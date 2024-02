Extremadura aboga en Bruselas por la defensa del Estado de Derecho

El director general de Acción Exterior de la Junta de Extremadura, Pablo Hurtado, ha destacado en Bruselas la necesidad de que la Unión Europea sea "coherente, sensible y vigilante" con la defensa del Estado de Derecho en todos sus territorios.



En concreto, el responsable ha realizado estas declaraciones en un debate sobre las elecciones al Parlamento Europeo, que ha tenido lugar este jueves en el marco del pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR).



Así pues, durante su intervención ha recordado que las elecciones europeas representan una ocasión "excepcional" para mostrar de nuevo el "compromiso" con Europa, y con los valores y principios que la sustentan.

"Pero para ser creíbles y responder a las preocupaciones de los ciudadanos, y de nuestros jóvenes en particular, no podemos permitir que nuestra arquitectura institucional quede supeditada a los intereses de una minoría", ha añadido.



Además, aludiendo a la situación en España, el responsable de Acción Exterior ha subrayado que en el caso de que la Unión Europea no actúe ante la situación política actual, "no sólo España, sino también Europa perderá".



"Si la Unión Europea no es capaz de garantizar que todos sus Estados miembros preservan valores esenciales como la solidaridad, la cohesión interterritorial, o la igualdad de oportunidades, regiones como Extremadura se verán seriamente agraviadas", ha remarcado.



Del mismo modo, Hurtado ha reivindicado el "apoyo decidido" de la Unión Europea para garantizar el "pleno" y "efectivo" cumplimiento del ordenamiento jurídico en todos sus territorios, según informa en una nota de prensa la Junta de Extremadura.



HOMENAJE A DELORS



Por otro lado, el Pleno del CdR ha comenzado con un homenaje al expresidente de la Comisión Europea, el recientemente fallecido Jacques Delors, que fue galardonado en el Monasterio de Yuste con el 'Premio Europeo Carlos V' en 1995.



Además, se han mantenido sendos debates sobre las prioridades semestrales de la Presidencia belga del Consejo de la Unión Europea con Hadja Lahbib, ministra de Asuntos Exteriores, Asuntos Europeos y Comercio Exterior y de Instituciones Culturales Federales de Bélgica; y las lecciones extraídas de la COP28 de cara a la acción mundial por el clima, con Martin Hojsík, vicepresidente del Parlamento Europeo y miembro de la delegación del Parlamento Europeo en la COP28.



Por otra parte, en este pleno del Comité Europeo de las Regiones se han analizado, debatido y votado, entre otros, los proyectos de dictamen sobre 'El Pacto Verde y la salud', 'La innovación de base local en favor de la transición ecológica y digital', 'Los instrumentos de gestión de riesgos y regulación del mercado para reforzar la sostenibilidad de la agricultura europea', 'La Tarjeta Europea de Discapacidad y Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad', y 'La ecologización del transporte de mercancías'.