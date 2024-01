Desciende la tasa de incidencia de infecciones respiratorias agudas en Extremadura

La tasa de incidencia de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en Extremadura ha experimentado su primera reducción en lo que va de enero. Así, durante la tercera semana del mes (del 15 al 21 de enero), se situó en 619,53 casos por cada 100.000 habitantes, según ha informado este jueves en Mérida el subdirector de Cuidados y Humanización en Asistencia del Servicio Extremeño de Salud, José María Villa.



En concreto, este dato refleja una disminución de 194,2 casos en comparación con la segunda semana del año (del 8 al 14 de enero), cuando la tasa de infecciones respiratorias en Extremadura alcanzaba los 813,73 casos por cada 100.000 habitantes.



Además, Villa ha destacado que se ha observado un descenso en las tasas de incidencia específicas de cada virus: Covid-19, gripe y VRS.



De este modo, la tasa de incidencia de Covid-19 se sitúa en 18,22 casos por cada 100.000 habitantes, lo que representa una disminución de 99,01 puntos.



En cuanto a la gripe, la tasa de incidencia se sitúa en 176,14 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone una reducción de 134,18 puntos.



Por otro lado, la tasa de incidencia de VRS se sitúa en 36,44 casos por cada 100.000 habitantes, con una disminución de 39,42 puntos, según ha informado la Junta en una nota de prensa.



No obstante, a pesar de estos datos que indican que la incidencia de IRA en Extremadura está alcanzando "una meseta", el Servicio Extremeño de Salud (SES) continúa vigilando "de cerca" la evolución de los datos, como ha explicado José María Villa.



DESCENSO EN EL NÚMERO DE HOSPITALIZADOS



El número de personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias en Extremadura se sitúa actualmente en 323. En comparación con la semana anterior, cuando había un total de 475 personas ingresadas, se observa una disminución.



De la misma manera, la Junta ha señalado que los hospitales de la región "no están saturados", ya que hay "camas suficientes" para atender a todos los pacientes y la actividad hospitalaria "no se ha visto alterada". "La actividad quirúrgica se mantiene sin cambios", ha sentenciado.