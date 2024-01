Junta urge al Gobierno que deje "cuanto antes" que proyecto puente Cedillo "siga adelante"

Ep.



El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, ha instado al Gobierno de España que permita "cuanto antes" que el proyecto del puente sobre el río Sever que unirá la localidad cacereña de Cedillo con Portugal "siga adelante".



Martín Castizo ha señalado que la conectividad es una "prioridad" para esa zona y que "no debe entender de signos políticos", además de recordar que la Junta tiene el informe pertinente para firmar un convenio con Alentejo y que "se paralizó porque lo quiere firmar el ministerio".



De este modo, ha subrayado en que el "interés" de la administración autonómica es que se firme dicho convenio, toda vez que este proyecto está "bastante maduro" tanto por la parte extremeña como por la portuguesa.



"Deseamos que sea una realidad y confiamos en que así sea a la mayor brevedad. Se agradece el apoyo moral del presidente de la Diputación de Cáceres porque es lo único que puede hacer aquí, dar apoyo moral, ya que entre sus competencias no está la construcción del puente internacional", ha indicado el consejero extremeño.



Manuel Martín Castizo ha realizado estas declaraciones este martes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta y en la que ha intervenido junto a la portavoz del Ejecutivo regional, Victoria Bazaga Gazapo.



EXTREMADURA Y PORTUGAL, "PARTES ACTORAS"



El consejero de Infraestructuras ha precisado que las "partes actoras" en el proyecto del puente de Cedillo son la Junta de Extremadura y el Gobierno de Portugal. "Estas son las dos partes actoras de esta infraestructura, ninguna más", ha aseverado.



De este modo, ha explicado que la Junta de Extremadura debe hacer una carretera de acceso al puente, para la que tiene presupuestados 2 millones de euros, mientras que el gobierno portugués se encargará de hacer el puente y el acceso hasta el mismo en su territorio.



En este punto, Martín Castizo ha asegurado que los ciudadanos tienen que saber que la Junta de Extremadura tiene el proyecto de acceso al puente paralizado porque desconoce su "ubicación exacta". "Por lo menos nosotros no se nos ha informado de ello", ha apuntado.



Así, ha añadido que la conexión con Portugal a través de Cedillo es posible porque es una "prioridad" del Gobierno que preside María Guardiola y porque ha puesto esa "prioridad" encima de la mesa para hacer realidad una "demanda histórica" de la ciudadanía de esa zona.



Cabe señalar, como ha detallado el consejero extremeño, que la Junta, a través de la Consejería de Presidencia, envió el pasado 15 de enero el escrito dirigido al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, notificándole su interés en suscribir con la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional de Alentejo el convenio de cooperación transfronteriza, considerando que la Junta de Extremadura tiene competencias para ello.



Además, ha insistido, el propio Gobierno de España reconoce en una respuesta escrita en febrero de 2019 en el Congreso de los Diputados que "la construcción de la nueva carretera con el puente sobre el río Sever deberá ser, por tanto, objeto de concertación entre la correspondiente entidad territorial española competente en dichas vías, la EX-374 y la EX-375, y la correspondiente instancia territorial de Portugal, de acuerdo con lo definido en el Tratado entre el Reino de España y la República Portugal".



"Es decir, que si todo esto se ha ralentizado no es por culpa de la Junta de Extremadura, sino del Gobierno de España. Sin olvidar que el Ministerio de Política Territorial emitió un informe favorable", ha incidido.



El consejero extremeño, a preguntas de los medios, ha informado también de que el equipo técnico de la consejería está "pendiente de reunirse" con los técnicos portugueses para definir la ubicación del puente y, en cuanto se determine dicha ubicación, el proyecto que se está elaborando quedará "finalizado" y "no habrá ya ningún impedimento, simplemente a la espera de que se celebre ese convenio que está pendiente de firmar".