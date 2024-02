Pernoctaciones establecimientos extrahoteleros de Extremadura suben un 28,3% en diciembre

Rd./Ep.



El número de pernoctaciones en establecimientos turísticos extrahoteleros de Extremadura se situaron en diciembre en 86.573, un 28,33 por ciento más que en igual mes de 2022.



Asimismo, en dichos establecimientos -apartamentos, campings, alojamientos rurales y albergues- se alojaron 36.183 viajeros, un 23,67 por ciento más que en el mismo mes del año anterior.



Cabe destacar que el turismo rural ha aumentado interanualmente en viajeros un 13,88 por ciento y en pernoctaciones un 19,76 por ciento en ese mes. La estancia media se ha situado en 2,51 días, produciéndose una tasa interanual del 5,02 por ciento.



Por su parte, el número de viajeros que se han alojado en campings en Extremadura ha aumentado respecto al mismo mes de 2022 un 72,02 por ciento y las pernoctaciones un 66,32 por ciento. La estancia media ha alcanzado los 2,2 días, un 3,08 por ciento menos que en diciembre de 2022.



Mientras, en los apartamentos turísticos extremeños ha aumentado el número de viajeros un 25,11 por ciento y las pernoctaciones un 30,98 por ciento. La estancia media ha aumentado un 4,52 por ciento en este mes.



Finalmente, en albergues se han alojaron 635 personas y se han producido 1.179 pernoctaciones en diciembre. La estancia media se ha situado en 1,86 días, según ha informado el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.



DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros españoles han alcanzado la cifra de 137 millones en el conjunto del año 2023, con un aumento del 4,4 por ciento respecto a 2022. Las realizadas por residentes han crecido un 0,1 por ciento y las de no residentes un 8,1 por ciento.



Si se comparan los datos con 2019, las pernoctaciones en este tipo de alojamientos en España han sido un 4,8 por ciento superiores, según datos hechos públicos este jueves por el Instituto Nacional de Estadísica.



En 2023 el 50,9 por ciento de las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros en España se han realizado en apartamentos turísticos, el 34,5 por ciento en campings, el 9,1 por ciento en alojamientos de turismo rural y el 5,5 por ciento restante en albergues.



Las pernoctaciones en apartamentos turísticos han aumentado un 3,1 por ciento durante el pasado año. Las de residentes han descendido un 1,9 por ciento, mientras que las de los no residentes han aumentado un 5,5 por ciento.



Canarias ha sido el destino preferido, con más de 25,1 millones de pernoctaciones, un 4,2 por ciento más que en 2022, según datos del instituto estadístico.



Reino Unido se ha consolidado como primer mercado emisor en apartamentos turísticos, con 15,8 millones de pernoctaciones, un 5,3 por ciento más que en el año anterior.



Los datos del INE también muestran cómo las pernoctaciones en campings han aumentado un 6,2 por ciento en 2023. Las de residentes han crecido un 2,5 por ciento y las de no residentes un 10,9 por ciento.



Cataluña ha sido el destino preferido para alojarse en campings el pasado año, con 19,2 millones de pernoctaciones, un 4,3 por ciento más que en 2022.



Por países Alemania ha sido el principal mercado emisor, con el 22,6 por ciento del total de pernoctaciones, un 15,7 por ciento más.



Por lo que se refiere a las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural estas han aumentado un 3,7 por ciento en 2023. Las de residentes han disminuido un 0,3 por ciento y las de no residentes han aumentado un 15,5 por ciento.



Castilla y León ha sido el destino preferido, con 1,8 millones de pernoctaciones, un 4,2 por ciento más que en 2022.



Por último las pernoctaciones en albergues han aumentado un 7,4 por ciento en el conjunto del año 2023. Las de residentes han disminuido un 3,9 por ciento, mientras que las de no residentes han aumentaron un 19,9 por ciento.



Por comunidades, Galicia ha sido el destino preferido, con 1,3 millones de pernoctaciones en albergues.



Según datos del INE los precios crecieron en todas las categorías. Los incrementos más elevados fueron en los apartamentos que aumentaron sus precios un 8,3 por ciento, seguido de los campings con un 5,4 por ciento y los alojamientos de turismo rural que presentaron un incremento medio en sus precios del 4,9 por ciento.