Delegación Gobierno Extremadura: Máxima preocupación ante cortes carreteras no autorizados

Según Quintana, ésta es su "máxima preocupación en este momento", sobre los cortes de tráfico protagonizados por los agricultores y ganaderos por toda la geografía regional en el marco de sus reivindicaciones.

En este sentido, ha señalado que no tiene noticias respecto a que se haya producido por el momento nada reseñable, si bien ha rechazado que sean "pacíficos".

Para el delegado, "pacífico no es cuando alguien sin avisar de ningún tipo entra en una autovía y la corta, eso no es pacífico". "No creo que podamos decir que es pacífico, donde un grupo de personas entra en una autovía a pie y la corta, eso no puede ser pacífico. Si lo consideramos eso normal... yo no lo considero normal".

En declaraciones a los medios con motivo de esta cuarta jornada de protestas del sector agrario, José Luis Quintana ha planteado que para este viernes estaban comunicados y autorizados cuatro cortes de carreteras, en concreto en la N-630 a la altura de la salida 648 dirección Sevilla Almendralejo Norte; en la N-430 en el punto kilómetro 118; y en la N-432 en el punto kilómetro 125.2 y en el punto kilómetro 57-58; de los cuales la organización Apag Extremadura Asaja "solo ha decidido hacer dos cortes de los cuatro que tenía autorizados".

En el caso de Cáceres, ha apuntillado, no había autorizado ninguno. "No solo es que no están autorizados, es que no están comunicados, difícilmente se van a autorizar si no están comunicados", ha agregado al respecto.

Al mismo tiempo, se ha referido a "otros cortes sin autorización, sin comunicación de ningún tipo" que se han producido en Extremadura y que "lógicamente" les lleva "ahora mismo" a pensar en la seguridad de los ciudadanos, "y lógicamente en el orden público".

Así, su "preocupación en este momento" pasa por estos cortes "que no están autorizados" y de los que se enteran cuando ya se han producido y no saben con anterioridad que se van a realizar. Cortes como el de la autovía A-5 en Mérida, pero también "muchos más".

Ante ello, ha remarcado que en concreto en Badajoz cree que hay nueve cortes, cuando los autorizados eran cuatro pero se han utilizado dos. En el caso de Cáceres ha sumado otros cinco más no comunicados.

MOLESTIAS Y SEGURIDAD

En este mismo sentido y en relación a cómo han transcurrido, tanto los cortes autorizados, como las salidas no autorizadas ni comunicadas, y si ha habido incidentes, ha explicado que han conllevado "molestias", y ha recordado que en estos días ya se han producido dos accidentes "por culpa de estas manifestaciones que no están comunicadas, y por lo tanto no tienen los elementos de seguridad".

Según el Delegado, "cuando llega la Guardia Civil es cuando ya se ha producido el corte, eso es un verdadero problema no saber que se va a producir, porque esa es una inseguridad para el resto de los ciudadanos, y esa es mi máxima preocupación ahora mismo".

Al mismo tiempo y en el caso de Badajoz y el grupo de agricultores procedentes de Talavera la Real que han llegado con tres tractores hasta la sede de la Delegación del Gobierno.

Respecto a si podría ser objeto de sanción, el delegado ha incidido en que no le "preocupan" las sanciones, sino la seguridad de la población, y que respecto a las primeras ya se tomarán "oportunamente" los acuerdos y las resoluciones según lo que diga la Policía o la Guardia Civil.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno referente a las 14,10 horas, la situación en Extremadura de carreteras con incidencias por cortes incluye en el caso de la provincia de Badajoz la EX 318 en Montijo, N-430 en Valdivia, la N-435 en Almendral, la EX-103 en Zalamea, la EX 313 en Barcarrota, la N-432 en Feria, la A-5 en Mérida, la EX 104 en Castuera, la N 432 en Azuaga y la EX 110 en Alburquerque

En Cáceres, hay cortes en la EX-109 a la altura de Coria, la EX-109 en Moraleja, la EX-A1 en Plasencia (rotonda de Fuentidueñas) y la N 521 en Valencia de Alcántara.