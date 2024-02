Ministro Transporte reitera tomará decisiones, si no se desbloquea alta velocidad en C-LM

Ep/Rd

De esta forma, lo ha recalcado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, sobre la situación de la alta velocidad en Castilla-La Mancha.

Según Puente, el ministerio tiene "ya la solución" y que está trabajando de forma conjunta con la Junta de Castilla-La Mancha y los ayuntamientos de Toledo y Talavera la Real, para el desarrollo de "la mejor solución de integración del ferrocarril" a su paso por dichas localidades pero, ha reconocido que espera "desbloquear" la situación "muy pronto" y, si no se alcanza un "acuerdo" el ministerio resolverá la cuestión "de otra forma".

Para el Ministro, "tenemos que resolverlo (la situación de la alta velocidad en Castilla-La Mancha) y vamos a intentar hacerlo por el acuerdo, pero si no pues lo resolveremos de otra forma".

Respecto a si se podría llegar a producirse una reunión entre el ministerio y los gobiernos de Extremadura y de Castilla-La Mancha para abordar la situación del tramo de alta velocidad en esta última comunidad, Puente ha afirmado que espera que "no sea necesario una reunión a tres bandas", toda vez que "en este tema se lleva demasiado tiempo mareando la perdiz" y "es el momento ya de tomar decisiones".

El Ministro ha recalcado que "nosotros ya hemos mantenido, e incluso yo he ido sobre el terreno, he estado en una visita que hice a Castilla-La Mancha para una cuestión oficial y luego me cogí y me fui a verlo in situ... Nosotros creo que tenemos ya la solución. Estamos en este momento en conversaciones con el Gobierno de Castilla-La Mancha y con las administraciones implicadas y creo que vamos a tener una solución en un plazo inmediato. Espero que no sea necesario una reunión a tres bandas porque yo creo que en este tema se lleva demasiado tiempo mareando la perdiz, y yo creo que es el momento ya de tomar decisiones".

Puente ha reconocido que "creo que vamos a llegar a un acuerdo, pero también les digo, lo dije en Castilla-La Mancha y lo digo aquí... si al final no hay acuerdo nosotros vamos a tomar decisiones, porque lo que no podemos hacer es seguir esperando y que las infraestructuras que este momento están esperándose en Extremadura estén paralizadas por una cuestión de conflicto de trazados en otros territorios. Tenemos que resolverlo y vamos a intentar hacerlo por el acuerdo, pero si no pues lo resolveremos de otra forma".

A este respecto, el ministro ha apuntado que en materia de alta velocidad ferroviaria en Castilla-La Mancha "pronto" se van a producir "avances", después de que la DIA del anterior estudio informativo "caducó" y está en marcha uno nuevo en el Ministerio de Transición Ecológica para su tramitación ambiental.

Sobre las "soluciones" del paso por Toledo y Talavera de la Reina, Puente ha indicado que su departamento está trabajando "juntamente" con ambos ayuntamientos y con la Junta de Castilla-La Mancha para el desarrollo de "la mejor solución de integración del ferrocarril a su paso por ambas localidades", y ha añadido espera "desbloquear" la situación del paso por Toledo "muy pronto".

TREN EN NAVALMORAL DE LA MATA

En relación a la petición de soterramiento de las vías del tren a su paso por Navalmoral de la Mata, el Ministro ha indicado que en este momento la ejecución del tramo viario que atraviesa dicha localidad está en un grado de ejecución "superior al 50 por ciento", por lo que "en este momento reconsiderar la operación y apostar directamente por el soterramiento supondría una paralización" y "un retraso" cifrado en "no menos de cinco años".

Además, ha añadido que el ministerio va a "intentar estudiar" el proyecto de integración existente para "ver en qué medida" se puede mejorarlo, siendo conscientes de que "la reconsideración que se tome en torno al proyecto si tiene algún obstáculo de carácter normativo" podría "retrasar" el mismo "enormemente" y, por tanto, "contabilizando la normativa con el proyecto existente vamos a ver de qué manera podemos mejorarlo".