Gallardo se presenta "con valentía, pero seguro" a liderar PSOE extremeño y ser Presidente

El Presidente de la Diputación de Badajoz y alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo Miranda, ha presentado oficialmente su precandidatura a la Secretaría General del PSOE en Extremadura en un acto que se ha celebrado en la plaza Jacinto Ruiz de Mendoza de Trujillo y que ha reunido a unas 1.000 personas llegadas de diversos puntos de la comunidad autónoma.

En su intervención, Gallardo ha dejado claro que quiere que su proyecto gire en torno a la militancia, que se sustente en las bases y que aspira a un Partido Socialista unido que “vuelva a hacer historia”.

En este sentido, ha indicado que no es casualidad que haya iniciado su andadura hacia la secretaria general en Trujillo pues, es aquí donde “empezó a conformarse el orgullo de autonomía”, ya que, durante años, se celebró en el municipio cacereño los actos del Día de Extremadura.

Según Gallardo, “hemos elegido una plaza de forma simbólica, pues es aquí donde queremos volver, a las plazas de los pueblos para que la gente se ilusione de nuevo”.

En su primer acto oficial, también ha querido tener un recuerdo cariñoso hacia Guillermo Fernández Vara: “Ayer se cerraba una etapa. Guillermo dijo adiós a toda una vida dedicada al servicio público. Y el mejor regalo que podemos hacerle es que de este proceso salgamos unidos y fortalecidos, para ganar la Junta de Extremadura y llevar a cabo el mandato de los ciudadanos, con un PSOE pegado a la calle y a la gente”.

En alusión a todos los militantes presentes en la plaza, Gallardo ha subrayado que su historia “es igual que la vuestra, pues me afilié en 1995 cuando el partido había perdido las elecciones en Villanueva y he sido fruto del ascensor social del PSOE de Felipe González”; ese sentimiento que tuvo al afiliarse le ha llevado a presentarse ahora para aspirar a la secretaría general del PSOE en Extremadura.

Asimismo, ha admitido que “no hay puesto ni cargo más bonito que ser alcalde de tu pueblo, ya que ser concejal, ser alcalde, es estar con los sueños, con las ambiciones, con los proyectos de la gente que te quiere y a la que quieres” y, por eso, ha decidido arriesgar y más “viendo lo que tengo detrás, con los compañeros y compañeras que se han desplazado de todos los sitios de Extremadura para estar aquí”.

Gallardo también ha señalado que todos los proyectos para liderar el partido que han surgido son “respetables y seguramente que están hechos desde la voluntad de ganar a la derecha, porque los proyectos siempre van a favor de todos”.

Junto con ello, ha añadido que aunque “nunca va a hablar mal de nadie, ni en contra de nadie, si no fuera cierto que hubiera tres proyectos desde la convicción, creo que estaríamos ante una estrategia que busca dividir provincias y dividir géneros”.

Y, se ha definido como un “hombre feminista, pues no entiendo la sociedad sin incorporar a más del 50 por ciento del talento de las mujeres” y, se compromete a seguir “impulsando espacios en los que la mujer tenga aceleradores y nada les frene”.

La fuerza de la militancia

El precandidato ha reconocido que confía en la fuerza de la militancia, pues “el voto de un militante es el mismo que el un dirigente del aparato”; de hecho, cree que, “si no hubiera primarias, yo no podría ser secretario general del PSOE en Extremadura”.

Según Gallardo, no quiere un partido “en donde nada cambie aunque las caras sean diferentes”, por el contrario, aspira a un partido en el que “desde el riesgo, giremos hacia lo municipal, hacia lo local, hacia los problemas con rostro humano”.

En alusión a los presentes en la plaza, ha dicho que “aquí está el PSOE que gana y el que después de haber perdido, quiere volver a ganar” y, se ha comprometido que si finalmente lidera el partido todos los compañeros y compañeras tendrán el “cariño y apoyo de su dirección, pues me comprometo a que nunca os vais a sentir solos”.

Asimismo, ha hecho un guiño a Juventudes Socialistas: “Sois libres, y os quiero a mi lado, compañeros y compañeras de Juventudes Socialistas, para que llenéis las Casas del Pueblo de gente joven, para llevar a cabo el cambio generacional que necesitamos y digitalicéis las sedes”; y, se ha acordado de su amiga Charo Cordero, “una municipalista que creía en su pueblo y que como mujer fue ejemplo de lucha, coraje y dignidad”.

Un nuevo PSOE

Miguel Angel Gallardo ha dejado claro que en su proyecto quiere tener “muy presente a los militantes, para conformar un nuevo PSOE, y para ello, quiero hacerlo con todos y cada uno de vosotros”; un proyecto que “no tiene nombres y apellidos y que se llama ‘En Equipo’” y, les ha instado a que “reflexionemos los que queremos para los próximos años”.

Gallardo ha añadido que su objetivo es construir “un nuevo PSOE, desde abajo y de cambio, desde la responsabilidad que cada uno tenemos y con la libertad que dan las primarias para poder construir un futuro esperanzador”, por lo que, el secretario general “no puede estar condicionado ni por cuotas ni por porcentajes”.



Su compromiso es aportar trabajo y ofrecer su “experiencia de 20 años al lado de la gente”, con protagonismo del “del municipalismo y de la militancia, que es la que está en los parques”; además, su apuesta es por la de un “partido autónomo para defender a Extremadura siempre, y para ir contra los infundios de la derecha”.

Gallardo ha subrayado que será “siempre leal al partido, pero cuando no nos guste lo diremos también con lealtad, ya que lo mismo que tenemos voz, tenemos derecho de veto”, como sucedió con la presa de Valdecaballeros a cuyo derribo se opuso el PSOE extremeño y la petición fue escuchada.

Además, ha explicado que aspira a ser un secretario general “que no va a ser partícipe de cuotas ni de pasteleos con nadie, pues el partido no es de sus dirigentes, ni del aparato, si no que es de los extremeños, que a veces nos votan y otras no”.

Por eso, espera que la militancia le lleve a construir “la Extremadura de la oportunidad”, frente al “gobierno de la mentira y sin palabra” del PP-VOX; una región en la que quepan proyectos como el de la fusión Don Benito-Villanueva, por el que tanto “José Luis Quintana como yo dejábamos de ser alcaldes” en beneficio de la región y de las nuevas generaciones.

Y, Miguel Angel Gallardo ha recalcado que, su objetivo es lanzar un mensaje de esperanza para los extremeños y extremeñas y conformar un Partido Socialista que “vuelva a hacer historia”.

APOYOS

El precandidato ha sido presentado por el secretario general del PSOE de Trujillo, José Antonio Redondo, que ha dado la bienvenida a la localidad trujillana, así como por Lola Enrique, alcaldesa de Calamonte, y la exconsejera, Nuria Flores.

Lola Enrique, alcaldesa de Calamonte, ha definido a Miguel Ángel Gallardo como el “candidato de las bases, que estoy segura que es el idóneo para plantarle cara al PP de los experimentos”.

Para Enrique, en estos momentos, el partido necesita una persona que “venga avalada por una gestión y unos resultados y un candidato con ‘o’ una candidata con ‘a’ que gane elecciones”.

Como ha reconocido, “en este partido, llevamos mucho tiempo hablando de feminismo y precisamente una política de igualdad no es solo colocar a una candidata con a”.

También, ha añadido que, a la igualdad, se llega “con presupuestos y no a través de cortinas de humo, tal y como lleva haciendo Miguel Ángel más de dos legislaturas en la Diputación de Badajoz” y, “no sólo tenemos que buscar mujeres cuando nos interese, pues ya algunos argumentos no valen”.

Para Enrique, es necesario contar con un secretario general “que mire a la gente de base, desde la base, un secretario general feminista y un presidente de la Junta como el presidente de la Diputación que tenemos, que acompañe a alcaldes y alcaldesas”.

A este respecto, cree que, ahora mismo, el PSOE necesita a “gente que trastea los pueblos y sabe trabajar, que siempre ha antepuesto la responsabilidad a intereses propios y particulares”: es decir, “necesitamos a los socialistas que ganan elecciones”.

Por su parte, Nuria Flores ha apuntado que Miguel Ángel Gallardo cumple con el perfil de “mezclar las ganas con las canas”. Las canas “de la experiencia, de la gestión… Y “las ganas que le pone, su fuerza arrolladora, porque Miguel Ángel va siempre de frente y en política eso vale mucho”.

La ex consejera cree que Gallardo“viene a revolucionar el partido y es el único que bebe del municipalismo, pues se ha hecho a sí mismo en la política municipal”, es decir, la política que “está en la calle, con las organizaciones, con los colectivos, fuera de los despachos”, asegurando que, “si recuperamos eso, seremos capaces de recuperar el gobierno”.

Ha precisado que “necesitamos líderes que estén dispuestos a actuar con valentía, porque queremos que nuestro partido vuelva a florecer”; por lo que, la de Miguel Ángel Gallardo es la apuesta más fiable para dirigir el PSOE en Extremadura, ya que “va a hacer lo que sabe a hacer, que es construir un partido a base de méritos y no de cargos ni de cargas”.

Y, Flores ha valorado que Gallardo apueste por ir en equipo, “no queremos ir solas. Queremos ir en equipo con nuestros compañeros hombres, luchando por un feminismo que es el que lleva tiempo defendiendo Miguel Ángel Gallardo”, es por lo que ha decidido “defender la alegría y la valentía de este proyecto”.