Higuero busca en Bruselas "visto bueno" de la Comisión Europea al regadío Tierra de Barros

Rd./Ep.

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, Ignacio Higuero, ha viajado este miércoles a Bruselas para reunirse con el comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski, a fin de intentar "desbloquear" el proyecto de regadío de Tierra de Barros y de buscar el "visto bueno" de la Comisión Europea para el mismo.



En concreto, la reunión está prevista para las 17:00 horas con el objetivo de aclarar la situación del regadío de Tierra de Barros, un proyecto "fundamental" para el crecimiento de Extremadura, y poder "acelerar" los plazos del inicio de las obras.



Y es que según Ignacio Higuero -perteneciente a Vox-, el Gobierno regional que preside la 'popular' María Guardiola y especialmente la consejería que dirige tienen la intención de sacar "adelante" este proyecto, pero se necesita que Bruselas no tenga "ninguna duda" y dé el "visto bueno" a la iniciativa.



Así, el consejero confía en salir del encuentro con el comisario europeo con una respuesta "en el mismo día de hoy o a la mayor brevedad posible", tal y como informa en una nota de prensa la Junta.



De igual modo, ha avanzado que los resultados de la reunión se comunicarán de primera mano a los regantes de Tierra de Barros este jueves por la tarde, una vez que sea informada la presidenta extremeña, María Guardiola.



Higuero considera que Extremadura tiene agua "suficiente" para este proyecto de regadío y, si hubiera que hacer alguna obra de infraestructura que no fuera de competencia de la Junta de Extremadura se solicitaría su realización al Gobierno central.



TRAICIÓN DEL PSOE A LOS REGANTES



"Venimos a luchar por la transformación en regadío de 15.000 hectáreas en Tierra de Barros, que es un proyecto de vida para la comarca, para 1.200 regantes que han sido traicionados por el antiguo Gobierno socialista de la Junta de Extremadura. Venimos a pedir explicaciones para que este proyecto sea viable", ha espetado Higuero en declaraciones a los medios antes de la reunión con el comisario de Agricultura.



Según ha dicho, se trata de un proyecto que va a "crear riqueza, fijar población" y que "es fundamental" para Tierra de Barros, para Extremadura y para el sector primario en España, ya que "sin el sector primario desgraciadamente Extremadura no podrá tirar hacia adelante".



"Venimos a que la Comisión Europea apoye este proyecto y nos dé el visto bueno. Nosotros creemos en el proyecto que va a fijar población, va a crear riqueza y va a dar vida a 1.200 familias en Tierra de Barros, y que es fundamental para Extremadura y para toda España", ha insistido Higuero.