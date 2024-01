2.722 extremeños se han vacunado sin cita en los dos primeros días de campaña

Ep.



Un total de 2.722 extremeños se han vacunado sin cita en los dos primeros días de la nueva campaña de vacunación ante los virus respiratorios, de manera que en los centros de salud que abrieron por la tarde el jueves y viernes de la semana pasada se han inoculado 1.486 dosis de vacuna contra la gripe y 1.236 contra el Covid.



Ante estos datos, la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha calificado de "histórica" esta campaña de vacunación sin cita en horario de tarde y ha adelantado que en las próximas campañas de vacunación también se hará de esta forma "al ver el éxito" que ha tenido esta.



"En futuras campañas venideras estableceremos el horario sin cita de tarde desde prácticamente el inicio de la campaña", ha avanzado García, que se ha referido a la situación epidémica en la que la región iba en descenso de casos hasta la semana pasada pero, no obstante, se espera un aumento de contagios para esta semana y la siguiente ya que el Servicio Extremeño de Salud (SES) cree que "el pico aún no ha llegado", por lo que está preparado para alcanzar el máximo de contagios en los próximos días.



Así, las personas ingresadas a día de hoy son 667 personas, lo que supone un aumento en 17 ingresados por patología respiratoria aguda respecto a los últimos datos pero, de momento, por ejemplo, en la octava planta del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres donde se habilitaron camas para los ingresos de enfermos por virus respiratorios "hay camas libres".



Para que no tengan que ocuparse esas camas, García Espada ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" de los extremeños y les ha pedido que acudan a la vacunación que continuará en horario de tarde de 17,00 a 20,00 horas en los centros en los que ya se ha informado.



PICO DE LA GRIPE



García Espada ha insistido en que, según los datos que maneja la Dirección General de Salud Pública, el pico de la gripe en la región está por alcanzarse en Extremadura, y ha destacado que existe un plan de contingencia común en todas las áreas de salud de manera que "todos los hospitales extremeños tienen la capacidad suficiente para habilitar plantas así como contratación para personal".



En este sentido, ha señalado que las bolsas de empleo para los enfermeros de todo el Servicio Extremeño de Salud (SES) están agotadas, ya que todos los enfermeros disponibles en Extremadura "están contratados".



"Si bien es cierto que años anteriores se contrataba para unos 20 días, nosotros hemos contratado desde inicios de diciembre hasta finales de enero en previsión de lo que pudiera suceder con esta ola de infección respiratoria aguda y tenemos todo preparado para lo que pueda venir y no alarmar a la población", ha explicado la responsable de la sanidad regional.



García Espada ha hecho un llamamiento a la responsabilidad para que "toda aquella población diana que no haya sido vacunada acuda a los puntos de vacunación", pero ha recalcado que no hay que mandar un mensaje de alarma porque los expertos en salud pública aseguran que Extremadura "no está en una situación de urgente necesidad", sino que el momento epidémico en el que estamos "responde al momento habitual como en otros años en esta época".