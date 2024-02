Vergeles aboga por un PSOE con "unidad" tras quedarse fuera del proceso de primarias

Ep.



El precandidato a la Secretaría General del PSOE de Extremadura José María Vergeles ha abogado por que el partido en la región se mantenga con "unidad" tras el proceso de primarias en el que se encuentra inmerso.



Así lo ha planteado después de que él se ha quedado fuera --por no haber recabado el mínimo de avales necesario-- de la carrera para suceder a Guillermo Fernández Vara como líder de la formación en Extremadura.



En concreto, Vergeles ha logrado alrededor de 500 avales, lo que supone que no supera el umbral mínimo necesario para haber sido proclamado oficialmente candidato y haberse podido enfrentar a la votación en primarias del próximo 2 de marzo ante las candidaturas de Miguel Ángel Gallardo y de Lara Garlito, quienes en este caso sí que han superado el requisito de los avales.



Como valoración de sus resultados, en rueda de prensa esta tarde en la sede regional del PSOE, y tras felicitar y desearles "lo mejor" a Gallardo y Garlito por haber alcanzado el umbral de avales necesario para continuar optando a suceder a Vara al frente del partido en la comunidad, Vergeles ha incidido en que "lo que salga" del proceso de primarias "va a repercutir" en la formación.



En este sentido, ha puesto a disposición del PSOE el trabajo que su candidatura ha venido realizando desde que se inició el proceso para elegir al sucesor de Vara, y que está plasmado --ha explicado-- en un "documento político" que a su juicio supone "una buena hoja de ruta" para ser debatido en las Casas del Pueblo y entre los candidatos en las primarias.



Ello, ha añadido, para "conectar todavía más con las clases medias y trabajadoras" como objetivo final del proceso de primarias, sobre el cual ha deseado que continúe siendo "limpio, de guante blanco y de unidad" y tras el cual ha deseado que vayan "todos a una" en el partido.



Durante su intervención ante los medios, y tras defender que debe existir "democracia, libertad para elegir" al sucesor de Vara como líder del PSOE de Extremadura, Vergeles ha sedeado "lo mejor" al partido en el que milita y en el que, según ha remarcado, va a continuar militando.



En cuanto a las posibles causas de que su candidatura no haya podido alcanzar el umbral mínimo necesario de avales, ha reconocido que eso "nunca" se podrá saber; al tiempo que ha recordado que él anunció que concurría al proceso "cuando se abrió" el mismo.



ESCUCHARÁ A LOS CANDIDATOS



De igual modo, Vergeles ha rehusado posicionarse a favor de ninguno de los dos candidatos que optarán a la Secretaría General del PSOE regional, toda vez que según ha indicado primero hay que "escuchar" las propuestas para posteriormente él en particular decidir el sentido de su voto en las primarias.



"Lo que se abre a partir de ahora es una campaña... Habrá que escuchar las propuestas que hacen cada uno de los candidatos", ha espetado; al tiempo que ha incidido en que él la unidad la entiende "no por personas" sino "por documentos y programas políticos".



Por eso, ha reiterado que pone a disposición pública el "documento político" para que "todo el mundo" conozca a qué aspiraba con el "proyecto colectivo" de su candidatura "en cuanto a transformación o mejora en determinados aspectos del PSOE".



"Evidentemente aquí nadie es dueño de nadie y cada uno puede decidir lo que mejor crea. Lo que yo entiendo es que yo escucharé las propuestas que hace la compañera (Lara Garlito) y el compañero (Miguel Ángel Gallardo) y en base a eso decidiré mi voto como militante que soy", ha añadido.



Por otra parte, Vergeles también ha defendido como "opinión muy personal" que "probablemente" a las primarias se le debería dar "una vueltecita" en la cuestión de que "muchas veces son muy garantistas en los avales" pero al mismo tiempo, a su juicio, "avalar no es sólo avalar a la persona, es avalar que se pueda defender un determinado proyecto político" y "algunas veces la información tendría que estar a lo mejor un poco más compensada entre la fase de precandidatura y la fase luego de la campaña electoral".



"Cuando lo han decidido así tendrán sus motivos y además entiendo que será muy diferente si le preguntamos a cada uno o a cada una de los militantes de este partido", ha añadido.



Finalmente, Vergeles también ha agradecido a los medios de comunicación que se estén "interesando" por el proceso de primarias del PSOE de Extremadura, "porque eso significa que el partido le importa a la gente de esta tierra".



"Y cuando el partido le importa a la gente de esta tierra es muchísimo más satisfactorio militar en una organización política que es capaz de conectar así con la ciudadanía y le permite que pueda ser opción de gobierno", ha espetado, al tiempo que ha invitado a los medios a no abandonar "ese camino".