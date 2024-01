Unidas: “El PP urge ahora 25 veces más de deuda histórica que cuando la planteó con Rajoy”

Rd./Ep.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha denunciado en el Pleno de la Asamblea de este jueves la “falta de diálogo” de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en la pregunta que le ha hecho acerca de “qué pactos va a proponer a la oposición en esta legislatura para afrontar los retos de nuestra tierra de manera colectiva”.

Durante su intervención, la diputada de la formación morada ha criticado que “en su discurso de año nuevo apelaba al diálogo y al entendimiento, pero usted demuestra cada día que pasa que es más de entenderse consigo misma y de escucharse a usted misma”.

En este sentido, le ha recordado a la jefa del Ejecutivo regional que “cuando comenzó a hacer campaña cada semana le exigía un pacto al señor Guillermo Fernández Vara, se quejaba usted amargamente de que no la quería escuchar y le afeaba esa falta de dialogo”.

Por ello, De Miguel le ha propuesto “que haga un ejercicio de empatía, y piense qué opinaría usted del diálogo y el entendimiento si usted fuera oposición en esta Cámara y el presidente no la hubiera ni siquiera llamado para debatir las enmiendas a los presupuestos, algo que usted estrena, no lo habíamos visto hasta ahora, ni para hablar de cosas tan importantes como la deuda histórica extremeña”.

En este último punto, la portavoz de Unidas por Extremadura ha querido hacer hincapié preguntándole a Guardiola “si considera que la deuda histórica es una política de región que debe concitar el consenso de todas las fuerzas políticas, para que sea una reivindicación con más fuerza, o si prefiere hacer con la deuda política de partido”.

La portavoz ha contestado “a esta pregunta retórica”, señalando que “sabemos que usted quiere hacer de este tema política de partido y que sirva como arma arrojadiza contra el Gobierno de coalición de Sánchez, para desgastarle ahora que se habla de la condonación de la deuda a Cataluña y también al resto de comunidades, aunque usted prefiera no solicitarla porque usted lo vale”.

De la misma forma, según informa la formación morada en una nota de prensa, De Miguel ha continuado su exposición sobre la deuda histórica denunciando que “la semana pasada aprovechó usted un desayuno en la central de su franquicia, en Madrid, para soltar la bomba: a Extremadura Sánchez le debe 10.533 millones de deuda histórica. Ahí es nada. Cifra que no había compartido ni con la oposición, ni siquiera con sus socios de Gobierno”.

En esta línea, la portavoz de Unidas ha destacado que “son 10.103 millones de euros más que los que planteó el ejecutivo del señor Monago en 2014, curiosamente cuando usted ostentaba el cargo de Secretaria de Economía y Hacienda en ese gobierno. Que digo yo que algo tendría usted que ver con esa cifra de 430 millones siendo usted la máxima responsable de la Consejería tras el Consejero”.

Por ello, De Miguel le ha pedido explicaciones, ya que “en nueve años la cifra se ha multiplicado por 25”, y ha criticado que es debido a que “por entonces gobernaba su partido con el señor Mariano Rajoy, y ahora el Gobierno es de coalición con el señor Sánchez a la cabeza. Más claro, el agua”.

Por todo ello, la portavoz ha señalado que “lo único que buscaba con ese anuncio no era hacer justicia con la deuda que tiene este país con Extremadura". "Usted lo único que buscaba era alimentar el conflicto entre regiones y golpear de paso al señor Sánchez al más puro estilo Ayuso, porque a ella lo cierto es que le funciona”, ha apostillado.

Una propuesta de deuda histórica que Irene de Miguel ha adelantado que su grupo “defenderá siempre, ya sean 10.000 millones como 20.000”, pero le ha pedido “rigor y consenso”. Por todo ello, le ha instado a la presidenta a “pensar en la región antes que en la estrategia electoral de su partido”, ha sentenciado.

GUARDIOLA RESPONDE

Por su parte, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reafirmado este jueves su apuesta por el diálogo, algo que demuestra en su acuerdo de gobernabilidad con Vox, un partido con el que admite que tiene "diferencias ideológicas", pero con el que han sabido encontrarse "en aquello que necesitaba con urgencia Extremadura".

Un acuerdo que han alcanzado "sin poner en riesgo la igualdad, la justicia, la solidaridad", así como "sin privilegiar a delincuentes, terroristas, a políticos corruptos ni a violadores", ha aseverado la presidenta extremeña.

De esta forma se ha pronunciado María Guardiola en el pleno de este jueves en la Asamblea de Extremadura, en respuesta a pregunta de Unidas por Extremadura sobre los pactos que va a proponer a la oposición en esta legislatura "para afrontar los retos de la región de manera colectiva".

Así pues, en su respuesta, la presidenta de la Junta de Extremadura ha dado la "bienvenida al diálogo" a Irene de Miguel, a la que ha asegurado que "en los grandes acuerdos", le "va a encontrar siempre, porque por encima de todo y por delante de las diferencias ideológicas están los extremeños".

Por este motivo, Guardiola ha aseverado que a lo largo de esta legislatura va "a ofrecer los pactos que sean necesarios para el progreso de esta tierra", algo que según ha avanzado, va a hacer "sin líneas rojas, sin prejuicios" y "sin cordones sanitarios", ya que el Gobierno que preside "es y va a seguir siendo un gobierno de diálogo", ha reafirmado.

Sin embargo, ha apuntado que "para alcanzar grandes acuerdos, primero tiene que haber pequeños propósitos", lo cual supone, a juicio de Guardiola, "el primer paso para crear un clima de confianza en el que nos podamos entender", por lo que ha apelado a tener "una predisposición para llegar a esos consensos", ha dicho.

Así, María Guardiola ha planteado a De Miguel "si no se ha dado cuenta" de que desde que fue elegida presidenta del PP de Extremadura, y posteriormente de la Junta de Extremadura, ha "tenido que convivir con el desprecio y el insulto", ha dicho.

"Desde luego, cuando alguien quiere dialogar y cuando alguien quiere alcanzar pactos, pues necesita, lo primero, acercarse a su interlocutor y no alejarse", ha resaltado Guardiola, quien ha recordado que desde que llegó "a la política autonómica no he hecho otra cosa que ofrecer pactos", y mientras lo hacía "muchos rivales políticos ni siquiera eran capaces de mencionarme y dirigirse a mí por mi nombre", ha lamentado.

Finalmente, la presidenta extremeña ha asegurado que Irene de Miguel "sabe perfectamente" que lleva "mucho tiempo tendiendo mi mano para alcanzar acuerdos que trasciendan" para las próximas generaciones, ha concluido.