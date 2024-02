Los agricultores extremeños ya están siendo multados por las protestas "no comunicadas"

Ep.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha indicado que "lógicamente ya se está multando" a agricultores que participan en las protestas que se están desarrollando en la comunidad debido a que las manifestaciones "no están comunicadas y por lo tanto no están autorizadas".



Según ha dicho, las tractoradas de este pasado martes, día 6, y este miércoles, día 7, en la región "son manifestaciones que no han sido comunicadas y por lo tanto no están autorizadas", lo que lleva a que "cuando no están comunicadas ni autorizadas hay una responsabilidad del que participa en esa manifestación" y a que "va a haber sanciones a las personas que se identifiquen oportunamente".



Tras indicar que "a los manifestantes las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado les ha comunicado la "responsabilidad que tienen", ha incidido en que Delegación del Gobierno va a tratar de "impedir por todos los medios" que se corten vías rápidas, y ha añadido que se le está comunicando también a los participantes en las protestas que "como mínimo tienen que abrir cada media hora en cada punto que tengan cerrado".



"Y por supuesto va a haber sanciones porque son manifestaciones que no están comunicadas y por lo tanto no están autorizadas y va a haber sanciones a las personas que se identifiquen oportunamente", ha avanzado Quintana, quien ha indicado que "lógicamente ya se está multando, se están ejerciendo las sanciones oportunas".



En este sentido, ha valorado el trabajo "magnífico" que están desarrollando la Guardia Civil y la Policía Nacional ante los cortes de carretera que se están produciendo por las protestas agrarias, máxime ante el "inconveniente" de que, al no existir "interlocutores", dichas acciones se conocen "cuando se ejecutan".



Así, ha recalcado que lo que están tratando de garantizar los cuerpos y fuerzas de seguridad es "la seguridad ciudadana principalmente en las vías de comunicación, garantizar el acceso público a los puntos logísticos y por supuesto buscar también favorecer el transporte en vía alternativa".



Quintana también ha reconocido que no saben cuántos días se pueden alargar las protestas. "La verdad es que no lo sabemos, las manifestaciones no están comunicadas y por lo tanto no están autorizadas... Entonces nosotros no lo sabemos ahora mismo... Es que no sólo no sabemos cuántos días van a comunicar sino es que no sabemos dónde van a efectuar los cortes, nos enteramos en ese momento", ha dicho.



MEDIDAS DEL GOBIERNO



Por otra parte, en cuanto a la situación de las conversaciones entre el Ejecutivo nacional y el sector primario, José Luis Quintana ha considerado que "no hay duda al respecto" de que el actual "es el Gobierno que más ha apoyado al sector agrario", al tiempo que ha reconocido que "hay que seguir trabajando en favor de los agricultores y de los ganaderos".



"Han sido cerca de 4.000 millones de euros para los agricultores en los últimos dos años, de los que 1.300 millones han sido destinados a ayudas directas por la guerra de Ucrania y por otras actividades", ha destacado.



"Este es un sector estratégico para España y que por supuesto vamos a seguir apoyando", ha espetado Quintana, quien ha recordado que este pasado martes se publicó en el BOE una ayuda de 269 millones de euros a 140.000 agricultores para paliar las consecuencias de la sequía. "Este Gobierno trata de buscar la viabilidad de las explotaciones y así se está realizando", ha remarcado.



CONOCER LA SITUACIÓN DE LOS CUERPOS DEL ESTADO



Así lo ha indicado el delegado del Gobierno este miércoles en Villanueva de la Serena (Badajoz) en el inicio de una serie de visitas que irá realizando para conocer la situación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en la región, y donde ha agradecido el "enorme trabajo y enorme esfuerzo" que realizan y el "enorme interés" por "mirar por el interés general de los ciudadanos".



El delegado se ha mostrado "satisfecho del trabajo que efectúan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado", y ha afirmado que aunque "siempre se pueden hacer mejoras" también "es verdad" que la comunidad no está "mal" y es la región que "menor número de delitos tiene".



"Es verdad que hay algún delito que está subiendo de manera exponencial enormemente grande y preocupante, que son los delitos informáticos, que está subiendo en toda España, y que es un elemento que tiene nuestra preocupación", ha reconocido, aunque que ha remarcado que Extremadura "es una comunidad segura" y que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen "el trabajo más fácil que en otros sitios".