Gallardo presenta el máximo de avales para ser el candidato del "municipalismo" del PSOE

Ep.

Miguel Ángel Gallardo ha registrado el máximo de avales permitidos para ser proclamado como el candidato a la secretaría general del PSOE de Extremadura del "municipalismo y la militancia".

El alcalde de Villanueva de la Serena y presidente de la Diputación de Badajoz, se ha presentado en la sede regional del partido este último día para la presentación de los avales, que en su caso, si bien no ha especificado el número, ha asegurado que superan los 900.

Lo ha hecho acompañado por militantes "cargados de avales de ilusión, de esperanza y, sobre todo, de ganas de ganar a la derecha", ha señalado Gallardo, quien ha querido dar las gracias a todos los militantes que han depositado su confianza para poder ser candidato a liderar el partido.

De esta forma, con la presentación de estos avales "empieza el principio de un nuevo PSOE", que trabajará "siempre" "con el legado de los mejores gobiernos" de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y de Guillermo Fernández Vara, pero que va a escribir "una nueva historia para seguir profundizando en la mejor historia de Extremadura".

Según ha dicho, le acompañan "muchos hombres y mujeres, todos muy vinculados con el municipalismo", porque quiere ser "el candidato de la militancia y del municipalismo".

Según Gallardo, "militancia y municipalismo es lo mismo, porque un militante se inscribe en un municipio y un municipio es la esencia, verdaderamente, de los problemas, de las ilusiones, de las emociones, de los proyectos de vida de la gente".

En este sentido, ha señalado que no va a "dejar perder nada" del talento que está "a lo largo y ancho de la geografía extremeña, en forma de militancia", que va a encontrar "un espacio que sea su verdadera casa", porque "en ocasiones" en el partido se ha dado "más valor al talento de fuera que al de dentro".

En este punto, ha apostado por dar un giro del partido "hacia lo local" para ganar las elecciones, hacia la política "con rostro humano, hacia la política, verdaderamente, que siente lo que siente la gente".

Gallardo ha destacado el apoyo recibido por Manoli Frutos, exalcaldesa de Valverde de Mérida, diputada en la Asamblea y eurodiputada durante su trayectoria. Fue alcalde en 1979, "cuando no había ni saneamiento, cuando no había abastecimiento, cuando no había alumbrado público y el poco que había se apagaba cada diez minutos", por lo que es "el referente de la política con dignidad, que buscó la dignidad de los pueblos para buscar la dignidad de la gente", ha dicho.

También ha destacado su legado "por la lucha de la igualdad y por la igualdad de las mujeres". "Ella sí que ha roto cristales, ella sí que ha roto techos de cristal, ella sí que con otras mujeres y hombres han logrado que la igualdad en el Partido Socialista sea un hecho", ha remarcado.

Por ello, ha señalado que en "referentes" como Manoli Frutos o Juan Carlos (Rodríguez Ibarra) es en los que "hay que mirarse para saber qué es lo que nos espera a la nueva generación" de dirigentes del partido.

Según ha explicado su candidatura nace para "volver a ilusionar" a los extremeños, que son los "verdaderos propietarios" del PSOE, quienes en ocasiones les votan "de forma masiva" y en otras "se decepcionaron" y les dejaron de apoyar. El objetivo es "acabar con la política de la derecha, que es la política vacía y la política de la mentira".

Para ello, "frente a la falta de palabra de María Guardiola, un candidato con palabra" y, frente a una presidenta de la Junta "sin ambición", un candidato a la secretaría general del PSOE que "no tiene como ambición nada personal", sino que "Extremadura vuelva a escribir una de las mejores páginas de la historia", donde los "protagonistas fundamentales" sean los jóvenes que "en algún momento de sus vidas tienen la tentación de marcharse de Extremadura".