PSOE, Unidas, PP y Vox trabajarán con Junta para reclamar nueva financiación autonómica

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, junto a la Consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, se ha reunido con los portavoces de los cuatro grupos con representación en la Asamblea.



Durante el encuentro, se ha presentado un manifiesto, que servirá como punto de inicio de cara a una declaración institucional en sede parlamentaria el próximo 22 de febrero, que recoge los principales puntos a tener en cuenta en la nueva financiación autonómica en defensa de los intereses de los extremeños.



Tras el encuentro, Manzano ha señalado que el objetivo no es otro que lograr una "financiación justa para Extremadura", para lo cual se ha elaborado este documento inicial, que tiene diez puntos centrados en lograr que el sistema de financiación autonómica "mida de manera correcta el coste de prestación de los servicios" en la región, así como que también recoja las "inversiones tan necesarias" a través del Fondo de Compensación Interterritorial.



Para ello, el Ejecutivo considera que la comunidad debe acudir a la futura negociación con una "voz única, una voz común, fuerte", para defender sus intereses en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.



VALORACIÓN DE LOS GRUPOS

El portavoz del Grupo Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha calificado la reunión como "muy productiva" en la que se ha demostrado el "talante dialogante" de María Guardiola, que ha "tendido la mano a todos los grupos parlamentarios para hablar de algo tremendamente importante", que va a "marcar el futuro" de Extremadura.

Según Sánchez Juliá, el diálogo y la unidad es lo que Extremadura necesita para "crecer", y para poder defender sus intereses en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, por lo que se ha dado un paso "muy importante" en la reivindicación de la comunidad de cara a un modelo de financiación sujeto a los principios constitucionales de la solidaridad interterritorial.



Concretamente, una financiación basada en el envejecimiento, en la densidad poblacional y también en la superficie, para que los servicios públicos que tienen que llegar a todos los extremeños "allá donde vivan" puedan hacerse "con calidad y con la suficiente financiación".



El portavoz del PP ha añadido que la Presidenta de la Junta de Extremadura ha planteado un principio de acuerdo que deberá transformarse durante los próximos días, en una declaración institucional que todos los grupos parlamentarios puedan firmar y llevar al pleno del próximo 22 de febrero.



Para Sánchez Juliá, "si no defendemos la solidaridad interterritorial, Extremadura va a pasarlo muy mal con la financiación de sus servicios públicos", expresandosu rechazo a "situaciones donde quien más tiene sea quien más recibe y luego siempre Extremadura quede a la cola".



Por todo ello, se ha mostrado convencido de que, si todos los grupos ponen a Extremadura "por delante", serán capaces de llegar a ese acuerdo dejando "de un lado" aquello que les separa para centrarse "única y exclusivamente" en aquello que les une, que es "el bienestar de todos los extremeños".

Mientras, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Soraya Vega, ha manifestado que espera que esta primera reunión de las fuerzas representadas en el parlamento regional no sea la única sobre este "tema tan fundamental" para Extremadura.

En este sentido, Vega considera este documento un "punto de partida para seguir debatiendo", sobre una cuestión en la que "históricamente" los grupos parlamentarios y el gobierno han sido capaces de ponerse de acuerdo.

Para la portavoz socialista, "tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo en defender los intereses" de los extremeños, en línea con el planteamiento del Ejecutivo, si bien en este caso ha considerado que el mejor lugar para hacerlo es la Asamblea de Extremadura.

Según Vega, "es ahí donde tenemos que seguir debatiendo, como ya hemos hecho en otras ocasiones, para ponernos de acuerdo y para lanzar un mensaje de unidad ante lo que reivindicamos en Extremadura".

En cuanto al contenido, debe centrarse en asegurar que todas las comunidades autónomas tengan la "suficiencia financiera para sufragar todos los gastos de los servicios públicos", asegurar los derechos de los ciudadanos "vivan donde vivan", sea en una ciudad o en el pueblo más alejado de la capital.

En este sentido, ha reclamado "coherencia" al PP y a la Junta porque una de sus primeras decisiones, ha dicho, fue "perdonar 70 millones de euros a los más ricos de esta región que vendrían muy bien precisamente para asegurar los servicios sociales".

En todo caso, ha agradecido la mano tendida y el talante de colaboración y que con ese ánimo va a trabajar el PSOE sobre este "principio de acuerdo" que considera que es este primer documento pues, "es una buena manera de empezar para ponernos de acuerdo".

Respecto a si puede haber regiones más beneficiadas que otras teniendo en cuenta las negociaciones del Gobierno central, ha señalado que "no tiene por qué suponer ningún problema".

Vega ha recalcado que "la negociación y el debate sabemos cómo empieza, pero ahí está el trabajo que tenemos que ejercer también desde los territorios, desde nuestras diferentes posiciones, para pelear por nuestros intereses".

El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, Óscar Fernández Calle, ha agradecido a la presidenta de la Junta que les haya convocado, para hablar de "un tema tan trascendente" como la financiación autonómica.

En este sentido, ha abogado por ir "con una sola voz", para lo cual los partidos tienen que "dejar a un lado, en la medida de lo posible, los posicionamientos políticos de cada uno de los grupos y ir a lo que se debata en este caso por su trascendencia con una única voz".



Fernández apuesta por que los extremeños "de una vez por todas tengan la financiación que realmente" merecen y que, además, les haga converger con el resto de comunidades autónomas.



Y, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado que desde la región deben ir "todos y todas unidas" dada la importancia de la financiación autonómica para la región: "esto no va de colores políticos, esto va del interés de Extremadura".



Según De Miguel, no puede haber autonomías "infrafinanciadas", por lo que no contempla que el modelo tenga criterios que no sean el de densidad poblacional, porque "no es lo mismo ofrecer atención sanitaria a un millón de personas en una gran ciudad que a un millón de personas en las dos provincias más grandes de todo el país".