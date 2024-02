Una treintena de tractores intentan atravesar Almendralejo para animar a "apoyar la causa"

Ep.

En torno a una treintena de tractores se han concentrado esta mañana en la carretera N-V en dirección hacia Almendralejo con el objetivo de "cruzar" dicha localidad pacense y animar a los agricultores de la zona a "apoyar la causa" de la reivindicaciones del sector y, de ese forma, hacer "entre todos una piña".



De este modo lo ha señalado a Europa Press TV el agricultor José Antonio Arrobas, de Talavera la Real, y participante en la tractorada este miércoles en Almendralejo, y quien ha explicado que el objetivo es "cruzar Almendralejo" para animar a los agricultores de dicha localidad que "parece ser que no se animan a apoyar la causa". "Vamos a entrar nosotros y a ver si somos capaces de animarlos", ha espetado.



En este punto, ha reconocido que, si bien tras ya varios días de protestas "todo cansa" y "la moral" puede resentirse, y que ven cómo los tractores "gastan gasóil y ruedas", no darán "el brazo a torcer hasta que se consigan los objetivos".



"Más o menos venimos siempre la misma gente. Unas veces vienen unos, otras veces vienen otros, nos vamos relevando, pero se ve que la gente está colaborando, y a ver si somos capaces de que los objetivos se cumplan", ha señalado.



Finalmente, sobre la reunión prevista este jueves, día 15, en Madrid con el ministro de Agricultura, ha indicado que hay que hacer "todos una piña" con los sindicatos. "Aunque no estemos de acuerdo con ellos, al fin y al cabo los que hablan con el Gobierno son ellos, no nosotros", ha afirmado.