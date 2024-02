Vox destaca que la aprobación de los PGEx 2024 refrenda la "fortaleza de la coalición"

De esta forma, lo ha señalado el portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea, Óscar Fernández Calle, tras la aprobación de los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2024 en la Cámara Extremeña.

En este sentido, Fernández Calle ha mostrado la satisfacción de su grupo por la aprobación este viernes en la cámara legislativa extremeña, por parte del PP y Vox, de los presupuestos para este ejercicio y ante los el PSOE y Unidas por Extremadura han votado en contra.



Para el portavoz, con la aprobación de las cuentas, Vox y PP "cambian el rumbo del devenir" de Extremadura y se ha mostrado seguro de que estos presupuestos, los primeros del gobierno presidido por la 'popular' María Guardiola, "van a dar pie" a que el Ejecutivo extremeño siga "cumpliendo con el pacto firmado" con Vox.

Junto con ello, Fernández ha insistido en que son "unos presupuestos en los que se han recogido las demandas y los posicionamientos de Vox y unos presupuestos que son los cimientos que van a construir desde hoy mismo la legislatura completa. Vox siempre cumple, Vox es un partido fiable y Vox es un partido siempre leal".



Asimismo, Fernández Calle ha considerado que la petición de diálogo realizada por parte del PSOE y Unidas por Extremadura les ha dejado "ojipláticos", toda vez que ambos grupos, ha recordado, presentaron en su momento enmiendas a la totalidad.



Para el portavoz de Vox, "no quisieron hablar en ningún momento de las posibles modificaciones que tuvieran esos presupuestos, los rechazaron en su totalidad y entendimos desde ese momento que había nula voluntad de diálogo, lo entendimos con total nitidez".



Por otra parte, Fernández cree que, tras superar las cuentas el primer trámite de las enmiendas a la totalidad, PSOE y Unidas por Extremadura han "seguido pidiendo diálogo de cara a la galería" porque este jueves uno de los portavoces socialistas les "tildó de fascistas" y dijo que con ellos "no iba a hablar jamás".



Según el portavoz de Vox, "nosotros nos da igual, si no quieren hablar ellos con nosotros, pues ellos sabrán, pero con esos mimbres es difícil hacer una cesta de diálogo. La petición de diálogo, como siempre y como en todo lo que viene de la de la extrema izquierda y de la izquierda extrema, es simplemente la búsqueda de un titular vacío, la búsqueda de el marketing y la búsqueda de intentar salir en los medios de comunicación con frases grandilocuentes que no tienen nada detrás realmente".

Respecto a las críticas efectuadas a los PGEx por los sindicatos, las asociaciones memorialistas o las asociaciones de cooperación internacional, ha señalado son entidades que "viven del presupuesto y que han hecho de ello el fin de su existencia" y, su posición demuestran que estas cuentas "van por el camino correcto".



También, ha afirmado que "si a ello le unimos la frustración de los partidos que han llevado a Extremadura a ser la última región de España, podemos afirmar que son unos presupuestos muy buenos, unos presupuestos excelentes".



Y, Fernández Calle ha avanzado que Vox seguirá con su "hoja de ruta" representada en los 60 puntos del acuerdo de gobernabilidad y, a partir de ahí, discutirá con los demás partidos de la cámara "todo lo que está fuera de esos 60 puntos". "Intentaremos sacar adelante y que se aprueben las iniciativas que nosotros traigamos a la Cámara".