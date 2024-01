En España, la incidencia de gripe baja por primera vez en cuatro semanas

Ep

La incidencia de gripe en Atención Primaria ha disminuido por primera vez en cuatro semanas en toda España excepto en Baleares, lo que implica que se podría haber alcanzado el pico de actividad en la última semana de 2023, según el último informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (Sivira) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), que recoge datos de la primera semana del año --del 1 al 7 de enero--.

Este descenso se manifiesta en todos los grupos de edad excepto en el grupo 45-64 años. En esta semana, la tasa de incidencia se sitúa en 387,4 casos por 100.000 habitantes, frente a los 430,7 casos en la semana previa. Es decir, en una semana, los casos han disminuido un 10 por ciento.

Por grupos de edad, en esta semana, las mayores tasas de AP se observan en el grupo de los menores de un año (784,6 casos por 100.000 habitantes).

En cuanto a la tasa de hospitalización por gripe en la semana, esta alcanza los 14 casos por 100.000 habitantes (10,2 casos en la semana previa), y asciende desde la primera semana del pasado noviembre; si bien los indicadores de gravedad señalan valores en el rango de temporadas previas.

Por grupos de edad, las mayores tasas de hospitalización se observan en el grupo de los adultos de 80 o más años (93,7 casos/100.000 habitantes).

Este informe se publica un día después de que la ministra de Sanidad, Mónica García, anunciara la obligatoriedad del uso de la mascarilla en centros de salud y hospitales por el auge de la incidencia de infecciones por virus respiratorios, especialmente de gripe, en las últimas semanas.

Se trata de una medida de carácter "indefinido" que las comunidades autónomas podrán cambiar a recomendación siempre y cuando muestren un "descenso de la curva de casos" durante dos semanas.

Asimismo, en rueda de prensa, avanzó que, cuando la situación epidemiológica general en España vaya decreciendo, el propio Ministerio de Sanidad "invitará" a la recomendación, en lugar de la obligatoriedad.

De este modo, las CCAA que ya llevan dos semanas de descenso de la curva son Andalucía, Canarias, Cantabria y Extremadura, según el informe del ISCIII. Otras, en cambio, han iniciado su bajada en la primera semana del año, como es el caso de Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid. Si estas últimas mantienen la tendencia, podrían pasar del mandato de la mascarilla a la recomendación en la próxima semana.

Aragón, Navarra y Cataluña, en cambio, han registrado un ascenso de la incidencia con respecto a la última semana. No hay datos actualizados en este informe de Murcia, País Vasco, La Rioja, Ceuta y Melilla.

DISMINUYE LA TASA GLOBAL DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

En total, la tasa global de infecciones respiratorias agudas en Atención Primaria (IRAs) es de 935,1 casos/100.000 habitantes (966,2 casos en la semana previa), lo que implica un decrecimiento del 3 por ciento.

Por grupos de edad, las mayores tasas de IRAs en AP se dan en el grupo de los menores de un año (3.923,2 casos/100.000 habitantes), seguido del grupo de 1-4 años de edad (1.675,6 casos/100.000 habitantes). Los datos muestran una tendencia a la baja en menores de 15 años, mientras que se mantienen en ligero ascenso adultos jóvenes y personas de 65 o más años. "Se observa una tendencia a la estabilización en la tasa de síndrome gripal, mientras que la de bronquiolitis desciende", se recoge en el informe.

Esta semana, la positividad de los casos de gripe es de 41,4 por ciento (vs. 44,6% en la semana previa), 10,6 por ciento para SARS-CoV-2 (vs. 9,6% en la semana previa) y 6 por ciento para virus respiratorio sincitial (vs. 9,9% en la semana previa).

AUMENTA LEVEMENTE LA INCIDENCIA DE COVID-19

En cuanto a la tasa de Covid-19 en AP, esta se sitúa en 98,8 casos por 100.000 habitantes (93 casos por 100.000 habitantes en la semana previa). Por grupos de edad, las mayores tasas en AP se observan en el grupo de los menores de un año (653,9 casos por 100.000 habitantes).

En lo que respecta a la tasa de hospitalización por Covid-19, esta se sitúa en 4,2 casos por 100.000 habitantes (3,8 casos por 100.000 habitantes en la semana previa).

Por grupos de edad, las mayores tasas de hospitalización se observan en los menores de un año (40,4 casos por 100.000 habitantes) y en los adultos de 80 o más años (32,7 casos por 100.000 habitantes).

DESCENSO DE CASOS DE INFECCIÓN POR VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL

Por otro lado, también se ha registrado un descenso notable de casos de virus respiratorio sincitial (VRS). Concretamente, la tasa de infección se sitúa en 56,4 casos por 100.000 habitantes, frente a los 95,7 casos documentados en la última semana de 2023.

Por grupos de edad, las mayores tasas de AP se observan en el grupo de menores de un año (653,9 casos por 100.000 habitantes), seguido del grupo de 1-4 años (201,1 casos por 100.000 habitantes).