Protestas agricultores seguirán porque no tienen "nada que perder y mucho que ganar"

Ep

De esta modo se ha pronunciado Juan Torres, que participa en los cortes en la A-5, Mérida, y ha añadido además que este viernes cortan en la capital extremeña en respuesta al anuncio de sanciones de su alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, que "cada día que habla, habla cada vez peor".



"Entonces hemos venido a darle lo suyo y a demostrarle que nosotros también estamos unidos, que no hace falta ser de ningún gobierno para estar aquí dando la cara. Y no somos de ninguna asociación, de nada, ni venimos con ninguna bandera, solo somos agricultores y trabajadores", ha señalado.



Torres también ha agradecido el "apoyo" que reciben los manifestantes de los ciudadanos porque "aquí comemos todos, no solo los agricultores" y ha incidido en que la gente no sabe que en 2030 tendrán que pagar "más del triple de lo que están pagando ahora por comer".



Por otro lado, José María, otro de los agricultores que ha participado en el corte en Mérida, ha destacado que las protestas se están realizando "de forma independiente", algo que no se ha hacía, ha dicho, desde hace décadas.



De este modo, se ha mostrado seguro de que gracias a que no están junto a las organizaciones agrarias los participantes en estas protestas están "haciendo muchos más". "Si esto fuese con las organizaciones agrarias, no llevaríamos cuatro días protestando. Y hubiésemos ido solo un día, durante siete horas, a cortar una carretera autorizada por el gobierno", ha planteado.



Preguntado por las sanciones anunciadas, José María ha aseverado que si no se producen por las protestas llegarán "en el campo". "Si no nos sancionan protestando, va a ser dentro de un par de años por ir con nuestros tractores diésel", ha asegurado.



También ha reconocido que los cortes de las carreteras "molesta mucho" a nivel logístico a los ciudadanos y, aunque se ha mostrado partidario de ir a protestar ante las infraestructuras o edificios gubernamentales, cree que "por ahora" es la "mejor opción".



Finalmente, José María ha deseado que "ojalá" se pueda formar una plataforma independiente que no esté subvencionada, ya que cuando se subvencionan las organizaciones sus miembros se convierten en "lacayos del gobierno".