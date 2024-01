Statkraft anuncia un nuevo complejo renovable de 492 MW en Extremadura

La compañía Statkraft ha anunciado un nuevo complejo renovable en Extremadura con una inversión prevista de 295 millones que contará con cuatro plantas solares que sumarán 492 MW.



Así lo ha anunciado este miércoles la compañía durante la inauguración de la planta fotovoltaica Talayuela II, que ha contado con la presencia de la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán, y el director general de Statkraft en España, José Miguel Ferrer.



En concreto, el futuro complejo Zajuril, que podrá abastecer el consumo medio anual de más de 340.000 hogares extremeños, se ubicará en los municipios cacereños de Ahigal, Cerezo, Coria, Guijo de Coria y Calzadilla y supondrá la creación de más de 1.500 empleos, incluyendo la fase de construcción.



La planta inaugurada este miércoles, Talayuela II, cuenta con una potencia instalada de 55,2 MWp, suficiente para abastecer el consumo anual de cerca de 34.000 familias con energía "limpia, autóctona y asequible", tras una inversión de más de 34 millones de euros y la creación de más de 200 puestos de trabajo, 69 de ellos para vecinos de Talayuela. Contará con un innovador sistema de almacenamiento, con baterías de 21,6 MW de potencia.



En este sentido, el director general de Statkraft para España, José Miguel Ferrer, ha asegurado que Zajuril es un "nuevo ejemplo" del compromiso de la compañía con Extremadura, una región "clave" donde ya cuenta con dos instalaciones "emblemáticas": Talayuela Solar y Talayuela II.



Ambas son "ejemplo" de cómo la colaboración entre empresas y administraciones dan como resultado "instalaciones de referencia, con un gran componente local y de integración del territorio".



BENEFICIOS SOCIALES SOBRE EL TERRITORIO



Por su parte, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha avanzado que el Ejecutivo regional está buscando fórmulas para que "los beneficios sociales sean la máxima prioridad" para los pueblos en los que se instalen los proyectos de producción energética, buscando el abaratamiento de la energía en los municipios y en las industrias que se quieran implantar en los mismos.



Así lo ha indicado Morán este miércoles en la inauguración de la planta solar Talayuela II, donde ha destacado que el sector energético y las renovables, en particular, son "una revolución y un impulso" para la economía y el desarrollo social de Extremadura.



"Buscamos la máxima implicación de los promotores con el medio socioeconómico comarcal donde se implanten este tipo de proyectos", ha aseverado la titular de Agricultura, quien ha agradecido a la empresa Statkraft su "apuesta decidida" por Extremadura y por el "puntero" sector energético que se está generando en la región gracias al trabajo y la implicación de todos.



A este respecto, ha resaltado que Extremadura puede "seguir progresando desde el respeto" a su entorno natural porque la conservación del medio ambiente no puede estar reñida con el desarrollo y la Junta, ha asegurado, está buscando ese equilibrio.



Igualmente, Morán se ha referido a la lucha contra la despoblación que es "uno de los principales desafíos" actuales por lo que este tipo de proyectos que generan empleo y riqueza son "vitales" para "frenar la sangría de población", según informa la Junta en una nota de prensa.



Por ello, Morán ha asegurado que uno de los principales cometidos del Gobierno regional es "agilizar al máximo" el desarrollo de los proyectos en materia de renovables en un entorno de seguridad jurídica para los promotores y en un marco de trabajo de calidad para el medio rural extremeño.



En este sentido, la consejera ha señalado que la Junta ha presentado alegaciones al Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026, porque "no puede ser que se queden fuera proyectos que son importantísimos y que van a traer empleo y riqueza".



Así, Morán ha exigido al Gobierno central que atienda estas alegaciones y necesidades que son "indispensable para el desarrollo industrial, social y económico de Extremadura", y ha señalado que la región tiene "una capacidad enorme de crecer" por lo que "solo necesitamos que nos dejen hacerlo y que nos apoyen".



De este modo, la consejera también ha avanzado que el Gobierno regional ya está trabajando en la nueva planificación eléctrica para seguir avanzando en ese desarrollo industrial y económico de Extremadura.



En esta línea, el alcalde de Talayuela, Roberto Baños, ha valorado que las energías renovables tienen un impacto positivo, en concreto, ha afirmado, "la electricidad que se genera en Talayuela Solar y Talayuela II se traduce en puestos de empleo".



CUATRO NUEVAS PLANTAS



Cabe recordar que el nuevo complejo anunciado por la compañía estará compuesto por las plantas fotovoltaicas Pinea, Calzadilla, Ahigal-Cerezo y Guijo, todas ellas en un estado inicial de tramitación.



En concreto, Pinea contará con una potencia instalada de 150 MW y se ubicará en los términos municipales de Coria y Guijo de Coria; Calzadilla, con 114 MW y se ubicará en el municipio cacereño del mismo nombre; Ahigal-Cerezo tendrá 137 MW de potencia instalada y la superficie de la planta se repartirá entre los municipios del mismo nombre; y Guijo estará ubicada en las localidades de Guijo de Coria y Calzadilla y será la menor de las cuatro, con 91 MW de potencia instalada.



Una vez entren en operación en 2028 producirán energía suficiente para abastecer con electricidad "limpia, autóctona y asequible" a más de 340.000 hogares cada año. Además, su producción permitirá evitar la emisión a la atmósfera de 309.426 toneladas de CO2.



Incluyendo la fase de construcción de las plantas, la compañía estima la creación de 1.500 puestos de trabajo, de modo que priorizará la contratación de empresas y profesionales locales siempre que sea posible. En este caso, estima que 600 de esos 1.500 podrían ser de la comarca.



Al igual que con las dos plantas ya en marcha, Statkraft aspira a convertir el complejo Zajuril en un "referente de sostenibilidad económica, medioambiental y social".



Desde el punto de vista medioambiental, la compañía ya trabaja en el diseño de medidas que no solo conserven, sino contribuyan a mejorar la biodiversidad en un entorno de gran valor como es la dehesa extremeña, favoreciendo el mantenimiento y conservación de los ecosistemas existentes.