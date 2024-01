España y Portugal firmarán convenio para nuevo paso fronterizo en futuro puente de Cedillo

Ep.

Los ministerios de Asuntos Exteriores de los gobiernos de España y Portugal firmarán un convenio para establecer un nuevo paso fronterizo entre ambos países a través del futuro puente que se construirá sobre el río Sever para unir la localidad cacereña de Cedillo y la portuguesa de Montalvao. Este puente permitirá reducir la distancia a 13 kilómetros y el tiempo a 13 minutos de viaje, lo que ahora se tiene que hacer en 120 kilómetros y supone dos horas en coche.



Se trata de un trámite administrativo que, no obstante, podría estar condicionado por la celebración de las elecciones parlamentarias de Portugal, que tendrán lugar el 10 de marzo, y de donde saldrán los nuevos 230 miembros de la Asamblea de la República para la XVI Legislatura de Portugal.



El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha explicado que, aunque hay libertad de movimiento de personas y mercancías en la Unión Europea, ambos gobiernos deben firmar este convenio para establecer un nuevo paso fronterizo dentro de la UE, tal y como establece la normativa.



"Ambos ministerios ya están trabajando en ello", ha apuntado Quintana tras la reunión que ha mantenido este lunes con el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, en la que han repasado algunos de los proyectos que el Gobierno de España tiene en marcha en la provincia, como la ejecución de este puente, una demanda histórica de los pueblos de La Raya en esta zona.



Quintana ha incidido en que "no hay ningún problema" en la ejecución de la obra, que se espera esté concluida para finales de 2025 o 2026. "Son trámites administrativos posteriores a un nuevo paso transfronterizo que no tiene nada que ver con la obra, pero que influye indirectamente", ha incidido el delegado del Gobierno, que ha apuntado que el Ministerio de Políticas Territoriales y su homólogo portugués siguen avanzando en los trámites de la consecución del proyecto, al margen del convenio administrativo para el nuevo paso fronterizo.



Cabe recordar que el puente, que construirá el Gobierno de Portugal sobre el río Sever, afluente del río Tajo, tendrá una longitud de unos 70 metros y contará con una inversión de casi 10 millones de euros de fondos europeos. La infraestructura se complementará con la construcción de la conexión con la carretera regional Ex-374, que financiará la Junta de Extremadura.



REUNIÓN LA SEMANA QUE VIENE



Por su parte, el presidente de la diputación cacereña, Miguel Ángel Morales, ha recalcado que los fondos europeos los está gestionado la Cámara Municipal de Nisa (Portugal), con cuyos representantes se reunirán la próxima semana Morales y el alcalde de Cedillo, Antonio González, para recabar "los últimos detalles de cómo van los proyectos, de cuáles van a ser los plazos determinados para la adjudicación del proyecto y de la obra".



Morales ha incidido en que, en la última reunión entre mandatarios de España y Portugal, celebrada en Castelo Branco, se puso de manifiesto el compromiso del país luso con este proyecto. Asimismo, ha aclarado que él fue invitado "a nivel personal" a esa reunión por las relaciones que tenemos con los presidentes de las cámaras municipales portuguesas en la zona.



"Fue una reunión interna del gobierno portugués con los presidentes de las cámaras para ver la comunicación de las cuatro zonas de norte a sur de Portugal con España y "pedimos que se nos invitara para informarnos y accedieron en base a esas relaciones personales de amistad personal".



Así, Morales ha descartado que hubiera "ninguna descortesía por parte del Gobierno portugués" tal y como ha indicado la Junta de Extremadura que ha reprochado que el Gobierno regional extremeño no fuera invitado a esta reunión en la que se trataron infraestructuras que afectan a ambos países.



Respecto a la conexión que tiene que construir la Junta de Extremadura desde la carretera regional hasta el puente, Morales ha recordado que el Gobierno regional anterior "ya estableció en los presupuestos de la comunidad autónoma la parte que corresponde a la unión de lo que va a ser el futuro puente con la carretera de la Junta de Extremadura".



Se trata de una distancia que "no llega a un kilómetro", ha explicado el presidente provincial, que ha indicado que la Junta de Extremadura la llevará a cabo pero se trata ya de un proyecto "interno" que "no tiene ninguna repercusión en el pacto o en la firma de convenios entre los dos gobiernos", el de España y Portugal.



Tras la reunión de Quintana ha mostrado la disposición de las dos administraciones a trabajar "conjuntamente", para sacar adelante proyectos que "mejoren el bienestar de los ciudadanos", como es el caso del puente sobre el río Sever, una reivindicación histórica de los vecinos de ambos lados de La Raya.



"El Gobierno de España está implicado y está dedicado a intentar que Extremadura sea una prioridad, sea la prioridad del Gobierno de España y, por tanto, vamos a seguir siendo exigentes desde la Diputación Provincial en los cumplimientos del Gobierno de España para con los ciudadanos de la provincia de Cáceres", ha concluido Morales.