Los avisos amarillos por lluvias se extienden este miércoles por Extremadura

Los avisos amarillos por riesgo de lluvias intensas se extenderán este miércoles por casi toda la comunidad autónoma de Extremadura, que se verá asimismo afectada por fuertes rachas de viento.



En concreto, la alerta amarilla por precipitaciones que pueden superar los 15 litros por metro cuadrado en menos de una hora permanecerán activo hasta las 12,00 horas en Vegas del Guadiana, Barros y Serena, y Sur de Badajoz, además de Meseta cacereña, Tajo y Alagón y Norte de Cáceres, donde asimismo hay activado otro aviso por acumulación de 40 litros en 12 horas, que finaliza a las 17,00 horas.



En cuanto al viento, hay activados avisos en toda la comunidad durante toda la jornada, ante rachas que pueden superar los 70 kilómetros por hora en toda la provincia de Badajoz, en Meseta cacereña y Tajo y Alagón, mientras que pueden superar los 80 km/h en Villuercas y Montánchez y en Norte de Cáceres.



Este miércoles, un total de 15 comunidades autónomas estarán en aviso por riesgo este miércoles 16 de enero por lluvia, fenómenos costeros y vientos que podrán llegar a ser de hasta 100 kilómetros por hora (km/h), según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



En concreto, tienen activo el aviso amarillo (riesgo) por viento las provincias de Badajoz, A Coruña, Burgos, Salamanca, Zamora, Pontevedra, Navarra, Asturias, Cantabria, Lugo, Orense, Cádiz, Huelva, Huesca, Teruel, Zaragoza, Ávila, León, Palencia, Segovia, Soria, Valladolid, Guadalajara, Lleida, Cáceres, Álava, Almería, Jaén, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Ceuta, Granada, Albacete, Murcia, Alicante, Castellón, Valencia, Ibiza y Formentera, Mallorca y Menorca. Este aviso es naranja (riesgo importante) en Burgos y La Rioja, donde las rachas de viento pueden llegar a alcanzar los 100 kilómetros por hora (km/h).



Por su parte, las tormentas tienen activo el aviso amarillo en Cádiz y Sevilla, así como las lluvias en Badajoz, Cáceres, Pontevedra, Huesca, Ávila, Salamanca, Zamora, Toledo, Lleida y Orense.



Además, A Coruña y Pontevedra están este miércoles en riesgo importante por fenómenos costeros, que a su vez ponen en riesgo a Huelva, Cádiz, Lugo, Girona, Murcia, Alicante, Ibiza y Formentera, Mallorca, Menorca, Almería, Barcelona, Tarragona, Asturias y Ceuta.



En la Península y Baleares, bajo la influencia de la borrasca atlántica 'Irene' y el paso de frentes asociados, este miércoles se espera un predominio de cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones prácticamente generalizadas, si bien serán menos probables y de carácter débil y disperso en el Cantábrico oriental y en los tercios este y nordeste, a excepción del Pirineo donde sí serán más abundantes.



En cambio, la AEMET no espera que se alcancen el extremo sureste peninsular, aunque en el archipiélago balear no se descartan de manera ocasional. Según alerta la agencia, las precipitaciones pueden ser localmente fuertes y persistentes en el oeste de la Península, donde podrían darse tormentas ocasionales, concretamente en el oeste de Galicia y del sistema Central, así como en Andalucía occidental.



En Canarias, por su parte, se prevén cielos nubosos o con intervalos nubosos y probables precipitaciones dispersas, aumentando por la tarde en las islas occidentales.



Son probables brumas y nieblas en zonas de montaña peninsulares, con mayor probabilidad durante la mañana y por la tarde. La cota de nieve bajará hasta 1.800/2.000 metros en las montañas de la mitad norte, aunque solo se esperan acumulaciones en el Pirineo. En el sudeste la cota bajará hasta 2.000/2.200 metros.



En cuanto a las temperaturas, las máximas aumentarán en el tercio nordeste peninsular, descendiendo en el resto, mientras que las mínimas ascenderán en el suroeste y nordeste, descendiendo en Castilla y León y sin grandes cambios en el resto. Irán en descenso en Canarias y habrá heladas débiles limitadas a Pirineos.



Finalmente, el viento soplará intenso del suroeste en casi todo el país, y llegando a fuerte en litorales. Se esperan rachas muy fuertes en amplias zonas de la Península y Baleares a excepción de las áreas no pirenaicas del extremo nordeste, donde en general será flojo. En Canarias soplará viento del sudeste.