El IPC sube al 3% en Extremadura en enero impulsado por la alimentación

Ep.



El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 3% en Extremadura en enero en tasa interanual, 6 décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Con la subida de enero de Extremadura, la tercera más baja del país, la tasa interanual vuelve a incrementarse en la región tras haber descendido el mes anterior. En términos mensuales, la inflación aumentó un 0,1%.



Donde más subieron los precios en Extremadura respecto al mismo mes del año anterior fue en alimentos y bebidas no alcohólicas, un 7,5% más que en enero de 2023 (+0,4 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 3,9% más (+0,4 puntos); restaurantes y hoteles, un 3,7% más (+0,4 puntos) y otros bienes y servicios, un 3,2% más (-0,3 puntos).



Únicamente cayeron los precios en tasa interanual en transporte, un -2,3% (-4,3 puntos respecto a la tasa del mes precedente).



En comparación con el mes anterior, donde más subió fue en vivienda (4,3%), comunicaciones y bebidas alcohólicas y tabaco (1,9%), y bajaron en vestido y calzado (12,3%) y en ocio y cultura (1,6%).



DATOS NACIONALES



En el conjunto nacional, el IPC subió un 0,1% en enero respecto al mes anterior y elevó tres décimas su tasa interanual, hasta el 3,4%, impulsado por el repunte de los precios de la electricidad.



El precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas avanzó en enero un 7,4% interanual, una décima más que en diciembre, mientras que el grupo de vivienda disparó 7,4 puntos su tasa anual, hasta el 1,5%, por la subida de los precios de la electricidad, en contraste con la bajada que experimentaron en enero de 2023.



Por contra, el transporte recortó su tasa interanual cuatro puntos, hasta el -0,1%, como consecuencia del abaratamiento de los carburantes para vehículos personales, mientras que el grupo de comunicaciones situó su tasa interanual en el 0,5%, lo que supone 2,6 puntos menos que en diciembre, debido a que la subida de los precios de los servicios de telefonía fue menor en enero de este año que en 2023.



El de enero es el primer dato que ofrece el INE con la actualización de las nuevas ponderaciones de las rúbricas que componen el índice. En la nueva estructura, los grupos que ganan más peso son ocio y cultura, hoteles y restaurantes, transporte y comunicaciones, y los que más pierden son vivienda, menaje y alimentos.



Con el avance del IPC interanual en el arranque del año, la inflación vuelve a registrar ascensos tras dos meses consecutivos de caídas y se sitúa en su nivel más alto desde el pasado mes de octubre, cuando alcanzó el 3,5%.



La inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) bajó dos décimas en enero, hasta el 3,6%, tasa dos décimas superior a la del IPC general y la más baja desde marzo de 2022.



En términos mensuales (enero de 2024 sobre diciembre de 2023), el IPC aumentó un 0,1% tras subir los precios de la electricidad y el gas y avanzar un 0,5% el precio de los alimentos, especialmente los del pescado y el marisco, legumbres y hortalizas y aceites y grasas.



En cambio, las rebajas de invierno llevaron al grupo de vestido y calzado a recortar sus precios un 10,7% respecto a diciembre, mientras que el abaratamiento de los paquetes turísticos propició que la tasa mensual de ocio y cultura bajara un 2,1%.



En el último mes de 2024, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa interanual en el 3,5%, dos décimas más que en diciembre. Por su parte, la variación mensual del IPCA fue del -0,2%.