las comunidades autónomas, Morán ha remarcado en primer lugar que estaba convocada "de antes" y que es un consejo consultivo, "no es una conferencia sectorial ni una reunión ad hoc para esto", así como que el ministro va al consejo y "es norma, es habitual" que antes se reúna con las comunidades para tratar los temas que va a llevar al mismo.

Al mismo tiempo, ha considerado que les explicará "lo mismo" que a las organizaciones agrarias, pero que desde el gobierno de la Junta eran "mucho más ambiciosos en las medidas". Como ha ejemplificado en el caso de los seguros agrarios, pero desde Extremadura querían "ir más allá" para profundizar en una revisión de los mismos.

Así, van a ver qué les explica, qué es lo que quiere hacer y qué es lo que hay "detrás" de ese anuncio y entonces lo podrán valorar.

Finalmente y preguntada por su valoración por las medidas del ministro, no tanto como consejera sino como conocedora del sector, ha resaltado que hay medidas que pueden ser "interesantes", pero que "el único miedo" que le da es que se apliquen "solo para este año 2024 porque los tractores estén en la calle y porque tenemos elecciones", ante lo que ha matizado que "es una percepción personal".

Por todo ello, y en relación a si entiende que continúen las protestas agrarias, ha concluido que la situación del campo "lleva mal mucho tiempo y no se les ha escuchado", y que la aplicación de la PAC "ha sido la mecha que ha prendido el fuego" y "la gota que ha colmado el vaso".

Además, ha ahondado en que el "no se les ha hecho caso" y que el ministerio tiene que decir a las comunidades lo que tienen que hacer, pero que si no atiende las peticiones que les hacen estas últimas y los propios agricultores "es lógico que llegue un momento en que ellos defiendan sus intereses en la calle".